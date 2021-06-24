Улицу Бориса Богаткова ждет перекрытие на полтора месяца — СГК объявила о ремонте аварийной теплотрассы

Из-за ремонта теплотрассы в Новосибирске на полтора месяца перекроют улицу
В Новосибирске закрывают проезжую часть на участке улицы Бориса Богаткова в районе остановки «Воинская». Проект постановления мэрии был опубликован на официальном сайте Новосибирска вчера, 23 июня.
— Ввести с 6 июля 2021 по 18 августа 2021 временное прекращение движения транспортных средств по ул. Бориса Богаткова в Октябрьском районе путем закрытия проезжей части от дома
Причина закрытия дороги — реконструкция 400-метровой теплотрассы в Октябрьском районе, этим занимается СГК.
— Проект улучшит теплоснабжение 180 многоэтажных домов и создаст резерв подключения для новостроек правобережья. Компания вложит в строительство свыше 63 млн рублей, — сообщили корреспонденту НГС в СГК.
Работы начнутся 6 июля. Подрядчик заменит 394 метра коммуникаций (в однотрубном исчислении) или 197 метров по каналу, а также две тепловые камеры. При этом диаметр трубопровода будет увеличен с 400 до 600 миллиметров, что удвоит его пропускную способность. Срок службы новой теплотрассы составит 30 лет.
— Основная задача проекта — повысить надежность теплоснабжения потребителей: заменить аварийный участок, на котором только за последние три года было 18 дефектов, в том числе в зимний период. По этой тепломагистрали ресурс получают жители семи улиц: Пролетарская, Военная, О. Жилиной, Фрунзе, Каменская, Кирова, Никитина. Под отключения не раз попадали 52 дома и 2 школы, а качество теплоснабжения из-за аварий снижалось у 180 многоэтажек и 23 социальных объектов. Вторая цель реконструкции — обеспечить возможности для подключения к теплу застраиваемых площадок города в районе жилмассива «Шевченковский», по улицам Кирова, Толстого и Семьи Шамшиных, — отметили в Сибирской генерирующей компании.
Заранее продумано решение, чтобы минимизировать отключения горячей воды на период работ. Для временной схемы горячего водоснабжения энергетики проложат более 200 метров трубопровода, который по завершении реконструкции демонтируют. Весь комплекс работ бригады планируют провести за 45 дней и завершить строительство до сентября, уточнили энергетики.
В июле также ограничат движение на загруженной улице Ипподромской в районе пересечения с улицей Кривощёковской. Ограничения вводят из-за строительства четвертого моста.