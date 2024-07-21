Ночь с пчелами, сигары из полыни и йога со щенятами: изучаем самые необычные способы привести в порядок тело и нервы

Лето — традиционное время отпусков. И если некоторые сибиряки уезжают отдыхать и приводить здоровье в порядок в другие регионы, многие остаются в родном городе. НГС составил топ самых необычных оздоровительных процедур, которые предлагают в Новосибирске и области. В перечень вошли как массаж со змеями, так и контакт с насекомыми.
Сон на ульях
Мы с детства знаем, что мёд — очень полезный продукт. Но, как оказалось, полезными могут быть и производящие его пчелы. Есть их при этом, конечно, не нужно — достаточно провести с ними ночь в специально оборудованном для этого апидомике, в стены которого встроены огороженные ульи. Такую услугу сегодня можно найти у нескольких пасек в регионе.
— Вы дышите целебным высокоионизированным воздухом с микрочастицами пыльцы, нектара, прополиса, воска и мёда, — описывают ее в соцсетях пасеки Романовых. — Это положительно воздействует на иммунную систему: повышает стойкость организма против простуд и вирусов. А также на дыхательную систему — воздух чудо-домика почти стерильный и обладает антимикробным действием.
Представитель пасеки Екатерина рассказала НГС, что процедура длится от одного часа, но посетителям рекомендуют проходить курс из нескольких сеансов.
— Есть посещение дневное почасовое, можно и ночевать. Ночью вся семья в улье находится, — объяснила Екатерина. — Домик сделан из кедрового бруса, лотки расположены снаружи апидомика. Пчелы залетают в улей с улицы, внутри их нет. Нахождение внутри апидомика безопасно, лежаки расположены над ульями. В крышке улья есть отверстия, через которые в воздух апидомика попадают эфирные масла.
Представительница пасеки «Апи хуторок» Татьяна сообщила НГС, что процедура называется биорезонансной апитерапией. Она имеет несколько направлений воздействия на организм, в том числе ингаляционное, эмоциональное и микровибрационное. Кроме того, воздействие на организм оказывают микровибрации, которые создаются взмахами крыльев пчел.
— Это своеобразный лечебный микровибрационный массаж. Он благоприятно действует на различные системы организма на клеточном уровне и способствует их восстановлению, — объяснила специалист.
Виски-пеленание
Название процедуры созвучно с крепким алкогольным напитком, но, кроме расслабляющего эффекта, ничего общего с ним не имеет. Виски-пеленание — это методика бандажного обертывания тела эластичными бинтами, пропитанными специальными средствами.
— Кожа человека — это самый большой орган. Через кожу можно получать и витамины, и воздухом мы дышим, и воду — гидрацию — мы получаем тоже через кожу. И обменные процессы у нас происходят через кожу. Она — главный регулирующий орган, — сообщила НГС Вероника Маслова, гендиректор «Спа Клиник Асанна», где предлагают эту процедуру.
Во время виски-пеленания специальный состав впитывается в эпидермис и попадает в подкожную клетчатку и жировую прослойку, где и начинает действовать. Необычное название процедуре дали из-за температурных колебаний во время оборачивания бинтами тела.
— Когда человека оборачивают и укладывают, то он чувствует то горячий, то холодный прилив — идут постоянные температурные колебания. Они уменьшаются потом, во время процедуры, но первые ощущения очень похожи на прием виски. То есть, когда ты решил выпить виски, глоток напитка дает горячее послевкусие, а затем идет охлаждение, — объяснила Вероника Маслова.
После нанесения состава и самого обертывания результат процедуры на теле закрепляют терапевтическими гелями-корсетами. Во время спа-программы бинты наматываются на тело человека, но не всегда вся кожа участвуют в процессе — бывает, что процедуру проводят на локальных, «проблемных» зонах.
— Всегда это зависит от концентрации состава. Какая будет концентрация, решает только специалист при контакте с клиентом. То есть он видит, какая кожа у человека, особенности, — уточнила представитель клиники. — Помимо того, что виски-пеленание влияет на тонус, качество, эластичность кожи, это прекрасный способ ее детоксикации.
Прогревание сигарами
Курение всё еще опасно для здоровья, поэтому в этой процедуре табак не используют. В моксотерапии используют специальные полынные сигары — моксы, которыми прогревают кожу. Этот метод, как указано на сайте предлагающего услугу медцентра «Ши-Кон», нормирует работу внутренних органов, очищает кровь и вообще дают оздоравливающий эффект.
Представитель медцентра рассказал НГС, что речь идет о прогревании биологически активных точек тела. Во время процедуры специалист наматывает сухую полынь на иголку и поджигает, за счет чего и идет нагрев выбранной точки тела человека. Кроме того, для этой процедуры может использоваться пластик чеснока, но не всегда — способ терапии зависит от рекомендации врача.
Как правило, моксотерапия проводился в комплексе, в частности с иглотерапией.
— Либо ставят иголку, либо сигарой прогревают — если точки на лице и разместить (иголку. — Прим. ред.) невозможно, — объяснили в «Ши-Кон».
Собеседник НГС при этом признал, что воздействие иглоукалывания на организм до сих пор не могут толком объяснить даже сами китайцы, где особенно распространена эта техника.
Массаж змеями
О расслабляющем массаже змеями — рептилиотерапии — в Новосибирске НГС как-то уже рассказывал. Необычную процедуру проводит, например, Татьяна Мартын. Два года назад в ее квартире проживали 14 экзотических питомцев, сейчас, как уточнила мастер НГС, — уже 15.
Экзотический массаж Татьяна проводит дома — возить такое количество рептилий на индивидуальные процедуры тяжело. Перед сеансом змеи посещают водные процедуры.
— Первые минуты — это знакомство со змеями. Не все готовы сразу взять в руки, а тем более, чтобы на них положили двадцатикилограммовую змею, — уточнила Татьяна Мартын. — Я рассказываю про своих питомцев, их содержание, контакт с людьми. В руки даю только маленьких. Как только человек готов к процедуре, он ложится на кушетку.
Первыми на человека заползают маленькие рептилии — удавы весом от одного килограмма, а после — чуть крупнее. Завершают сеанс массажа змеи от семи килограммов, чаще всего питоны. Мастер отметила, что во время процедуры использует неядовитых и сытых змей, которые безопасны для человека.
По ее словам, процедура снимает стресс, расслабляет мышцы, убирает отрицательные эмоции и негативные мысли.
— Также такие процедуры полезны при фобиях. Благодаря медленным, монотонным движениям змеи по телу выравнивается сердцебиение, — сообщила Татьяна Мартын. — Страх полезен для здоровья. Специалистами доказано, что прилив адреналина очень даже полезен для психически здорового человека.
Пилинг рыбками
Очищение кожи с помощью маленьких рыбок — услуга уже не такая экзотическая и встречается в перечне услуг нескольких компаний в Новосибирске. Как объясняют на сайте «Мира Терм», в процессе рыбки вида гарра руфа присасываются к коже и обрабатывают ее энзимом. Процедура позволяет очистить кожу от ороговевших клеток и улучает кровоснабжение.
Йога со щеночками
Еще один необычный способ привести в порядок тело и нервы предложили в новосибирской студии Doggy Yoga. В ней занимаются йогой «под строгим наблюдением» хвостатых помощников. Как рассказала НГС менеджер студии Анна, в занятиях участвуют щенята и собаки разных пород в возрасте от четырех месяцев.
— Хвостики, принимающие участие, либо из питомника, либо из приюта. Мы проводим благотворительные занятия, когда берем щенят и собак из приюта, проводим необходимую вакцинацию, если она требуется, и помогаем приюту либо волонтерам найти им любящую семью, — сообщила Анна.
На занятии одновременно могут присутствовать только шесть человек. Животных выпускают к людям не сразу — лишь спустя 30 минут после начала тренировки.
— По нашему опыту, это помогает снизить уровень стресса, так как сама йога включает физические упражнения и работу с дыханием. Первые 30 минут всё проходит в обычном для йоги формате без участия хвостиков. В следующие 30 минут щенята и собаки могут контактировать с нашими посетителями, что также работает как антистресс, — объяснила Анна.
Крушить и ломать
К 2024 году новосибирцев уже не удивить комнатами ярости: помещения, в которых можно разломать всё, что попадается на глаза, есть как на правом, так и на левом берегу города. Владельцы таких заведений предлагают посетителям «избавиться от стресса» и с помощью тяжелых предметов разбить мебель, телевизоры или другие предметы. В 2018 году НГС даже пригласил в комнату ярости на краш-тест медика и учителя — чем закончилось их посещение, вы можете прочитать здесь.
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