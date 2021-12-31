После публикации НГС прокуратура проверит дом на Телевизионной, в котором мерзнут дети

Прокуратура Кировского района Новосибирска начала проверку после публикации НГС о том, что в доме на улице Телевизионной, 11 происходят регулярные перебои с отоплением. О проблеме ранее сообщила читательница Юлия Михайлова, которая живет там с тремя детьми.
Женщина рассказала в своей колонке, что в ее квартире нормально работают только две батареи из четырех. Ее дети регулярно болеют.
— Прокурор Кировского района по поручению прокурора области Якова Хорошева организовал проверку соблюдения жилищного законодательства по сообщению СМИ. Прокуратура проверит исполнение управляющей организацией жилищного законодательства и в сфере ЖКХ, оценит полноту принятых должностными лицами мер, — сообщил старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин.
Если проверка выявит нарушения, то будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее НГС поговорил с экспертами и выяснил, почему на левом берегу Новосибирска регулярно происходят аварии на теплосетях и люди остаются без отопления. Читайте об этом в нашем материале.