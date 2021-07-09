Мэрия пообещала не отдавать спортивную площадку на «Золотой Ниве» под строительство храма

Новосибирская мэрия пообещала не отдавать спортивную площадку возле дома по Адриена Лежена, 15 под строительство православного храма. При этом власти отмечают, что границы земельного участка, необходимого для этого строительства, до сих пор не утверждены.
6 июля НГС рассказал о выступлении местных жителей нескольких домов на этой улице против строительства храма, который в проекте мэрии занимал место спортивной площадки и площадки для выгула собак.
— В отношении указанной территории департаментом строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска не принималось решений об утверждении границ земельного участка под строительство храма. При формировании земельного участка спортивная площадка, расположенная рядом с домом
Сейчас администрация района занимается переводом площадки в муниципальную собственность, инициирована процедура принятия площадки в муниципальную собственность.
— На сегодняшний день границы земельных участков, необходимые для размещения парка (ландшафтный парк «Каменка». — Прим. ред.) и строительства храма, находятся в стадии уточнения, в том числе с учетом мнения местного населения, — передают в мэрии.
В мэрии также заметили, что предложения о размещении в этом месте религиозного объекта поступали к ним от жителей района и религиозной организации «Приход храма в честь Успения Пресвятой Богородицы» Новосибирской епархии Русской православной церкви.
В ответ на замечания местных жителей о том, что чиновники убеждали их не голосовать против храма, в противном случае на спортплощадке может появиться дом, корреспонденту НГС уточнили: «Строительство многоквартирного жилого дома на указанной территории в соответствии с действующим законодательством невозможно».
В апреле 2019 года НГС рассказал о буме строительства в Новосибирске православных храмов, при этом в епархии жаловались на нехватку средств.