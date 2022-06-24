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Правительство направит в Новосибирскую область 630 млн рублей — на что их потратят

Об этом сообщил Марат Хуснуллин

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Сейчас в Новосибирске проводят испытания и ремонт теплосетей

Сейчас в Новосибирске проводят испытания и ремонт теплосетей

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Правительство России направит в Новосибирскую область 630 миллионов рублей. Их должны потратить на создание и реконструкцию объектов теплоснабжения.

Об этом 23 июня сообщил в своем Telegram-канале Марат Хуснуллин, заместитель председателя Правительства России:

— На штабе с регионами активно обсуждали реализацию стратегии стройотрасли и ЖКХ, которая рассматривалась на Госсовете у президента. Так, например, по проектам по модернизации ЖКХ. Только по одобренным проектам уже видим замену и реконструкцию более 500 километров сетей.

Всего в регионы направят 35 миллиардов рублей на развитие инфраструктуры.

По данным на конец прошлого года, 72% теплосетей в Новосибирске старше 25 лет. В этом году «Сибирская генерирующая компания» собирается переложить 12 километров сетей. Показываем их на карте.

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