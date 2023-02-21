«Смеси стали популярны среди подростков»: в Новосибирске пройдут рейды по вейп-шопам

В Новосибирске планируют провести рейды по вейп-шопам. Власти хотят мониторить все точки по продажам электронных сигарет, потому что девайсы попадают к детям.
Как сообщила детский омбудсмен Новосибирской области Надежда Болтенко, в 2023 году решили запретить продажу электронных сигарет, вейпов для детей и продолжить работу по профилактике курения среди подростков и молодежи.
Надежда Болтенко направила запрос в министерство промышленности региона, чтобы проанализировать, как вейпы попадают к детям.
— Будем проводить рейды и мониторить все точки по продажам этих губительных смесей несовершеннолетним. Доступные, дешевые, легальные курительные гаджеты и смеси стали популярны среди подростков, — отметила омбудсмен.
Недавно сибирячка пожаловалась на киоски с вейпами на пути к школам, по закону вейп-шопы нельзя открывать на расстоянии меньше 100 метров от образовательных учреждений. НГС поговорил с психологом, как уберечь детей от электронных сигаерт.