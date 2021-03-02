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Кто больше всех платит за тепло? Сравниваем расходы в многоэтажке и своем доме

Новосибирцы рассказали, сколько денег платят за тепло от разных источников

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В частном секторе дома отапливают газом или дровами

В частном секторе дома отапливают газом или дровами

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Новосибирцы рассказали, во сколько им обходится отопление в морозы

В начале года новосибирцы начали жаловаться на высокие платежи за отопление — у некоторых сумма увеличилась почти на 2000 рублей. Тогда НГС решил выяснить, сколько тратят на тепло те горожане, у которых дома нет централизованного отопления. Мы собрали информацию от четырех читателей и подсчитали, во сколько им обходится прогрев 1 кв. м дома в самые холодные зимние месяцы — декабрь и январь. Рассказываем, что из этого получилось.

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Отопление в многоэтажке

Одна из читательниц рассказала, что в ноябре заплатила за отопление 1300 рублей, в декабре — 2800, а в январе уже 3800 рублей. Она живет в девятиэтажке 1977 года постройки, площадь квартиры — 67 кв. м. Таким образом, в самые холодные месяцы плата за 1 кв. м составила в среднем 98 рублей.

Электронагреватель

Другой читатель, Геннадий, который живет в НСТ «Ласточка», греет дом с помощью ТЭНа (трубчатого электронагревателя). С его помощью греется вода в котле, которая расходится по трубам. В холодные месяцы Геннадий отдает около 5000 рублей, чтобы прогреть свой дом площадью 36 кв. м. Таким образом, цена отопления для 1 кв. м составляет 278 рублей.

Дрова

Читательница под ником snega80 живет в частном доме площадью 86 кв. м. Хозяева топят печку только дровами, на весь отопительный период требуется четыре машины, каждая из которых обходится в 8000 рублей. За декабрь и январь на отопление уходит меньше половины от всех дров, примерно на 12 000 рублей, то есть на 1 кв. м приходится около 139 рублей.

Газ

Новосибирец Сергей рассказал, что из-за больших теплопотерь в его доме, где стоит газовый котел, он заплатил в январе за топливо 6300 рублей. Весной и осенью газ обходился в 2000–3000 рублей.

— В морозы, в январе заплатил за газ 6300 рублей. Газ выставлял в основном на температуру 60, иногда 65 градусов. Если ставить 45–50, то оплата будет раза в два меньше. Если дом утеплить, то даже в морозы можно включать газ на температуру 40, тогда плата за месяц будет не более 2000 рублей. Газ — очень выгодная штука! Пока что у моего дома большие теплопотери, но когда утеплим, всё будет супер! — рассказал Сергей.

Площадь его дома составляет 20 кв. м. Для расчетов мы взяли максимальную плату после утепления — 2000 рублей. Таким образом плата за 1 кв. м в морозы — 200 рублей.

Ранее НГС поговорил с экспертом в сфере ЖКХ и выяснил, что делать тем, у кого дома холодно в морозы. Читайте об этом в нашей инструкции.

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ТЭНгаздроваотоплениеЖКХ
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