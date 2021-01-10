В 2021 году вырастут тарифы на коммуналку. Считаем на калькуляторе, сколько вам придется платить

В этом году в Новосибирской области вырастут тарифы на коммунальные услуги. Департамент по тарифам разрешил повышение до 4,6%. С 1 июля 2021 года вырастут цены на холодную и горячую воду, водоотведение, отопление, электричество, газоснабжение и вывоз мусора.



Электричество с 1 июля будет стоить 2,93 рубля за кВт/ч вместо 2,8.

Цена холодной воды в Новосибирске в середине года увеличится с 19,46 до 20,35 рубля для населения, для иных потребителей — с 16,22 до 16,96 рубля. Стоимость горячей воды для клиентов «Сибэко» вырастет со 114,54 до 117,90 рубля.

