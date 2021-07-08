В Новосибирске начнутся новые испытания теплосетей — горячую воду отключат в двух районах

В двух районах Новосибирска отключат горячую воду
12 июля в Новосибирске начнется новый этап испытаний теплосетей в зоне ТЭЦ-4. На это время горячую воду отключат в домах Дзержинского и Калининского районов.
— По зоне теплоснабжения испытания в круглосуточном режиме продлятся с 12 по 17 июля. Отключение горячей воды продлится с 12 по 20 июля (максимальный срок). Расхолаживание сетевой воды и снижение температуры горячей воды — с 08:00 11 июля, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
В зону испытаний попадут дома на улицах Авиастроителей, Учительской, Олеко Дундича, Новая Заря, Лазарева, Республиканской, 25 лет Октября, Объединения, Макаренко и Тайгинской.
Подключать воду будут по мере устранения дефектов, которые выявят в ходе испытаний.
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