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«Смеси стали популярны среди подростков»: в Новосибирске пройдут рейды по вейп-шопам

Власти планируют мониторить точки продаж электронных сигарет

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Власти разбираются, как электронные сигареты попадают к детям

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В Новосибирске планируют провести рейды по вейп-шопам. Власти хотят мониторить все точки по продажам электронных сигарет, потому что девайсы попадают к детям.

Как сообщила детский омбудсмен Новосибирской области Надежда Болтенко, в 2023 году решили запретить продажу электронных сигарет, вейпов для детей и продолжить работу по профилактике курения среди подростков и молодежи.

Надежда Болтенко направила запрос в министерство промышленности региона, чтобы проанализировать, как вейпы попадают к детям.

— Будем проводить рейды и мониторить все точки по продажам этих губительных смесей несовершеннолетним. Доступные, дешевые, легальные курительные гаджеты и смеси стали популярны среди подростков, — отметила омбудсмен.

Недавно сибирячка пожаловалась на киоски с вейпами на пути к школам, по закону вейп-шопы нельзя открывать на расстоянии меньше 100 метров от образовательных учреждений. НГС поговорил с психологом, как уберечь детей от электронных сигаерт.

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ВейпДетский омбудсменЭлектронные сигаретыНадежда Болтенко
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