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После публикации НГС прокуратура проверит дом на Телевизионной, в котором мерзнут дети

Специалисты изучат работу управляющей компании и должностных лиц

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Дети местной жительницы часто болеют

Дети местной жительницы часто болеют

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Прокуратура Кировского района Новосибирска начала проверку после публикации НГС о том, что в доме на улице Телевизионной, 11 происходят регулярные перебои с отоплением. О проблеме ранее сообщила читательница Юлия Михайлова, которая живет там с тремя детьми.

Женщина рассказала в своей колонке, что в ее квартире нормально работают только две батареи из четырех. Ее дети регулярно болеют.

— Прокурор Кировского района по поручению прокурора области Якова Хорошева организовал проверку соблюдения жилищного законодательства по сообщению СМИ. Прокуратура проверит исполнение управляющей организацией жилищного законодательства и в сфере ЖКХ, оценит полноту принятых должностными лицами мер, — сообщил старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин.

Если проверка выявит нарушения, то будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее НГС поговорил с экспертами и выяснил, почему на левом берегу Новосибирска регулярно происходят аварии на теплосетях и люди остаются без отопления. Читайте об этом в нашем материале.

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