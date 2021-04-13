Сибирячка купила технику в «М.Видео» и отложила доставку на 5 месяцев — холодильник и посудомойка потерялись

В Новосибирске магазин потерял проданные посудомойку и холодильник
В октябре 2020 года жительница Новосибирска Елена (попросила не указывать ее фамилию. — Прим. ред.) купила бытовую технику в магазине «М.Видео». Она несколько раз переносила дату доставки и в результате ожидала товары
Рассказ покупательницы
По словам женщины, сроки доставки она переносила несколько раз из-за ремонта в квартире.
— В день доставки, 15 марта, нам позвонили и сказали, что двух позиций из приобретенного товара нет на остатках. Я спросила, почему так получилось. Мы же специально выбрали тот товар, который есть в остатках, и его должны были зарезервировать, — рассказала женщина.
Когда покупательница обратилась в сервисную службу, ей сообщили, что отдел доставки что-то перепутал, поэтому товар женщина не получила. Она позвонила на горячую линию торговой сети, где пообещали решить этот вопрос в течение недели. После этого Елена два раза звонила на горячую линию, где ей сказали обращаться к директору магазина. После чего она приехала в филиал «М.Видео», чтобы выбрать аналогичную технику на замену.
— Я приехала в магазин, пообщалась со старшим продавцом, потратили час, чтобы подобрать аналогичный товар. Подобрали. Договорились, что она с директором согласует одобрение этих позиций. Звонка от нее не было, мы приехали в магазин через два дня. В сервисной службе сказали, что менять на эту технику не будут, потому что цены выросли. Я сказала, что, раз по их вине произошла кража нашего товара, который был на хранении, то пусть ищут виновных лиц, а нам необходимо доставить товар, — говорит покупательница.
После этого она написала заявление в магазин. Ей ответили, что магазин не заменит холодильник и посудомоечную машину на другие, и предложили вернуть деньги.
Что говорят в магазине
Корреспондент связался с директором магазина Игорем Зарубиным, где Елена покупала холодильник и посудомоечную машину. Он объяснил, почему произошла такая ситуация.
— Данная техника отсутствовала на складе, когда пришел срок доставки, в связи с чем мы не смогли удовлетворить требования покупательницы. Предложили подобрать альтернативный вариант или произвести возврат денежных средств. Клиент заказывал товар еще в октябре прошлого года. Регулярно, раз в месяц, она переносила доставку на более поздние даты и не забирала товар. В последний раз, когда она ее перенесла, выяснилось, что на центральном складе этого товара не оказалось по каким-то причинам, и доставить его невозможно, — рассказал директор.
Он добавил, что клиентке предложили вернуть деньги. По словам Игоря Зарубина, возврат средств производят в день обращения. Если клиент просит перевести деньги на карту, то это занимает пару дней. Почему товара не было на складе на момент доставки, он не смог объяснить.
Мнение юриста
По словам юриста Константина Зиновьева, в таких ситуациях продавец должен компенсировать стоимость товара, а иногда и моральный вред.
— После того как состоялась оплата товара, он считается приобретенным. У продавца возникает обязанность предоставить его покупателю. Но право собственности на товар возникает у покупателя только после его передачи. Несколько странно, что доставка переносилась по инициативе покупателя в течение пяти месяцев. В данном случае продавец должен отвечать за отказ предоставить товар и компенсировать стоимость товара и моральный вред. Однако с последним не очевидно, поскольку суд будет в обязательном порядке рассматривать уважительность причины переноса исполнения договора купли-продажи, — объяснил специалист.
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