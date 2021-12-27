Цена на электричество в Новосибирске вырастет в следующем году

В Новосибирской области с 1 июля 2022 года вырастут тарифы на электроэнергию. Приказ об этом опубликован на сайте правительства региона, его подписали 16 декабря.
— Департамент по тарифам Новосибирской области приказывает установить с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей по Новосибирской области, с календарной разбивкой по полугодиям согласно приложению, — говорится в документе.
Согласно приказу, со второго полугодия 2022 года цена увеличится с
Ранее правительство НСО утвердило рост тарифов на другие коммунальные услуги с июля 2022 года. Цены увеличились больше, чем на 5%. Уже в этом году в Новосибирске повысились цены на проезд в общественном транспорте.