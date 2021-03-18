«Бурная река на Депутатской»: поток воды с паром хлынул по дороге в центре Новосибирска

Поток воды хлынул по Депутатской улице в Новосибирске
Днем 18 марта на Депутатской улице в центре Новосибирска по дороге хлынул напор воды. Несколько читателей прислали в редакцию фото и видео.
— Бурная река горячей воды по ул. Депутатской. Уже Семьи Шамшиных вплавь, — написал читатель в редакцию.
— Кипяток бежит вдоль Депутатской, 58,
Новосибирцы также начали делиться впечатляющими видео в соцсетях.
— Сегодня произошел прорыв на теплотрассе управляющей компании «Сибдом». Ремонт проведут сотрудники УК. СГК в 12:00 отключила тепло и горячее водоснабжение в домах, подключенных к центральному тепловому пункту
Телефон директора УК на момент публикации не отвечал, инженер «Сибдома» не смог прокомментировать ситуацию.
В январе в Ленинском районе Новосибирска произошел прорыв трубы, из-за чего водой залило целую улицу. Коммунальная авария случилась между домами