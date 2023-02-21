«Продавшему штраф на 150 тысяч, и проблема решится»: как читатели НГС отреагировали на борьбу с вейп-шопами

Рейды по вейп-шопам планируют провести в Новосибирске. Об этом заявила детский омбудсмен региона Надежда Болтенко. По ее словам, в 2023 году решили запретить продажу электронных сигарет, вейпов детям.
Надежда Болтенко уже направила запрос в Министерство промышленности региона, чтобы проанализировать, как вейпы попадают к детям.
После публикации этого материала десятки читателей НГС оставили свои комментарии. Мы собрали самые интересные отзывы.
В комментариях некоторые читали усомнились, что запрет действительно введут.
— Это бизнес, поэтому показуху сделают и замолкнут. Надо на федеральном уровне запрет вводить на эту дрянь, — отметил пользователь под ником 191910673.
— Думаю, вряд ли запретят продажу этих штук детям. Даже если и введут запрет, продавать всё равно продолжат, так как бизнесу невыгодно терять такую широкую аудиторию, — написал Читатель.
Другие же читатели в комментариях предложили прибегнуть к радикальным мерам.
— Закрываете вы эти забегаловки и магазины!!! И сигареты пора запрещать, — написал Гость.
— А в чем проблема-то? Контрольная закупка. Продавшему штраф тысяч на
— Да позакрывать давно пора все эти ларьки, — написал пользователь под ником Трям-Брям.
Недавно сибирячка пожаловалась на киоски с вейпами на пути к школам, по закону вейп-шопы нельзя открывать на расстоянии меньше