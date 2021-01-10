В 2021 году вырастут тарифы на коммуналку. Считаем на калькуляторе, сколько вам придется платить

В 2021 году тарифы на услуги ЖКХ вырастут в Новосибирске до 4,6%
В этом году в Новосибирской области вырастут тарифы на коммунальные услуги. Департамент по тарифам разрешил повышение до 4,6%. С 1 июля 2021 года вырастут цены на холодную и горячую воду, водоотведение, отопление, электричество, газоснабжение и вывоз мусора.
Электричество с 1 июля будет стоить 2,93 рубля за кВт/ч вместо 2,8.
Цена холодной воды в Новосибирске в середине года увеличится с 19,46 до 20,35 рубля для населения, для иных потребителей — с 16,22 до 16,96 рубля. Стоимость горячей воды для клиентов «Сибэко» вырастет со 114,54 до 117,90 рубля.
Стоимость тепла увеличится с 1467,82 до 1505,98 рубля за гигакалорию. Это изменение коснется потребителей «Сибэко».
Вывоз мусора подорожает почти на 5% и составит 439,62 рубля. Чтобы рассчитать плату за одного прописанного в квартире человека, тариф умножают на установленный норматив накопления отходов — 2,38 кубометра в год — и делят на 12. Таким образом, плата за одного человека вырастет с 83,35 до 87,19 рубля.
Мы составили калькулятор, с помощью которого вы сможете рассчитать примерную сумму расходов на коммуналку по старому и новому тарифам.
Для наглядности мы решили посчитать траты на коммунальные услуги одного из журналистов нашей редакции. За квартиру-однушку в доме 1977 года постройки получаются следующие цифры: в месяц на двоих уходит 5 кубов горячей и 11 кубов холодной воды, а также около 200 киловатт электричества. То есть 214 рублей за холодную воду, 573 — за горячую, 241 — за водоотведение и 554 рубля за электричество. В квартире прописан только один человек, поэтому вывоз мусора обходится в 83 рубля (все значения округляем до целых).
С отоплением все сложнее. При расчете расходов на отопление учитывается много нюансов: есть ли в доме прибор учета тепловой энергии, год постройки дома и его этажность, материал стен, площадь квартиры. Поэтому мы решили взять средний месячный расход на отопление по старому тарифу и увеличить его на 2,6% — примерно на столько вырастет тариф в новом году. Например, по тарифу 2020 года в месяц на отопление в квартире площадью 33 квадратных метра в десятиэтажном доме 1977 года уходит около 970 рублей. По новому тарифу эта сумма составит 995 рублей.
Итого двум жильцам однокомнатной квартиры в не самом новом доме приходится отдавать 2 635 рублей в месяц. С новыми тарифами эта сумма составит 2 733 рубля.
Кроме того, в декабре в Новосибирске подорожал проезд в общественном транспорте. Теперь платить придется на 1 рубль больше.