24 июня четверг
СЕЙЧАС +14°С
Пробки 5/10
usd 72.67
eur 86.71
Тема дняПочему в Сибири уже 3 месяца нет полпреда?

Все новости

Все новости

Улицу Бориса Богаткова ждет перекрытие на полтора месяца — СГК объявила о ремонте аварийной теплотрассы

Ограничения вступят в силу уже в июле

4 710
56Обсудить

Поделиться

Перекрытия затронут перекресток улиц Бориса Богаткова — Воинская

Перекрытия затронут перекресток улиц Бориса Богаткова — Воинская

Поделиться

Из-за ремонта теплотрассы в Новосибирске на полтора месяца перекроют улицу

В Новосибирске закрывают проезжую часть на участке улицы Бориса Богаткова в районе остановки «Воинская». Проект постановления мэрии был опубликован на официальном сайте Новосибирска вчера, 23 июня.

— Ввести с 6 июля 2021 по 18 августа 2021 временное прекращение движения транспортных средств по ул. Бориса Богаткова в Октябрьском районе путем закрытия проезжей части от дома № 152 до дома № 168, обеспечив объезд по автомобильным дорогам общего пользования, — говорится в документе.

Участок дороги, где будет закрыта проезжая часть

Участок дороги, где будет закрыта проезжая часть

Поделиться

Причина закрытия дороги — реконструкция 400-метровой теплотрассы в Октябрьском районе, этим занимается СГК.

— Проект улучшит теплоснабжение 180 многоэтажных домов и создаст резерв подключения для новостроек правобережья. Компания вложит в строительство свыше 63 млн рублей, — сообщили корреспонденту НГС в СГК.

Работы начнутся 6 июля. Подрядчик заменит 394 метра коммуникаций (в однотрубном исчислении) или 197 метров по каналу, а также две тепловые камеры. При этом диаметр трубопровода будет увеличен с 400 до 600 миллиметров, что удвоит его пропускную способность. Срок службы новой теплотрассы составит 30 лет.

— Основная задача проекта — повысить надежность теплоснабжения потребителей: заменить аварийный участок, на котором только за последние три года было 18 дефектов, в том числе в зимний период. По этой тепломагистрали ресурс получают жители семи улиц: Пролетарская, Военная, О. Жилиной, Фрунзе, Каменская, Кирова, Никитина. Под отключения не раз попадали 52 дома и 2 школы, а качество теплоснабжения из-за аварий снижалось у 180 многоэтажек и 23 социальных объектов. Вторая цель реконструкции — обеспечить возможности для подключения к теплу застраиваемых площадок города в районе жилмассива «Шевченковский», по улицам Кирова, Толстого и Семьи Шамшиных, — отметили в Сибирской генерирующей компании.

Заранее продумано решение, чтобы минимизировать отключения горячей воды на период работ. Для временной схемы горячего водоснабжения энергетики проложат более 200 метров трубопровода, который по завершении реконструкции демонтируют. Весь комплекс работ бригады планируют провести за 45 дней и завершить строительство до сентября, уточнили энергетики.

В июле также ограничат движение на загруженной улице Ипподромской в районе пересечения с улицей Кривощёковской. Ограничения вводят из-за строительства четвертого моста.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ8
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

дорогаперекрытия
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (56)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...