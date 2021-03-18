«Бурная река на Депутатской»: поток воды с паром хлынул по дороге в центре Новосибирска

Днем 18 марта на Депутатской улице в центре Новосибирска по дороге хлынул напор воды. Несколько читателей прислали в редакцию фото и видео.

— Бурная река горячей воды по ул. Депутатской. Уже Семьи Шамшиных вплавь, — написал читатель в редакцию.