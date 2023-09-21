Девятый вал ковида. Эксперты — о наступлении новой пандемии и ограничениях, вызванных новым штаммом «пирола»

Мы поговорили с экспертами о том, стоит ли ждать новую волну заболевания и введения ограничений прямо сейчас.

«Уровень заболеваемости такой же, как был в первые два года»

По словам Александра Соловьева, врача и эксперта лабораторной диагностики, сейчас тяжело отследить правдивую статистику заболеваний, потому что во всех странах мира свернули тестирование на ковид.