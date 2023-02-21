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«Продавшему штраф на 150 тысяч, и проблема решится»: как читатели НГС отреагировали на борьбу с вейп-шопами

Новосибирцы предложили кардинальный метод борьбы с продажей электронных сигарет

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По словам детского омбудсмена, в 2023 году решили запретить продажу электронных сигарет

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Рейды по вейп-шопам планируют провести в Новосибирске. Об этом заявила детский омбудсмен региона Надежда Болтенко. По ее словам, в 2023 году решили запретить продажу электронных сигарет, вейпов детям.

Надежда Болтенко уже направила запрос в Министерство промышленности региона, чтобы проанализировать, как вейпы попадают к детям.

После публикации этого материала десятки читателей НГС оставили свои комментарии. Мы собрали самые интересные отзывы.

В комментариях некоторые читали усомнились, что запрет действительно введут.

— Это бизнес, поэтому показуху сделают и замолкнут. Надо на федеральном уровне запрет вводить на эту дрянь, — отметил пользователь под ником 191910673.

— Думаю, вряд ли запретят продажу этих штук детям. Даже если и введут запрет, продавать всё равно продолжат, так как бизнесу невыгодно терять такую широкую аудиторию, — написал Читатель.

Другие же читатели в комментариях предложили прибегнуть к радикальным мерам.

— Закрываете вы эти забегаловки и магазины!!! И сигареты пора запрещать, — написал Гость.

— А в чем проблема-то? Контрольная закупка. Продавшему штраф тысяч на 100–150. Хозяину точки на пару лямов. Уверяю вас, что через пару дней половина точек закроется, а вторая половина и в мечтах подросткам продавать не будет, — отметил читатель НГС.

— Да позакрывать давно пора все эти ларьки, — написал пользователь под ником Трям-Брям.

Недавно сибирячка пожаловалась на киоски с вейпами на пути к школам, по закону вейп-шопы нельзя открывать на расстоянии меньше 100 метров от образовательных учреждений. НГС поговорил с психологом о том, как лучше уберечь детей от электронных сигарет.

НовосибирскЭлектронная сигаретаВейп-шоп
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