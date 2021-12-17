Избавиться от хлама к Новому году — 5 простых шагов от организатора пространства

Уже затеяли глобальную уборку к Новому году? К концу года, как всегда, в доме оказывается слишком много ненужных вещей, но которые так и хочется оставить? Организатор пространства Анастасия Зингер рассказала, как за 5 простых шагов избавиться от всего лишнего в доме и при этом потратить малое количество сил. Далее — в подробной инструкции от автора.



Приближается Новый год, и, согласитесь, хочется в него войти полностью очищенным и без лишнего хлама как в голове, так и в доме. До этого мы уже обсуждали, как правильно организовать пространство в вашем доме, чтобы всё хранилось удобно. А сегодня мы поговорим о том, как эффективно расхламиться в преддверии нового 2022 года. Во-первых, давайте определимся с тем, что такое «хлам». Хлам — не равно мусор. Хлам — это вещи, которые не несут функционального значения и пользы или эмоционального значения и не радуют вас.