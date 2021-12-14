В Новосибирске повысили температуру батарей: город готовят к морозам

В Новосибирске увеличат температуру батарей. Такое решение приняли перед началом морозов, во время которых температура ночью с 14 на 15 декабря может опуститься до -30 градусов.
В «Сибирской генерирующей компании» сообщили, что температуру воды в трубопроводах регулируют в зависимости от погоды. Например, при похолодании до -10 градусов температура теплоносителя на ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 составляла 93 градуса, на ТЭЦ-2 — 98.
— Согласно уточненным данным, которые мы получили от ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», среднесуточная температура наружного воздуха 14 декабря составляет -22 градуса, 15 декабря -18 градусов. ТЭЦ работают по заданию диспетчера тепловых сетей и в соответствии с индивидуальным графиком каждого теплоисточника. На всех станциях температура теплоносителя сейчас превышает 100 градусов, — сообщили НГС в СГК.
Сегодня, 14 декабря, в Новосибирске произошла авария на трубопроводе, который проходит на улице Немировича-Данченко. В результате без отопления и горячей воды остались жители 24 домов. НГС рассказывал о ситуации в онлайн-трансляции. Ранее синоптики рассказали, когда на этой неделе стоит ждать самый холодный день.