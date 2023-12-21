Реально ли похудеть к Новому году? Советы врачей, которые помогут выглядеть лучше

По словам гастроэнтеролога Юлии Алексеевой, голодание и разгрузочные дни могут спровоцировать много неприятностей:



образование камней в желчном пузыре;

развитие жирового гепатоза;

потерю мышечной массы;

слабость;

снижение концентрации внимания;

перепады настроения;

риск развития дефицитов витаминов;

учащение головной боли, предобморочные состояния;

риск развития расстройств пищевого поведения.

— Не рекомендую пытаться буквально за пару недель скинуть вес, это может быть опасно для здоровья, — сказала Юлия Алексеева. — Так к одной проблеме — избыточный вес — может прибавиться еще несколько, и выход из этого становится еще сложнее и длительнее. Лучше не ставить эксперименты над своим здоровьем, а сделать акцент на рациональном здоровом питании, полезных пищевых привычках, приятной физической активности. Ну и стоит знать, что из организма быстро уходит вода, а не жировая масса. Лучше внедрить хотя бы одну привычку, которая поможет профилактировать набор веса, а в дальнейшем такие привычки будут помогать снижать вес эффективно и безопасно.