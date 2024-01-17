«Это приведет к коллапсу». Эксперты — о том, может ли прослушка в кабинетах врачей появиться по всей России

Наши коллеги из MSK1.RU решили узнать, может ли эта практика распространиться на всю страну, к каким последствиям это приведет и можно ли отказаться от записи приема у врача. Ответы — в нашем материале.

«Мы очень тревожимся»

Члены профсоюза медработников «Действие» планируют обжаловать приказ депздрава Москвы в прокуратуре. Сейчас юристы анализируют текст документа, сообщил MSK1.RU сопредседатель и оргсекретарь профсоюза Андрей Коновал. По его словам, если приемы врачей начнут записывать в российских поликлиниках, случится «коллапс». А вероятность такого развития событий очень велика.