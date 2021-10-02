Удобно и быстро: как правильно хранить вещи и избавиться от бардака — инструкция от организатора пространства

Уже вернулись из магазина с кучей новых осенних вещей, но места катастрофически не хватает? Кажется, что-то пошло не так, например, хранение вещей организовано неправильно. Но всё же есть краткая инструкция, как привести ваши шкафы в божеский вид. О том, как сделать шкаф удобным в своем доме, читайте в авторской колонке организатора пространства Анастасии Зингер.

В Новосибирске уже в сентябре температура воздуха упала ниже 10 градусов, а это значит, что самое время отложить летние вещи и освободить место для осенних. А если еще и совместить это с расхламлением, то осенние изменения в вашей жизни не заставят себя ждать.

