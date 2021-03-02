Кто больше всех платит за тепло? Сравниваем расходы в многоэтажке и своем доме

Электронагреватель

Другой читатель, Геннадий, который живет в НСТ «Ласточка», греет дом с помощью ТЭНа (трубчатого электронагревателя). С его помощью греется вода в котле, которая расходится по трубам. В холодные месяцы Геннадий отдает около 5000 рублей , чтобы прогреть свой дом площадью 36 кв. м . Таким образом, цена отопления для 1 кв. м составляет 278 рублей .



Дрова

Читательница под ником snega80 живет в частном доме площадью 86 кв. м . Хозяева топят печку только дровами, на весь отопительный период требуется четыре машины, каждая из которых обходится в 8000 рублей . За декабрь и январь на отопление уходит меньше половины от всех дров, примерно на 12 000 рублей , то есть на 1 кв. м приходится около 139 рублей .



Газ

Новосибирец Сергей рассказал, что из-за больших теплопотерь в его доме, где стоит газовый котел, он заплатил в январе за топливо 6300 рублей . Весной и осенью газ обходился в 2000–3000 рублей .

