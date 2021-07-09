Мэрия пообещала не отдавать спортивную площадку на «Золотой Ниве» под строительство храма

Новосибирская мэрия пообещала не отдавать спортивную площадку возле дома по Адриена Лежена, 15 под строительство православного храма. При этом власти отмечают, что границы земельного участка, необходимого для этого строительства, до сих пор не утверждены.

6 июля НГС рассказал о выступлении местных жителей нескольких домов на этой улице против строительства храма, который в проекте мэрии занимал место спортивной площадки и площадки для выгула собак.