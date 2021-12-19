19 декабря воскресенье
СЕЙЧАС -9°С
Пробки 3/10
usd 73.73
eur 83.50
Тема дняОт ковида умер 36-летний мужчина
Все новости
Все новости

На левом берегу Новосибирска почти тысяча домов осталась без света

Причиной стало аварийное отключение

2 728
25Обсудить

Поделиться

Света не будет несколько часов

Света не будет несколько часов

Поделиться

Вечером в воскресенье, 19 декабря, на левом берегу Новосибирска десятки домов остались без электричества.

По данным портала «Мой Новосибирск», аварийное отключение произошло в 933 домах в 17:10. Причиной стало повреждение линии, которое коснулось восемнадцати трансформаторных подстанций. Света нет на Бакинской, Южной, Янтарной, Хасановской, Титова, Амурской, Расковой, Пермской, 5-го Декабря, Троллейной, 9-й Гвардейской Дивизии, Тверской и других улицах.

Электричество пропало в 933 домах

Электричество пропало в 933 домах

Поделиться

В Единой дежурно-диспетчерской службе Новосибирска уточнили, что произошло аварийное отключение, электричества не будет до устранения. Ориентировочно это два-три часа с момента, когда пропал свет.

Вчера в 24 домах на Немировича-Данченко пропали отопление и горячая вода из-за коммунальной аварии.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

аварияостались без светаотключение электричества
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter