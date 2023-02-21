«Продавшему штраф на 150 тысяч, и проблема решится»: как читатели НГС отреагировали на борьбу с вейп-шопами

Недавно сибирячка пожаловалась на киоски с вейпами на пути к школам, по закону вейп-шопы нельзя открывать на расстоянии меньше 100 метров от образовательных учреждений. НГС поговорил с психологом о том, как лучше уберечь детей от электронных сигарет.

