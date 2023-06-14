Почему в Новосибирске пропали комары и мошки? НГС узнал, когда жителей города снова будут кусать

Две популяции мошек

Мошки развиваются в проточных водах, а там вода прогревалась медленно в апреле и мае. А сейчас как раз наступает период, когда вода греется быстро и усиленно в небольших реках: Бердь, Иня, Каменка, Издревая. Здесь вовсю идет отрождение мошек. Не очень устойчивая ситуация с Обью и водохранилищем, основным местом рождения мошек.

— У мошек две популяции: весенне-летняя и летне-осенняя. Мошки уже отродились или идет процесс отрождения. Что касается мошек, которые будут вылетать из реки Оби, это основной биотоп, откуда вылетает наш основной кровосос. Если придут алтайские воды и они понизят температуру в самом водохранилище и эта вода будет сбрасываться в основное русло реки Обь, то отрождение мошек может немного сдвинуться на первую декаду июля, — рассказала старший научный сотрудник.