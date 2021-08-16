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Вода с потолка: в тихом центре Новосибирска затопило два подъезда

На месте работает ремонтная бригада

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Вода льется с потолка через лестничные проемы

Вода льется с потолка через лестничные проемы

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Два подъезда затопило в центре Новосибирска

В понедельник, 16 августа, в многоквартирном доме по адресу улица Ленина, 20 водой затопило два подъезда.

На кадрах видеозаписи, опубликованной в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», видно, что вода льется с потолка через все лестничные проемы до первого этажа. На входе в подъезд уже образовалась огромная лужа. Очевидцы сообщают, что потоп произошел после ремонта систем отопления.

В службе жизнеобеспечения города 051 сообщили, что по данному адресу действительно произошел прорыв воды. Информацию также подтвердили в диспетчерской Центрального ЖЭУ.

— Сильная течь воды в третьем и пятом подъездах, — рассказала диспетчер.

Она также пояснила, что сейчас на месте работает ремонтная бригада.

На прошлой неделе в Новосибирске прошли сильные ливни, которые затопили город. Как это было — смотрите в нашем фоторепортаже.

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ЖЭУзатопилокоммунальная авария
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