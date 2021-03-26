В Ленинском районе десятки многоквартирных домов остались без света

45 домов в Новосибирске остались без электричества
Вечером в пятницу, 26 марта, в Ленинском районе Новосибирска произошло аварийное отключение электричества. В результате 45 домов, большинство из которых многоквартирные, остались без света.
— Что со светом в Ленинском районе? Отключили в 21:30, и до сих пор нет, — написала в редакцию НГС читательница.
По данным сайта «Мой Новосибирск», произошло аварийное отключение сразу на нескольких трансформаторных подстанциях. Света нет в части домов на улицах Котовского, Планировочная, Геодезическая, Блюхера, Выставочная, Титова, Горский микрорайон, переулок Крашенникова. Электричество должно вернуться около 23:20.
На прошлой неделе из-за коммунальной аварии поток воды с паром хлынул по дороге в центре Новосибирска.