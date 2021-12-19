На левом берегу Новосибирска почти тысяча домов осталась без света

Вечером в воскресенье, 19 декабря, на левом берегу Новосибирска десятки домов остались без электричества.
По данным портала «Мой Новосибирск», аварийное отключение произошло в 933 домах в 17:10. Причиной стало повреждение линии, которое коснулось восемнадцати трансформаторных подстанций. Света нет на Бакинской, Южной, Янтарной, Хасановской, Титова, Амурской, Расковой, Пермской,
В Единой дежурно-диспетчерской службе Новосибирска уточнили, что произошло аварийное отключение, электричества не будет до устранения. Ориентировочно это два-три часа с момента, когда пропал свет.
Вчера в 24 домах на Немировича-Данченко пропали отопление и горячая вода из-за коммунальной аварии.