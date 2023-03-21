Почему в регионах России — вспышки кори? И чем это опасно для взрослых? Объясняет вирусолог

С начала 2023 года в разных регионах России фиксируют небольшие вспышки кори. О непростой ситуации с этой болезнью сообщили в Новосибирской области, по несколько случаев заражения выявили в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге, а в одной из больниц Уфы даже ввели карантин. Что происходит и как защитить себя от кори? На эти вопросы отвечает вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн. Смотрите видео, которое опубликовано чуть выше.