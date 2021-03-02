Кто больше всех платит за тепло? Сравниваем расходы в многоэтажке и своем доме

Новосибирцы рассказали, во сколько им обходится отопление в морозы
В начале года новосибирцы начали жаловаться на высокие платежи за отопление — у некоторых сумма увеличилась почти на
Отопление в многоэтажке
Одна из читательниц рассказала, что в ноябре заплатила за отопление
Электронагреватель
Другой читатель, Геннадий, который живет в НСТ «Ласточка», греет дом с помощью ТЭНа (трубчатого электронагревателя). С его помощью греется вода в котле, которая расходится по трубам. В холодные месяцы Геннадий отдает около
Дрова
Читательница под ником snega80 живет в частном доме площадью
Газ
Новосибирец Сергей рассказал, что из-за больших теплопотерь в его доме, где стоит газовый котел, он заплатил в январе за топливо
— В морозы, в январе заплатил за газ
Площадь его дома составляет
Ранее НГС поговорил с экспертом в сфере ЖКХ и выяснил, что делать тем, у кого дома холодно в морозы. Читайте об этом в нашей инструкции.