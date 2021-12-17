Избавиться от хлама к Новому году — 5 простых шагов от организатора пространства

Уже затеяли глобальную уборку к Новому году? К концу года, как всегда, в доме оказывается слишком много ненужных вещей, но которые так и хочется оставить? Организатор пространства Анастасия Зингер рассказала, как за 5 простых шагов избавиться от всего лишнего в доме и при этом потратить малое количество сил. Далее — в подробной инструкции от автора.
Приближается Новый год, и, согласитесь, хочется в него войти полностью очищенным и без лишнего хлама как в голове, так и в доме. До этого мы уже обсуждали, как правильно организовать пространство в вашем доме, чтобы всё хранилось удобно. А сегодня мы поговорим о том, как эффективно расхламиться в преддверии нового 2022 года. Во-первых, давайте определимся с тем, что такое «хлам». Хлам — не равно мусор. Хлам — это вещи, которые не несут функционального значения и пользы или эмоционального значения и не радуют вас.
Говоря простыми словами, хлам — это скопление большого количества ненужных вещей в ограниченном пространстве. Он делает нас несчастными, мы постоянно его перекладываем, и это крадет наше время, тянет нас в прошлое. Иногда хлам даже в прямом смысле ухудшает наше физическое здоровье (например, просроченные медикаменты) и психологическое (негативные ассоциации).
Зачем нам вообще нужно расхламляться? Цели могут быть разными, их вы определяете сами. Например, освободить место для нужных вещей и сделать удобным их пользование или в более глубоком смысле освободить место для жизни. Если есть свободное место в доме, значит у нас есть время для более интересных дел.
Правила расхламления
- Сделайте фото «до». Это поможет наблюдать прогресс. Так уж мы устроены, нам нравится наглядность, ставить галочки и видеть результат. Процесс расхламления может затягиваться, а глаз замыливаться. Фотографии «до / после» помогут поддержать мотивацию для дальнейших изменений.
- Освобождаемся от хлама как можно скорее. Разобрали зону детских игрушек? Скорее сдаем или отдаем их нуждающимся. Не храним неделями дома пакеты, которые планируем отдать.
- Выбросить лучше, чем оставить. Процесс пристройки вещей может затянуться, и они так и останутся дома. Поэтому лучше уж выбросить, чем месяцами ждать.
- Лучше отдать, чем продать. Заработать на расхламлении — классный бонус, но это не должно стать вашей основной целью. Это значит, что вы не до конца готовы избавиться от лишних вещей в своей жизни.
- Лучше отдать, чем выбросить. Заботимся об экологии.
- Не отдавайте хлам близким. Это будет просто перекладывание ответственности за ваши вещи на другого человека и кочевание вашего хлама.
- Чтобы облегчить себе жизнь, сразу делите вещи на категории для расхламления и хранения: что-то отдать нуждающимся, что-то выбросить, а что-то сдать на переработку или починить.
Но что же делать с вещами, насчет которых вы не уверены? Тогда добавьте к категориям выше «коробку времени». Это коробка, на которой вы устанавливаете таймер, и там будут лежать вещи «под вопросом», чтобы вы смогли понять, пригодятся ли они вам. Но не злоупотребляйте этой категорией и будьте готовы честно перебрать ее и избавиться от ненужного по истечении срока.
Общий план действий
- Делим все вещи на категории. Например, на большие по типу «зал», «кухня», «спальня» или на более мелкие по типу «одежда», «игрушки».
- Внутри категорий выделяем подкатегории так, чтобы можно было определить, сколько времени потребуется на разбор каждой. Лучше, чтобы на каждую подкатегорию выделялось не более 30 минут. Это позволит вам легче выделять время на это и не уставать.
- Выберите одну подкатегорию. Достаньте ВСЕ вещи из этой подкатегории. Это нужно сделать обязательно, чтобы видеть общую картину.
- Уделяем внимание каждой вещи по очереди, задавая два вопроса. Во-первых, рациональный: мне это нужно? Как часто я этим пользуюсь? В каком состоянии эта вещь? А во-вторых, эмоциональный. Эта вещь приносит мне эмоции? Она радует или делает меня счастливой(ым)?
- Верните вещи на своее место, точно определив место хранения для каждой категории. Помните, что правильная организация — залог порядка дома.
И, собственно, избавьтесь от хлама. Ограничьте срок на утилизацию вещей, чтобы вещи не вернулись к вам снова. Освободив место в своем доме, освободив время от постоянной уборки, вы получите сплошные плюсы: место и время для новых хобби. А еще вам станет проще фокусироваться на важном. И помните, что самое главное — воспоминания и эмоции, а не вещи.
Многие пары отказываются от традиционных гендерных ролей, потому что им так удобно: мужчины берут на себя уборку и воспитание детей, а женщины легко справляются со спущенными колесами и потекшим краном. Мы поговорили с парами, которые уже несколько лет в браке, и спросили, кто за что отвечает в их семье и лезут ли к ним с непрошеными советами — почитайте их ответы.
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