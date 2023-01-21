«В 26 лет поставили ожирение»: бизнесмен за 5 месяцев сбросил 30 килограммов, чтобы показать пример сыну

Ожирение и одышка

— В 26 лет врачи ставили мне ожирение, появилась гипертония, которая осложнялась гипертоническими кризами. Однажды с друзьями пинали мяч, и я почувствовал, как мне тяжело бегать. Понял, что я весь сырой, что у меня одышка, — вспоминает Илья.



При этом никто из близких и друзей не советовал Илье худеть. Да ему и самому казалось, что выглядит он хорошо.



Начал худеть ради сына

В тот же период у героя родился сын. Илья задумался: а какой пример он будет показывать своему ребенку? К 26 годам он имел рыхлое и слабое тело, а проблемы со здоровьем — как у глубоко пожилого человека. Тогда Илья задумался: а что будет дальше?