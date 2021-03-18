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«Бурная река на Депутатской»: поток воды с паром хлынул по дороге в центре Новосибирска

Вода залила также улицу Семьи Шамшиных

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От воды идет густой пар

От воды идет густой пар

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Поток воды хлынул по Депутатской улице в Новосибирске

Днем 18 марта на Депутатской улице в центре Новосибирска по дороге хлынул напор воды. Несколько читателей прислали в редакцию фото и видео.

— Бурная река горячей воды по ул. Депутатской. Уже Семьи Шамшиных вплавь, — написал читатель в редакцию.

— Кипяток бежит вдоль Депутатской, 58, Депутатской 60, — написал ещё один человек.

Новосибирцы также начали делиться впечатляющими видео в соцсетях.

— Сегодня произошел прорыв на теплотрассе управляющей компании «Сибдом». Ремонт проведут сотрудники УК. СГК в 12:00 отключила тепло и горячее водоснабжение в домах, подключенных к центральному тепловому пункту № 14. В зоне отключения — четыре многоквартирных дома, одно лечебное учреждение, два детских образовательных [учреждения]. В ближайшее время бригада откачает воду из тепловой камеры, после чего зона отключения будет сокращена до одного дома, — сообщили в Сибирской генерирующей компании.

Телефон директора УК на момент публикации не отвечал, инженер «Сибдома» не смог прокомментировать ситуацию.

В январе в Ленинском районе Новосибирска произошел прорыв трубы, из-за чего водой залило целую улицу. Коммунальная авария случилась между домами Стартовая, 4 и Горский микрорайон, 8а. В результате вода растеклась по двору, затопила подземную парковку и попала в подъезды домов.

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