Ночь с пчелами, сигары из полыни и йога со щенятами: изучаем самые необычные способы привести в порядок тело и нервы

Сон на ульях доступен в нескольких районах Новосибирской области Источник: предоставила пасека Романовых











Лето — традиционное время отпусков. И если некоторые сибиряки уезжают отдыхать и приводить здоровье в порядок в другие регионы, многие остаются в родном городе. НГС составил топ самых необычных оздоровительных процедур, которые предлагают в Новосибирске и области. В перечень вошли как массаж со змеями, так и контакт с насекомыми.



Сон на ульях

Мы с детства знаем, что мёд — очень полезный продукт. Но, как оказалось, полезными могут быть и производящие его пчелы. Есть их при этом, конечно, не нужно — достаточно провести с ними ночь в специально оборудованном для этого апидомике, в стены которого встроены огороженные ульи. Такую услугу сегодня можно найти у нескольких пасек в регионе.

— Вы дышите целебным высокоионизированным воздухом с микрочастицами пыльцы, нектара, прополиса, воска и мёда, — описывают ее в соцсетях пасеки Романовых. — Это положительно воздействует на иммунную систему: повышает стойкость организма против простуд и вирусов. А также на дыхательную систему — воздух чудо-домика почти стерильный и обладает антимикробным действием.

Сеансы в апидомиках проходят от 1–2 часов в день Источник: предоставила Татьяна











Представитель пасеки Екатерина рассказала НГС, что процедура длится от одного часа, но посетителям рекомендуют проходить курс из нескольких сеансов.



— Есть посещение дневное почасовое, можно и ночевать. Ночью вся семья в улье находится, — объяснила Екатерина. — Домик сделан из кедрового бруса, лотки расположены снаружи апидомика. Пчелы залетают в улей с улицы, внутри их нет. Нахождение внутри апидомика безопасно, лежаки расположены над ульями. В крышке улья есть отверстия, через которые в воздух апидомика попадают эфирные масла.



Представительница пасеки «Апи хуторок» Татьяна сообщила НГС, что процедура называется биорезонансной апитерапией. Она имеет несколько направлений воздействия на организм, в том числе ингаляционное, эмоциональное и микровибрационное. Кроме того, воздействие на организм оказывают микровибрации, которые создаются взмахами крыльев пчел.



— Это своеобразный лечебный микровибрационный массаж. Он благоприятно действует на различные системы организма на клеточном уровне и способствует их восстановлению, — объяснила специалист.

Виски-пеленание

Название процедуры созвучно с крепким алкогольным напитком, но, кроме расслабляющего эффекта, ничего общего с ним не имеет. Виски-пеленание — это методика бандажного обертывания тела эластичными бинтами, пропитанными специальными средствами.

— Кожа человека — это самый большой орган. Через кожу можно получать и витамины, и воздухом мы дышим, и воду — гидрацию — мы получаем тоже через кожу. И обменные процессы у нас происходят через кожу. Она — главный регулирующий орган, — сообщила НГС Вероника Маслова, гендиректор «Спа Клиник Асанна», где предлагают эту процедуру.

Во время виски-пеленания специальный состав впитывается в эпидермис и попадает в подкожную клетчатку и жировую прослойку, где и начинает действовать. Необычное название процедуре дали из-за температурных колебаний во время оборачивания бинтами тела.



— Когда человека оборачивают и укладывают, то он чувствует то горячий, то холодный прилив — идут постоянные температурные колебания. Они уменьшаются потом, во время процедуры, но первые ощущения очень похожи на прием виски. То есть, когда ты решил выпить виски, глоток напитка дает горячее послевкусие, а затем идет охлаждение, — объяснила Вероника Маслова.



После нанесения состава и самого обертывания результат процедуры на теле закрепляют терапевтическими гелями-корсетами. Во время спа-программы бинты наматываются на тело человека, но не всегда вся кожа участвуют в процессе — бывает, что процедуру проводят на локальных, «проблемных» зонах.



— Всегда это зависит от концентрации состава. Какая будет концентрация, решает только специалист при контакте с клиентом. То есть он видит, какая кожа у человека, особенности, — уточнила представитель клиники. — Помимо того, что виски-пеленание влияет на тонус, качество, эластичность кожи, это прекрасный способ ее детоксикации.

Прогревание сигарами

Курение всё еще опасно для здоровья, поэтому в этой процедуре табак не используют. В моксотерапии используют специальные полынные сигары — моксы, которыми прогревают кожу. Этот метод, как указано на сайте предлагающего услугу медцентра «Ши-Кон», нормирует работу внутренних органов, очищает кровь и вообще дают оздоравливающий эффект.

Представитель медцентра рассказал НГС, что речь идет о прогревании биологически активных точек тела. Во время процедуры специалист наматывает сухую полынь на иголку и поджигает, за счет чего и идет нагрев выбранной точки тела человека. Кроме того, для этой процедуры может использоваться пластик чеснока, но не всегда — способ терапии зависит от рекомендации врача.

Как правило, моксотерапия проводился в комплексе, в частности с иглотерапией.

— Либо ставят иголку, либо сигарой прогревают — если точки на лице и разместить (иголку. — Прим. ред.) невозможно, — объяснили в «Ши-Кон».



Собеседник НГС при этом признал, что воздействие иглоукалывания на организм до сих пор не могут толком объяснить даже сами китайцы, где особенно распространена эта техника.

Массаж змеями

Новосибирцы могут попробовать расслабиться на массаже со змеями Источник: предоставила Татьяна Мартын











О расслабляющем массаже змеями — рептилиотерапии — в Новосибирске НГС как-то уже рассказывал. Необычную процедуру проводит, например, Татьяна Мартын. Два года назад в ее квартире проживали 14 экзотических питомцев, сейчас, как уточнила мастер НГС, — уже 15.



Экзотический массаж Татьяна проводит дома — возить такое количество рептилий на индивидуальные процедуры тяжело. Перед сеансом змеи посещают водные процедуры.



— Первые минуты — это знакомство со змеями. Не все готовы сразу взять в руки, а тем более, чтобы на них положили двадцатикилограммовую змею, — уточнила Татьяна Мартын. — Я рассказываю про своих питомцев, их содержание, контакт с людьми. В руки даю только маленьких. Как только человек готов к процедуре, он ложится на кушетку.



Первыми на человека заползают маленькие рептилии — удавы весом от одного килограмма, а после — чуть крупнее. Завершают сеанс массажа змеи от семи килограммов, чаще всего питоны. Мастер отметила, что во время процедуры использует неядовитых и сытых змей, которые безопасны для человека.

По ее словам, процедура снимает стресс, расслабляет мышцы, убирает отрицательные эмоции и негативные мысли.



— Также такие процедуры полезны при фобиях. Благодаря медленным, монотонным движениям змеи по телу выравнивается сердцебиение, — сообщила Татьяна Мартын. — Страх полезен для здоровья. Специалистами доказано, что прилив адреналина очень даже полезен для психически здорового человека.

Пилинг рыбками

Очищение кожи с помощью маленьких рыбок — услуга уже не такая экзотическая и встречается в перечне услуг нескольких компаний в Новосибирске. Как объясняют на сайте «Мира Терм», в процессе рыбки вида гарра руфа присасываются к коже и обрабатывают ее энзимом. Процедура позволяет очистить кожу от ороговевших клеток и улучает кровоснабжение.



Йога со щеночками

В Новосибирске действует студия, в которой можно заняться йогой в компании щенят Источник: предоставила менеджер студии Doggy Yoga Анна











Еще один необычный способ привести в порядок тело и нервы предложили в новосибирской студии Doggy Yoga. В ней занимаются йогой «под строгим наблюдением» хвостатых помощников. Как рассказала НГС менеджер студии Анна, в занятиях участвуют щенята и собаки разных пород в возрасте от четырех месяцев.

— Хвостики, принимающие участие, либо из питомника, либо из приюта. Мы проводим благотворительные занятия, когда берем щенят и собак из приюта, проводим необходимую вакцинацию, если она требуется, и помогаем приюту либо волонтерам найти им любящую семью, — сообщила Анна.



На занятии одновременно могут присутствовать только шесть человек. Животных выпускают к людям не сразу — лишь спустя 30 минут после начала тренировки.



— По нашему опыту, это помогает снизить уровень стресса, так как сама йога включает физические упражнения и работу с дыханием. Первые 30 минут всё проходит в обычном для йоги формате без участия хвостиков. В следующие 30 минут щенята и собаки могут контактировать с нашими посетителями, что также работает как антистресс, — объяснила Анна.

Крушить и ломать

Комнаты ярости уже несколько лет работают в Новосибирске, но не каждый с ними знаком Источник: Ольга Бурлакова











К 2024 году новосибирцев уже не удивить комнатами ярости: помещения, в которых можно разломать всё, что попадается на глаза, есть как на правом, так и на левом берегу города. Владельцы таких заведений предлагают посетителям «избавиться от стресса» и с помощью тяжелых предметов разбить мебель, телевизоры или другие предметы. В 2018 году НГС даже пригласил в комнату ярости на краш-тест медика и учителя — чем закончилось их посещение, вы можете прочитать здесь.



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