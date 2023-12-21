Реально ли похудеть к Новому году? Советы врачей, которые помогут выглядеть лучше

Многие девушки перед праздниками начинают голодать, следовать разным диетам, мучить организм тремя тренировками в день, лишь бы влезть в заветное платье и быть неотразимой на корпоративе. Под занавес года мы вспоминаем всё, о чем мечталось, и пытаемся успеть заскочить в последний вагон. В материале наших коллег из E1.RU врачи предупреждают, что попытки быстро сбросить вес могут только навредить.
По словам гастроэнтеролога Юлии Алексеевой, голодание и разгрузочные дни могут спровоцировать много неприятностей:
- образование камней в желчном пузыре;
- развитие жирового гепатоза;
- потерю мышечной массы;
- слабость;
- снижение концентрации внимания;
- перепады настроения;
- риск развития дефицитов витаминов;
- учащение головной боли, предобморочные состояния;
- риск развития расстройств пищевого поведения.
— Не рекомендую пытаться буквально за пару недель скинуть вес, это может быть опасно для здоровья, — сказала Юлия Алексеева. — Так к одной проблеме — избыточный вес — может прибавиться еще несколько, и выход из этого становится еще сложнее и длительнее. Лучше не ставить эксперименты над своим здоровьем, а сделать акцент на рациональном здоровом питании, полезных пищевых привычках, приятной физической активности. Ну и стоит знать, что из организма быстро уходит вода, а не жировая масса. Лучше внедрить хотя бы одну привычку, которая поможет профилактировать набор веса, а в дальнейшем такие привычки будут помогать снижать вес эффективно и безопасно.
Гастроэнтеролог «Гемотеста», кандидат медицинских наук Екатерина Кашух добавила, что у женщин быстрое снижение веса может привести к нарушениям менструального цикла и даже временному бесплодию. Кроме того, диеты могут вызвать или усилить анорексию, булимию и другие расстройства пищевого поведения.
— Здоровым считается похудение не более чем на 0,5–1 кг в неделю, — сказала Екатерина Кашух. — Такой темп с большей вероятностью даст устойчивый результат и организм адаптируется к изменениям без серьезного стресса. Чтобы похудеть, рекомендую снизить калорийность блюд. Такие ограничения с непривычки могут даваться непросто, поэтому, чтобы не срываться, следует следить за тем, чтобы дома всегда были полезные и питательные блюда. Сбалансированное питание, содержащее достаточное количество клетчатки, белков, полезных жиров и медленных углеводов, поможет организму работать без перебоев и снизит тягу к сладкому.
Что можно сделать уже сейчас, по мнению Юлии Алексеевой:
- есть больше овощей и фруктов, так получится снизить общую калорийность рациона за день;
- внедрить комфортную физическую активность. Даже
30-минутнаяпрогулка или 10 минут зарядки уже полезны для организма;
- продумать, какие блюда поставить на новогодний стол, выбрать менее калорийные рецепты;
- заменить сладости на фрукты или пастилу;
- поработать с режимом сна. Те, кто не высыпаются, чаще переедают в течение дня. Нужно ложиться до полуночи, а спать — не менее 7–8 часов в сутки;
- обратиться к специалисту, если не получается внедрить привычки самостоятельно.
Екатерина Кашух советует поработать над тайм-менеджментом, чтобы избежать авралов на работе, а также научиться более эффективно справляться со стрессом, в этом может помочь медитация или работа с психологом.
— Проблема не всегда в лишнем весе: иногда, чтобы выглядеть свежее и комфортнее себя чувствовать, достаточно уменьшить отеки, — сказала гастроэнтролог Екатерина Кашух. — Они могут возникать от нарушений диеты или из-за застоя лимфы на фоне малоподвижного образа жизни.
Чтобы уменьшить отеки, врачи рекомендуют сократить количество соли в пище, так как она удерживает воду в организме, а также исключить соленые закуски и снеки, консервированные продукты, полуфабрикаты, фастфуд. Важно знать, что жидкость в организме задерживают спиртные напитки, к тому же они довольно калорийны. Для более быстрого снижения веса от алкоголя лучше отказаться. Помогают уменьшить отеки продукты, богатые калием, например бананы, шпинат и авокадо. К естественным мочегонным относятся свежие огурцы, ягоды и зеленый чай.
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