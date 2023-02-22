На график выходного дня с 23 по 26 февраля перейдут поликлиники Новосибирской области

С четверга 23 февраля по воскресенье 26 февраля все поликлиники Новосибирской области будут работать по расписанию выходных. Жители региона смогут обратиться за экстренной и неотложной медицинской помощью ежедневно с 09:00 до 15:00. Об этом сообщили в региональном минздраве.
— Поликлиники будут принимать звонки с 08:00 до 14:00. Позвонить можно будет и по номеру единой регистратуры 122. Время работы в праздники с 09:00 до 15:00, — уточнили в минздраве НСО.
При этом несколько травмпунктов в эти дни будут работать круглосуточно. Их адреса: улица Серебренниковская, 43; проспект Дзержинского, 44; улица Зорге, 47/1; улица А. Невского, 9; 2-й переулок Пархоменко, 7 и улица Героев Революции, 5.
Ранее НГС разбирался, зачем врачи приписывают пациентам визиты в поликлинику и лечение, которого не было.