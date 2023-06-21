В Новосибирской области зарегистрировали 5 случаев лихорадки денге — их привезли из других стран

В Новосибирской области с начала 2023 года зарегистрировали 5 случаев лихорадки денге и 1 случай малярии у приехавших из других стран. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора Новосибирской области.
В Новосибирской области ежегодно регистрируются завозные случаи инфекционных заболеваний. За 2022 год в Роспотребнадзоре зарегистрировали 4 завозных случая заболевания малярией, 3 случая лихорадки денге, 6 случаев кишечных инфекций.
— Чаще всего инфекционные и паразитарные заболевания передаются через воду, загрязненные и недостаточно обработанные продукты питания, кровососущих насекомых (комаров, блох, слепней, москитов, мошек, клещей и других), при контакте с больным человеком или загрязненным объектом окружающей среды, половым путем, — рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
Как добавили в Роспотребнадзоре, тропические инфекции часто сопровождаются поражением кишечника, кожи, глаз, различных систем и органов человека, нередко протекают в тяжелой форме и трудно поддаются лечению. В странах с жарким климатом бывает множество ядовитых растений и животных.
В Новосибирской области сместились даты активности клеща из-за холодной весны. В этом году клещей больше, чем раньше.