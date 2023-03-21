Почему в регионах России — вспышки кори? И чем это опасно для взрослых? Объясняет вирусолог

С начала 2023 года в разных регионах России фиксируют небольшие вспышки кори. О непростой ситуации с этой болезнью сообщили в Новосибирской области, по несколько случаев заражения выявили в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге, а в одной из больниц Уфы даже ввели карантин. Что происходит и как защитить себя от кори? На эти вопросы отвечает вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн. Смотрите видео, которое опубликовано чуть выше.
Какие симптомы у кори?
— Корь начинается с тяжелой, «острой» температуры. На второй день уже можно обнаружить специфические белые пятнышки на слизистой оболочке рта. И еще через два-три дня появляется пятнистая сыпь на лице, на руках, на теле. Несколько дней она держится, потом начинает пропадать. И когда пропадает, человек становится незаразным, — объясняет вирусолог.
Причем, по словам эксперта, взрослые болеют гораздо тяжелее, чем дети.
— Смертность очень низкая, тем не менее бывают тяжелые осложнения — менингоэнцефалит — и можно умереть. Примерно 0,01–0,1% заболевших умирают, — говорит Анатолий Альтштейн.
Всемирная организация здравоохранения также подтверждает, что большинство случаев летального исхода кори бывают из-за осложнений, которые чаще всего развиваются у детей в возрасте до пяти лет или у взрослых людей старше тридцати.
— Самые серьезные осложнения включают слепоту, энцефалит, тяжелую диарею и связанную с ней дегидратацию (потерю жидкости. — Прим. ред.), ушные инфекции и тяжелые инфекции дыхательных путей, такие как пневмония, — сообщается на сайте ВОЗ. — Тяжелое течение кори более вероятно среди плохо питающихся детей младшего возраста, особенно тех, кто испытывает недостаток витамина А или чья иммунная система ослаблена ВИЧ/СПИДом или другими болезнями.
Как лечить корь
Специального лечения, направленного против вируса кори, не существует. Тяжелые осложнения врачи могут облегчить поддерживающим лечением, которое включает хорошее питание и восстановление водно-солевого баланса. Если осложнение доходит до пневмонии, глазных или ушных инфекций, назначают антибиотики. Детям с диагнозом «корь» ВОЗ рекомендует дважды с интервалом в 24 часа принять терапевтические дозы витамина А — их назначает врач.
Подробнее про ситуацию с корью в России читайте тут.