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В Ленинском районе десятки многоквартирных домов остались без света

Произошло аварийное отключение электричества

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Большинство домов — многоквартирные

Большинство домов — многоквартирные

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45 домов в Новосибирске остались без электричества

Вечером в пятницу, 26 марта, в Ленинском районе Новосибирска произошло аварийное отключение электричества. В результате 45 домов, большинство из которых многоквартирные, остались без света.

— Что со светом в Ленинском районе? Отключили в 21:30, и до сих пор нет, — написала в редакцию НГС читательница.

Отключились сразу несколько трансформаторных подстанций

Отключились сразу несколько трансформаторных подстанций

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По данным сайта «Мой Новосибирск», произошло аварийное отключение сразу на нескольких трансформаторных подстанциях. Света нет в части домов на улицах Котовского, Планировочная, Геодезическая, Блюхера, Выставочная, Титова, Горский микрорайон, переулок Крашенникова. Электричество должно вернуться около 23:20.

На прошлой неделе из-за коммунальной аварии поток воды с паром хлынул по дороге в центре Новосибирска.

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аварийное отключениеотключение светаЖКХ
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