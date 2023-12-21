У детей из поезда Тюмень — Адлер, где погибла девочка, выявили грипп А. Что о нем известно

21 декабря в поезде Тюмень — Адлер погибла 12-летняя девочка, которая вместе с другими детьми из ЛНР возвращалась из лагеря «Олимпийская Ребячка» в Тюменской области. Другим ребятам из группы тоже стало плохо — на станции Балашов в Саратовской области поезд встретила скорая. Позже стало известно, что после осмотра десятки детей были госпитализированы. Санврачи Саратовской области по результатам первых лабораторных исследований выявили у детей вирус гриппа А. Мы поговорили с врачами, чтобы понять, что это может значить для всех нас.
Грипп типа А — не такая уж редкость. Он циркулирует каждый год вместе с типом В, однако если последний так и остается сезонным, то грипп типа А может вызывать и сезонную заболеваемость, и эпидемическую, и пандемическую — зависит от штамма.
— Сама по себе информация о том, что это грипп типа А, может свидетельствовать и о том, что это сезонный грипп, и о том что это необычный грипп — потенциально пандемический. Например, птичий — это тоже грипп типа А, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Если мы говорим о сезонной, то в этом сезоне циркулируют А (H1N1), А (H3N2) — как и в прошлом, никаких изменений тут не произошло.
Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент медицинского университета имени И. М. Сеченова.
Грипп А (H3N2), его еще называют гонконгским, в этом году уже выявляли, и не раз. О ряде случаев было известно еще в ноябре, и тогда врачи говорили, что повода для особого беспокойства нет.
— В целом грипп А (H3N2) не опасней, чем все остальные гриппы типа А, — отмечал иммунолог Иван Скороходов. — Но надо понимать, что, помимо основных белков — нейраминидазы (способствует проникновению вируса внутрь клетки. — Прим. ред.) и гемагглютинина (способствует прикреплению вируса к клетке. — Прим. ред.), есть и другие, которые тоже могут меняться. Так что в полной мере оценить опасность этого гриппа мы сможем только по итогам сезона.
Иван Скороходов — практикующий терапевт, врач — аллерголог-иммунолог. Член Российской ассоциации аллергологов и иммунологов.
Однако пока по-прежнему неизвестно, какой именно штамм гриппа типа А был выявлен у детей, — на это нужно время. Более того, врачам еще предстоит исключить другие инфекции.
— Сама информация о том, что у них выявлен грипп типа А, дает не очень много, она не исключает, что у детей может быть сочетанная инфекция — грипп и ковид или грипп и микоплазменная инфекция, — говорит Николай Крючков. — Так что надо понимать, что диагностический поиск продолжается, просто результаты секвенирования (определяет конкретный штамм. — Прим. ред.) и бактериологические исследования занимают больше времени. Информация о том, что у группы детей выявлен какой-то серотип гриппа, который не является сезонным, — это с эпидемиологической точки зрения будет иметь совсем другое значение, чем в случае если у них выявлен сезонный серотип.
Как правило, сезонным гриппом болеют три-пять дней, но это в случае если инфекция протекает без осложнений. Однако грипп, как и ковид, может вызвать тяжелое течение и гриппозную пневмонию, которая так же опасна, как и ковидная. Ранее мы подробно рассказывали обо всех осложнениях и последствиях гриппа, а также о группах риска, для которых грипп может быть особенно опасен.