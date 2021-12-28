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В Ленинском районе почти триста домов остались без света из-за аварии на подстанции

Электричество отключилось несколько часов назад

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Авария произошла на распределительной подстанции

Авария произошла на распределительной подстанции

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Вечером во вторник, 28 декабря, в Ленинском районе Новосибирска произошло аварийное отключение электроэнергии, в результате которого без света остались 287 домов.

Как сообщается на портале «Мой Новосибирск», причиной стало отключение одного из масляных выключателей на распределительной подстанции, из-за чего были обесточены двенадцать трансформаторных пунктов.

Электричества нет в домах на Балластной, Рионской и Хинганской с 19:00. Предварительное время устранения аварийной ситуации — 22:00.

Света нет в 287 домах

Света нет в 287 домах

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В середине декабря в Ленинском районе из-за аварии без света осталась почти тысяча домов.

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коммунальная аварияотключение светаэлектричество
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