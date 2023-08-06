Восемь полезных привычек, которые могут продлить жизнь на 20 лет

8. Не злоупотребляйте сильнодействующими обезболивающими.



На самом деле все эти правила здорового образа жизни и так хорошо всем известны. Однако, по словам доктора Суан-Май Нгуена, ведущего автора исследования из Медицинского колледжа Карла Иллинойса, исследователи были удивлены тем, как много может дать соблюдение даже одного или двух правил, не говоря уже о всех восьми.



«Чем раньше вы начнете соблюдать такие привычки, тем лучше. Но даже если вы сделаете небольшое изменение в образе жизни в свои 40, 50 или 60 лет, это всё равно принесет пользу», — цитирует Daily Mail доктора Суан-Май Нгуена.

