Почему в Новосибирске пропали комары и мошки? НГС узнал, когда жителей города снова будут кусать

Эксперты рассказали, из-за чего в Новосибирске до сих пор не активизировались комары и мошки, а также дали прогнозы о том, когда ждать их массового появления.
Комары есть, но их мало
— Учитывая, что в этом году весенний период был холодным, а июнь был необычным жарким, и вот это сочетание холодного мая, в котором идет развитие и вылеты комаров, они отклоняются от средних многолетних показателей. И это накладывает отпечаток на сроки вылетов кровососущих насекомых, — рассказала НГС Людмила Петрожицкая, кандидат экологических наук, старший научный сотрудник лаборатории экологии беспозвоночных животных Института систематики и экологии животных.
Как объяснила кандидат экологических наук, комары развиваются в стоячих водоемах. Большая часть появляется во временных водоемах, которые остаются после таяния снега.
— Несмотря на то что была холодная весна, особенно апрель, всё равно снег таял. Вода просочилась постепенно в толщу земли. Водоемов временных осталось совсем немного, и возможности развиться у комаров было мало. Начало июня — по сути, время вылета взрослых комаров. В этом году из-за непомерно жаркого начала лета пришло к тому, что ситуация сложилась так, что комары очень малочисленны. Сказать, что они отсутствуют, нельзя, они всё равно есть. Но популяция не высокой численности, — отметила Людмила Петрожицкая.
Две популяции мошек
Мошки развиваются в проточных водах, а там вода прогревалась медленно в апреле и мае. А сейчас как раз наступает период, когда вода греется быстро и усиленно в небольших реках: Бердь, Иня, Каменка, Издревая. Здесь вовсю идет отрождение мошек. Не очень устойчивая ситуация с Обью и водохранилищем, основным местом рождения мошек.
— У мошек две популяции: весенне-летняя и летне-осенняя. Мошки уже отродились или идет процесс отрождения. Что касается мошек, которые будут вылетать из реки Оби, это основной биотоп, откуда вылетает наш основной кровосос. Если придут алтайские воды и они понизят температуру в самом водохранилище и эта вода будет сбрасываться в основное русло реки Обь, то отрождение мошек может немного сдвинуться на первую декаду июля, — рассказала старший научный сотрудник.
Если отрождение сдвинется на июль, то пик придется на середину второго месяца лета. Численность при таких процессах будет не такая высокая, как обычно, из-за миграции личинок при сбрасывании воды.
— Сейчас события как раз на переломе. Увидим ли мы сдвиг фазы развития мошек или нет. Обычно они начинают отрождаться в первой декаде июня. А в первой декаде июля бывает пик численности. Если у нас не будет второго паводка, лёт тогда растянется на весь июль, — добавила Людмила Петрожицкая.
А что с клещами?
Из-за холодной весны в Новосибирской области сдвинулся подъем численности клещей. Насекомые сдвинули пик активности на десять дней, на поздние сроки. В этом году их много.
— Несмотря на то что была высокая температура и, казалось бы, они должны были перестать быть на пике активности. Но клещи могут не питаться месяц, — подчеркнула кандидат наук.
Из-за прошедших дождей клещи вновь проснулись, и сейчас ходить по лесам и паркам может быть опасно.
Новосибирск сейчас готовится ко второй волне паводка — вода должна прийти с затопленной Республики Алтай. Об этом сообщил мэр Новосибирска.