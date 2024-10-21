Врач рассказала, какие осенние ягоды и фрукты повысят жизненный тонус, снизят холестерин и помогут похудеть

Виноград содержит также калий, кальций, магний, витамины С, РР, группы В, флавоноиды Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Вы плохо спите и скачет давление? Ешьте боярышник. Хочется повысить жизненный тонус и поддержать стройность — обратите внимание на айву. Осенью природа дарит нам много вкусных и полезных ягод и фруктов. Чем же помогут те или иные плоды, «Доктору Питеру» рассказала Анна Вербовская, диетолог, терапевт, эндокринолог Центра молекулярной диагностики CMD Подольск ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Айва

Она поможет поддержать стройную фигуру и повысит ваш жизненный тонус. Айва содержит сахар за счет фруктозы, а также пищевые волокна за счет пектина, она поставляет в организм железо, бета-каротин, витамины С, Е, РР, яблочную и лимонную кислоты, тартроновую кислоту (именно она блокирует перевод углеводов в жиры). Полезна также при спастическом колите, метеоризме, запорах.

Учитывая небольшое количества сахара, айву можно употреблять до 300 г в день. Можно в сыром, запеченном виде, использовать как начинку для пирога, добавлять в мясные блюда, а вот семечки из нее обязательно удаляйте.

Боярышник

Он улучшит ваш сон и нормализует давление. Содержит до 10% сахара, флавоноиды 0,25–0,5%, сапонины 12–180 мг, гликозиды, фитостерины, каротин до 2 мг на 100 г, холин, дубильные вещества, яблочную, лимонную, винно-каменную, аскорбиновую и другие органические кислоты. Больше 100 г боярышника в день есть не стоит, так как при частом приеме в больших дозах он может вызвать брадикардию, снижение давления, сонливость, хотя плоды достаточно вкусные. Лучше использовать боярышник в настойках, заваривать чай.

Брусника

Брусника богата витамином С Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Ягода поможет при воспалительных заболеваниях почек, отеках и гипертонии. Брусника богата витамином С, бета-каротином, калием, кальцием, магнием, фосфором, железом. Также благодаря содержанию бензойной кислоты брусника долгое время может находиться на воде и на воздухе и не портиться. Ягоду полезно использовать как в свежем виде, так и в виде желе, морсов, соков, компотов, а также в маринованном виде. Без вреда для здоровья можно употреблять 200–300 г в день.

Виноград

Запрещен для диабетиков и людей с ожирением, потому что в нем содержится очень много сахара и фруктозы. 10 ягод содержат 10 г углеводов — это 1,5 столовой ложки сахара! И помните, изюм — это сушеный виноград, содержание фруктозы и сахара остается таким же. Но виноград содержит также калий, кальций, магний, витамины С, РР, группы В, флавоноиды, поэтому будет полезен при язвенной болезни желудка. Здоровому человеку допускается съедать без вреда для здоровья 100–150 г в день.

Инжир

Он поможет при запорах и улучшит работу кишечника. Инжир содержит пищевые волокна (нерастворимую клетчатку), органические кислоты, калий, кальций, магний, железо. Содержит пектин — это форма растворимой клетчатки, которая поможет снизить холестерин. Однако инжир очень калорийный и содержит много сахара, а значит, нужно быть осторожным при наличии сахарного диабета, подагре, ожирении.

Дело в том, что инжир содержит большое количество фруктозы, именно из нее при избытке синтезируются пурины, особенно при генетической предрасположенности к подагре. Вывод: стоит съедать не более 5–6 штук инжира в день даже здоровому человеку.

Клюква

Отличное потогонное и тонизирующие средство, отличный природный антибиотик — одна из самых полезных ягод, растущих в дикой природе. Клюква содержит углеводы, пищевые волокна, органические кислоты, витамины С, РР, витамины группы В, витамин К, витамин Е, калий, кальций, магний, фосфор, железо. Имеет достаточно низкую калорийность, очень богата полезными веществами, 10% — это биологические компоненты, 90% — это вода.

Именно благодаря органическим кислотам клюква хорошо снижает температуру, обладает противовоспалительными свойствами при заболеваниях мочевыводящих путей. Клюква, как и брусника, содержит бензойную кислоту, поэтому ее достаточно долго можно хранить без консервантов. Она долгое время может лежать в холодильнике и не портиться от 2 месяцев до полугода.

Для сохранения лечебных свойств клюквы лучше употреблять ее в свежем виде, использовать в салатах, пить в виде морсов. Можно, конечно, перетереть с сахаром, сделать джем или желе, но получим плюс в калориях.

Не стоит употреблять клюкву людям, имеющим камни в почках, так как вероятность образования камней может увеличиться за счет содержания щавелевой кислоты, а также людям, принимающим варфарин (лекарство для разжижения крови): в клюкве содержится витамин К — антагонист варфарина.

Без вреда для здоровья употреблять клюкву можно 200–300 г в день.

Ранее мы рассказывали, что ученые с кафедры дерматологии Университета Флориды выяснили, что регулярное употребление клюквенного морса омолаживает кожу.

— Шесть недель потребления клюквенного напитка защитили кожу от УФ-индуцированной эритемы у всех участниц исследования, — говорят ученые. — Клюква содержит множество полифенолов, включая процианидины, антоцианы, флавонолы и фенольные кислоты. Исследования с вмешательством показали, что употребление сока клюквы может облегчить окислительный стресс и воспаление в плазме, а также показать антивозрастной эффект.

Шиповник

Чемпион по витамину С. Плоды шиповника богаты витамином С, кератином, витаминами РР, В2, К, Е, пектиновыми веществами, лимонной и яблочной кислотами, эфирными маслами, флавоновыми гликозидами, кемпферолом и кверцетином.

Шиповник используют в виде настоев и отваров, чаёв, как источник поливитаминов и витамина С Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU











Употребление 2–3 свежих или 10 сухих ягод шиповника в день обеспечит суточную потребность в витамине С. Лучше всего его использовать в виде настоев и отваров, чаёв, как источник поливитаминов и витамина С — для повышения сопротивляемости организма инфекциям, при переутомлениях, при хрупких сосудах, анемиях. Сироп шиповника обладает желчегонным свойством. Масло семян шиповника используется не только внутрь, но и как наружное средство для заживления ран. Для здоровья 200 г в день вполне достаточно.

Калина

Полезна при различных внутренних кровотечениях. Калина богата дубильными веществами, содержит много витамина С, даже больше чем в цитрусовых, а также содержит марганец, цинк, пектиновые вещества, органические кислоты (уксусная, муравьиная, каприловая). Есть сладкие и полусладкие сорта калины, но именно горькоплодная имеет лечебные свойства за счет горького гликозида — вибурнина, который обладает кровоостанавливающим действием. Отвары из калины рекомендуются при обильных месячных. Ягоды калины полезны при повышенном давлении, сердечных и почечных отеках, а за счет высокого содержания витамина С — при простудных заболеваниях.

Калина имеет минимальную калорийность — можно использовать в виде морсов, в свежем виде или добавлять в чай, так как минимальная термическая обработка лучше сохранит полезные свойства. Можно употреблять 200 г в день. Осторожно при язвенной болезни из-за высокого содержания витамина С.

Черноплодная рябина (арония черноплодная)

Она хороша для эластичных сосудов. Ягода богата витаминами С и РР. Витамин РР — набор биофлавоноидов: катехин, рутин, цитрин, поэтому хорошо расширяет сосуды, снижает давление, укрепляет сосудистую стенку. Но в большом количестве может повысить свертываемость крови, поэтому более 100 г в день употреблять не рекомендуется.