Девятый вал ковида. Эксперты — о наступлении новой пандемии и ограничениях, вызванных новым штаммом «пирола»

У коронавируса появился новый штамм «пирола». Это очередная версия омикрона, у которой есть дополнительные мутации. Об этом сообщил Роскомнадзор. На территории России его еще не обнаружили, но заболеваемость вирусом всё равно растет. По данным сайта «Стопкоронавирус.рф», только за последнюю неделю выявлено 11 с половиной тысяч заболевших, а почти 2 тысячи госпитализировано. Кроме того, 19 сентября временный ковидный госпиталь в Москве уже возобновил свою работу.
Мы поговорили с экспертами о том, стоит ли ждать новую волну заболевания и введения ограничений прямо сейчас.
«Уровень заболеваемости такой же, как был в первые два года»
По словам Александра Соловьева, врача и эксперта лабораторной диагностики, сейчас тяжело отследить правдивую статистику заболеваний, потому что во всех странах мира свернули тестирование на ковид.
— Мы видим только большое количество людей, которые стоят в очереди в поликлиниках. А вот по данным стран, которые анализируют сточные воды на содержание коронавируса, сейчас уровень заболеваемости такой же, как был в первые два года пандемии, — объяснил он. — При первой волне и при дельте. США, например, на основании этих данных демонстрируют, что у них каждый
А по словам эпидемиолога Владимира Никифорова, нынешняя вспышка заболеваний — не более чем сезонный подъем, который эксперты предвидели заранее.
— Недавно прошло 1 сентября. Люди пошли на работу. А самое главное — школьники пошли учиться, студенты пошли в институты, в колледжи. Возникли новые коллективы, и, естественно, пошел рост заболеваемости. Это можно было четко предвидеть. Но стоит отметить — сейчас снова открыли койки в «Коммунарке» (Московский клинический центр. — Прим. ред.). Но туда поступают больные не столько из-за тяжести самого ковида, сколько из-за преклонного возраста и сопутствующей патологии. То есть ковид вместе с онкологией, легочной патологией или, например, сахарным диабетом.
«Пандемия не заканчивалась»
Как сообщает эксперт, мы всё еще находимся в состоянии пандемии — меняются волны ковида, заражается очень много людей. Здоровье пациентов по всему миру ухудшается, а системы здравоохранения испытывают дополнительную нагрузку.
— Вирус сохранил свой потенциал. Такого тяжелого состояния, как было в первые два года пандемии, ожидать не стоит. Дело в том, что в какой-то мере у людей выработался иммунитет. Вирус выискивает среди них тех, у кого этот иммунитет слабее. Будет, очевидно, высокая нагрузка на первичную медицинскую помощь, на поликлиники, на неотложные службы. Но не будет такой же тяжелой ситуации в стационарах и особенно в реанимационном отделении, как в первые годы, — рассказал Соловьев.
Что поменялось за два года?
Ситуация стала лучше, потому что много людей вакцинировались или уже несколько раз столкнулись с разными штаммами вируса. Это сформировало иммунитет, который защищает от тяжелых форм заболевания.
— Тем не менее заболеваемость всё равно будет, — сообщил Соловьев. — Эта проблема будет нарастать всё больше. Когда люди заболевают во второй, третий, четвертый раз, они только повышают вероятность попадания в эту группу хронически больного человека. Поэтому будут стоять новые вызовы перед системой здравоохранения, связанные с коронавирусом.
Ждать новых ограничений?
Эксперты сходятся на том, что новых массовых ограничений ждать не стоит — в этом просто нет смысла.
— Я думаю, что до такого не дойдет. Но вы знаете, хорошая русская пословица звучит так: «Хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах». Всё может быть, но я в это не очень верю, — заявил профессор Никифоров.
По мнению врача Александра Соловьева, жесткие ограничения в первые годы были связаны с тем, что мир находился в ситуации неопределенности. А сейчас уже появились средства терапии, выработался коллективный иммунитет, «пусть даже и дырявый».
— Сейчас эти меры будут иметь больше негативных последствий: экономических в первую очередь и социальных. Потому что сейчас очень легко можно заразиться. И эти все меры уже не дают такой эффективности. Большую эффективность дают меры, направленные на предупреждение инфицирования путем использования масок с хорошим уровнем защиты, которые направлены на улучшение вентиляции в помещениях, — добавил он.
Врач рассказал, что самые эффективные способы предотвратить распространение болезни — самоизоляция заболевших и ношение медицинской маски.
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