У детей из поезда Тюмень — Адлер, где погибла девочка, выявили грипп А. Что о нем известно

Грипп типа А — не такая уж редкость. Он циркулирует каждый год вместе с типом В, однако если последний так и остается сезонным, то грипп типа А может вызывать и сезонную заболеваемость, и эпидемическую, и пандемическую — зависит от штамма.



— Сама по себе информация о том, что это грипп типа А, может свидетельствовать и о том, что это сезонный грипп, и о том что это необычный грипп — потенциально пандемический. Например, птичий — это тоже грипп типа А, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Если мы говорим о сезонной, то в этом сезоне циркулируют А (H1N1), А (H3N2) — как и в прошлом, никаких изменений тут не произошло.

