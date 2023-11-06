8 продуктов, которые нужно немедленно исключить из завтрака: врач рассказал о самых частых ошибках, которые мы совершаем

На первый взгляд, приготовить завтрак намного проще и быстрее, чем обед или ужин. Однако именно в первый прием пищи люди чаще всего совершают диетологические ошибки, которых вполне можно избежать. Главное, задаться целью сформировать правильное утреннее меню и выработать у себя привычку. Как это сделать, разбирается «Доктор Питер».