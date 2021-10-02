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Анастасия Зингер

Организатор пространства
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Анастасия Зингер

Организатор пространства
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Удобно и быстро: как правильно хранить вещи и избавиться от бардака — инструкция от организатора пространства

А в вашем шкафу порядок?

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Купили осеннюю одежду и теперь вам негде ее хранить? Время перебрать шкаф и организовать удобное пространство

Купили осеннюю одежду и теперь вам негде ее хранить? Время перебрать шкаф и организовать удобное пространство

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Уже вернулись из магазина с кучей новых осенних вещей, но места катастрофически не хватает? Кажется, что-то пошло не так, например, хранение вещей организовано неправильно. Но всё же есть краткая инструкция, как привести ваши шкафы в божеский вид. О том, как сделать шкаф удобным в своем доме, читайте в авторской колонке организатора пространства Анастасии Зингер.

В Новосибирске уже в сентябре температура воздуха упала ниже 10 градусов, а это значит, что самое время отложить летние вещи и освободить место для осенних. А если еще и совместить это с расхламлением, то осенние изменения в вашей жизни не заставят себя ждать.

Первое, с чего я советую начать — расхламление. Возьмите в новый сезон только то, что вы любите, то, в чем вам удобно и что радует ваш глаз и сердце. Не тащите груз прошлого и устаревших вещей. Вещами в хорошем состоянии не просто можно, но важно делиться с теми, кто в этом нуждается. Отдайте друзьям, в благотворительный фонд, в церковь, устройте гаражную вечеринку с подругами или сдайте, например, в новосибирский благотворительный магазин Charity shop «Gusto». Главное, помните, что вещи должны быть чистыми и без дефектов.

Сохраняйте полезную памятку себе

Сохраняйте полезную памятку себе

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Следующий этап — подготовка. Идеально заранее помыть и пропитать обувь, прогладить одежду. Но! Если у вас совершенно нет сил и времени — не рвите душу. Они дождутся вас обязательно до следующего года.

Организуем хранение


Давайте начнем с нескольких основных советов:

  1. Для того чтобы сконцентрироваться и видеть «общую картину» четко, сезонные вещи мы убираем как можно выше (или наоборот — как можно ниже) и глубже. То есть в места с низкой ценностью.
  2. Органайзеры подбирайте тщательно, учитывая ширину, высоту и глубину полок. А также избегайте ярких цветов и дешевых материалов. Именно это позволит вам избежать ситуаций, когда органайзеры есть, а хранение в них неудобное, или им вовсе нет места в вашем доме ни по размеру, ни по стилю. Удобное хранение — залог порядка.
  3. Выбор однотонных органайзеров также снимает визуальный шум и помогает вашему мозгу отдыхать хотя бы дома. Пестроты и горы информации мозгу и так хватает в окружающем мире с сотнями рекламных баннеров, объявлений и прочего.
  4. Внутри органайзеров с сезонными вещами старайтесь использовать вертикальное хранение: вы будете зрительно видеть каждую вещь, сможете легко достать нужную вам, не нарушая остальное хранение.
  5. Для наглядности используйте маркировку или прозрачные контейнеры, а лучше и то, и другое. Это также обеспечит удобство не только для вас, но и для всех членов семьи, ведь каждому будет понятно где и что лежит.

Хранение обуви


Хранение в заводских коробках мало того, что неудобно из-за различия в размерах, так еще и создает визуальный шум. А также такой формат хранения неудобен тем, что в поисках нужной коробки — необходимо поднимать всю конструкцию. Лучше используйте специальные контейнеры, которые сейчас можно найти в любом магазине и на любой платформе. В принципе, эту систему можно подобрать под любой кошелек. Например, в «ИКЕА» вы сможете найти специальные контейнеры с прозрачным окошком серии «Скубб», или можете использовать прозрачные контейнеры.

Хранить обувь в магазинных коробках — плохая идея

Хранить обувь в магазинных коробках — плохая идея

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Хранение под кроватью


Под кроватью вы можете хранить что-то тяжелое или, наоборот, легкое и объемное. Отличный вариант для обуви, летних одеял (их можно дополнительно уменьшить в объеме при помощи вакуумных пакетов), подушек и на самом деле многих вещей. Там же, в «ИКЕА», например, вы можете найти специальные сумки на молнии или выдвижные контейнеры под кровать.

Под кроватью можно хранить объемные вещи

Под кроватью можно хранить объемные вещи

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Хранение сверху


На верхних полках шкафов или антресолях гардеробных вы можете хранить всё что угодно. Единственное, что стоит учесть — не используйте большие и тяжелые контейнеры, а лучше разделите их на несколько, чтобы это было безопасно и удобно.

Наверху стоит использовать легкие контейнеры

Наверху стоит использовать легкие контейнеры

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Хранение одежды на штанге


Если вы выбрали для себя вариант хранения одежды на штанге в чехлах, то отдайте предпочтение «дышащим» материалам, ведь это не менее важно, чем защита от пыли и выгорания, а также не забудьте про защиту от насекомых.

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