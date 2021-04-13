Сибирячка купила технику в «М.Видео» и отложила доставку на 5 месяцев — холодильник и посудомойка потерялись

Рассказ покупательницы



По словам женщины, сроки доставки она переносила несколько раз из-за ремонта в квартире.

— В день доставки, 15 марта, нам позвонили и сказали, что двух позиций из приобретенного товара нет на остатках. Я спросила, почему так получилось. Мы же специально выбрали тот товар, который есть в остатках, и его должны были зарезервировать, — рассказала женщина.

Когда покупательница обратилась в сервисную службу, ей сообщили, что отдел доставки что-то перепутал, поэтому товар женщина не получила. Она позвонила на горячую линию торговой сети, где пообещали решить этот вопрос в течение недели. После этого Елена два раза звонила на горячую линию, где ей сказали обращаться к директору магазина. После чего она приехала в филиал «М.Видео», чтобы выбрать аналогичную технику на замену.

— Я приехала в магазин, пообщалась со старшим продавцом, потратили час, чтобы подобрать аналогичный товар. Подобрали. Договорились, что она с директором согласует одобрение этих позиций. Звонка от нее не было, мы приехали в магазин через два дня. В сервисной службе сказали, что менять на эту технику не будут, потому что цены выросли. Я сказала, что, раз по их вине произошла кража нашего товара, который был на хранении, то пусть ищут виновных лиц, а нам необходимо доставить товар, — говорит покупательница.