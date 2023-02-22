freedom
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 2/10
usd 74.86
eur 79.76
Тема дняЧто сказал Путин в Лужниках
Все новости
Все новости

На график выходного дня с 23 по 26 февраля перейдут поликлиники Новосибирской области

Некоторые пункты неотложной помощи будут работать круглосуточно

175

В минздраве назвали адреса круглосуточных травмпунктов для неотложной помощи

Поделиться

С четверга 23 февраля по воскресенье 26 февраля все поликлиники Новосибирской области будут работать по расписанию выходных. Жители региона смогут обратиться за экстренной и неотложной медицинской помощью ежедневно с 09:00 до 15:00. Об этом сообщили в региональном минздраве.

— Поликлиники будут принимать звонки с 08:00 до 14:00. Позвонить можно будет и по номеру единой регистратуры 122. Время работы в праздники с 09:00 до 15:00, — уточнили в минздраве НСО.

При этом несколько травмпунктов в эти дни будут работать круглосуточно. Их адреса: улица Серебренниковская, 43; проспект Дзержинского, 44; улица Зорге, 47/1; улица А. Невского, 9; 2-й переулок Пархоменко, 7 и улица Героев Революции, 5.

Ранее НГС разбирался, зачем врачи приписывают пациентам визиты в поликлинику и лечение, которого не было.

По теме

График работы в праздникиГрафик работы больниц
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter