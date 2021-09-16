Вино из кабачков и еще пять способов превратить урожай в алкоголь

1
Хреновуха
Классический напиток в домашнем баре любого «настоятеля» отлично подойдет под мясо или холодец. Готовить его элементарно. По большому счету понадобится бутылка водки и корень хрена. Но всегда можно сделать вкуснее и мягче.
Простерилизуйте бутылку, в которой будете готовить свой нектар. Очистите хрен и нарежьте его соломкой (можно натереть, но тогда будет сложно фильтровать), положите его в бутыль, смешайте с лимонным соком, медом и горчицей, залейте все это водкой, плотно закройте крышкой и хорошенько встряхните. Теперь отправляйте бутыль в теплое и темное место дня на четыре (можно и дольше). Но не забывайте про нее, а встряхивайте раз в сутки.
Когда срок подошел, профильтруйте полученную настойку через марлю, процедите через слой ваты, перелейте в чистую стеклянную емкость, закупорьте и кладите в холодильник. Пить пока рано: через пару дней устройте повторную фильтрацию. Вот теперь можно дегустировать свое душистое творение.
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2
Смородиновка
Здесь тоже нет ничего сложного. Для настойки на смородине подойдут ягоды любых сортов — черные, красные, белые. Главное, перед приготовлением их как следует перебрать, очистить от веточек и промыть. В продукт отправляйте только самые спелые и сочные.
Чистую смородину разомните в миске толкушкой, добавьте сахар, цедру лимонов, размятые листья мяты. Перелейте это все в стерилизованную бутылку и залейте водкой. Закройте крышкой, взболтайте и поставьте в темное место на 10–20 дней, периодически взбалтывая. После этого отфильтруйте настойку, поставьте ее в холодильник на пару дней, еще раз отфильтруйте, и можете наслаждаться готовым напитком.
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3
Свекловуха
Здесь надо сразу предупредить, что на свеклу бывает аллергия, есть персональные противопоказания. Поэтому если вы раньше никогда не ели свеклу, потому что она вам неполезна (гастрит, пониженная кислотность, мочекаменная или желчнокаменная болезнь), пить ее тоже не стоит.
Свекла для свекловухи подойдет не бледная и розовая, а ядреная и бордовая или даже фиолетовая. Так больше вероятность, что в результате вы получите тот самый напиток с карамельно-конфетным вкусом, а не просто подкрашенный сладковатый ром. А чтобы все получилось, нарежьте свеклу ломтиками, обдайте апельсин кипятком, выдавите из него сок, срежьте цедру и приготовьте сироп — смешайте в равных долях в кастрюле воду и сахар (например, по 200 граммов — если останется, ничего страшного, ему наверняка еще найдется применение, потому что хранится сахарный сироп бесконечно долго), доведите до слабого кипения на среднем огне, периодически помешивая, чтобы сахар растворился, накройте крышкой, дайте настояться полчаса и процедите.
Кладите свеклу на дно стерилизованной бутыли, добавьте сок апельсина и цедру, стакан сиропа, залейте все это ромом и отправляйте на неделю в темное место. Как только прошло семь дней, фильтруйте и переливайте настойку в банку с крышкой и убирайте в холодильник на пару-тройку недель. Останется только еще раз профильтровать настойку, разлить по бутылкам и ждать подходящего случая, чтобы удивить гостей своей выдумкой и смекалкой.
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4
Джин на малине
Не сказать, что малина долго залеживается без дела, и мы собираем ее так много, что просто девать некуда, но если у вас случилось особенно урожайное на малину лето, отложите немного ягод (лучше, чтобы они были крупными и сочными) на ароматный напиток. Если решите использовать замороженную малину, ее нужно предварительно разморозить, а использовать — вместе с оттаявшей жидкостью.
Готовить джин на малине проще простого. Натрите на терке цедру половины лайма или трети лимона и бросайте ее в банку или бутылку, где будете настаивать напиток. Добавьте малину, сахарную пудру и влейте джин (важно, чтобы он полностью покрывал ягоды). Герметично закройте емкость и поставьте ее на пару недель в темное место при комнатной температуре (не забывайте время от времени встряхивать — каждые три-четыре дня), после чего профильтруйте джин через марлю, подсластите, если нужно, и доведите до готовности в холодильнике еще пару дней для стабилизации вкуса.
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5
Вино из кабачков
Легкий привкус зелени и практически полное отсутствие аромата — главные характеристики кабачкового вина. Чаще всего такой напиток получается желтоватым с зелеными оттенками, но здесь все зависит от сорта кабачков. В общем-то, все, что понадобится для приготовления такого вина, так это кипяток, лимоны, сахар и винная закваска. И кабачки, само собой. И никакого стороннего алкоголя.
Перед началом приготовления простерилизуйте все емкости, в которые собираетесь разливать вино. Вы же не хотите заразить его сторонними микроорганизмами. Теперь принимайтесь за винную закваску.
Ее можно сделать из изюма или свежих ягод. Их нужно взять немытыми, положить в стерилизованную банку, добавить 25 граммов сахара, 150 мл воды комнатной температуры. Перемешать, перевязать горлышко марлей и поставить в темное теплое место на два-три дня. К этому моменту закваска запенится, будет издавать кисловатый запах, тихонько шипеть. Если вместо этого появилась плесень, значит, закваска заражена и придется начать все сначала, используя для приготовления другое сырье.
Если с закваской все в порядке, переходим к следующему этапу — разрезаем кабачки (чистые, в отличие от изюма), удаляем сердцевину с семечками, пропускаем мякоть (вместе с кожурой) через мясорубку. Подойдет и блендер — главное, чтобы получилась однородная масса, которую потом нужно сложить в эмалированную кастрюлю, залить кипятком, перемешать, накрыть крышкой и оставить в покое на ближайшие 24 часа.
Теперь содержимое кастрюли нужно профильтровать через несколько слоев марли и как следует отжать мякоть. В полученный кабачковый сок добавьте полкило сахара, лимонную кислоту (лимоны нужны для стабилизации кислотности, в самих кабачках кислоты мало и без дополнительного подкисления брожение будет слабым) и ту самую закваску, что сделали на первом этапе, или винные дрожжи. В некоторых рецептах их заменяют обычными сухими или хлебопекарными, но в этом случае вместо вина вы получите брагу со специфическим запахом и резким вкусом.
Переливайте все, что у вас получилось, в емкость, где все это будет бродить. Но помните, что тара должна быть заполнена максимум на 75%. Оставьте место для следующих порций сахара, пены и углекислого газа. На горлышке установите гидрозатвор (подойдет и старая добрая резиновая перчатка с дыркой в одном пальце) и переносите емкость в темное место с температурой 18–27°C.
Через пять дней снимите водяной затвор, слейте отдельно пол-литра бродящего сусла, размешайте в нем 250 граммов сахара. Полученный сироп вылейте обратно в емкость для брожения и закройте водяным затвором. Еще через пять дней повторите процедуру, добавив еще 250 граммов сахара. Теперь будущее вино будет махать вам резиновой перчаткой из темного угла ближайшие 25–60 дней. Как только она сдуется (если вы использовали гидрозатвор, то о готовности скажет отсутствие газа), а на дне появится слой осадка, сливайте вино через трубочку в другую емкость. Без осадка. Параллельно попробуйте, что у вас получилось, и добавьте по вкусу сахар (для сладости) и, так уж и быть, сторонний алкоголь (для крепости).
Но и на этом еще не все. Бутыль, в которую вы все переливали, нужно заполнить доверху (чтобы не было контакта с кислородом) и герметично закрыть. Если добавляли сахар, сверху нужно поставить гидрозатвор на ближайшие 7–10 дней, если нет — хватит и крышки. Теперь вино должно настояться еще три-четыре месяца в прохладном (5–16°C) месте. Примерно раз в месяц, по мере появления осадка слоем 3–5 мм, вино нужно снова фильтровать, переливая через трубочку. Как только осадок перестал появляться — вино готово. Разливайте по бутылкам, закрывайте пробками, храните в недоступном для детей месте и благодарите промышленное производство, что вам не нужно каждый раз ждать по полгода, когда захочется выпить бокал вина.
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6
Тыквенный ликер
В отличие от кабачкового вина, ликер из тыквы буде радовать вас своим ярким цветом и сладковатым теплым вкусом уже через несколько часов.
Количество специй для настойки вы всегда можете выбрать на свой вкус, а вот тыкву лучше взять спелую, ароматную, без гнили и плесени. Очистите ее от кожуры и косточек, измельчите мякоть блендером или натрите в пюре на мелкой терке. Налейте воду в трехлитровую эмалированную кастрюлю, добавьте сахар, перемешайте и доведите до кипения. Проварите на среднем огне две-три минуты, не забывая снимать пену. Добавьте в кипяток тыквенное пюре, еще раз доведите смесь до кипения, периодически помешивая, чтобы мякоть не пригорела. Поставьте мощность нагрева до минимума, добавьте специи и ванильный сахар, перемешайте и варите еще полчаса до появления стойкого аромата. И все это время, конечно, не забывайте помешивать.
Теперь снимите кастрюлю с плиты, накройте крышкой, оставьте на 15–20 минут, чтобы смесь остыла, и процедите тыквенное пюре через марлю, досуха отжав мякоть. В жидкую часть добавьте алкогольную основу, перемешайте и продегустируйте. Если кажется, что чего-то не хватает — добавьте. Если все в порядке — переливайте в бутылки для хранения, закрывайте герметично и ставьте в холодильник. Если совсем не терпится попробовать то, что вы приготовили, можете устроить дегустацию через шесть-восемь часов, но для лучшей стабилизации вкуса забудьте о настойке на два-три дня.
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7
Как еще можно расправиться с урожаем
Если этой барной подборки вам показалось недостаточно, смотрите еще 10 рецептов настоек, которые согреют осенью. И помните: какими бы вкусными и привлекательными ни выглядели ваши домашние поделки, любые спиртовые настойки категорически запрещены при панкреатите, циррозе печени и алкогольной зависимости. И не злоупотребляйте, чтобы самим не превратиться в овощ, из которого уже ничего не сделать. Лучше почитайте, что еще можно сделать из урожая — может, какую новую закуску найдете.
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