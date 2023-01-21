«В 26 лет поставили ожирение»: бизнесмен за 5 месяцев сбросил 30 килограммов, чтобы показать пример сыну

Илья Ванюков из Ярославля с детства был большим мальчиком: выше и крупнее сверстников в детском саду и в школе. В его голове всегда сидела мысль: «Я самый большой». Хотя лишнего веса у ребенка не было.
До 18 лет парень был обычного телосложения. После учебы в колледже Илья бросил курить. Видимо, это сыграло свою роль — молодой человек резко начал набирать вес, и к 26 годам Илья дошел до 110 килограммов. Тогда же начались проблемы со здоровьем.
Всего за пять месяцев Илья сбросил 30 килограммов и из пухлого, страдающего одышкой молодого мужчины превратился в атлета. Он рассказал свою историю нашим коллегам из 76.RU.
Ожирение и одышка
— В 26 лет врачи ставили мне ожирение, появилась гипертония, которая осложнялась гипертоническими кризами. Однажды с друзьями пинали мяч, и я почувствовал, как мне тяжело бегать. Понял, что я весь сырой, что у меня одышка, — вспоминает Илья.
При этом никто из близких и друзей не советовал Илье худеть. Да ему и самому казалось, что выглядит он хорошо.
Начал худеть ради сына
В тот же период у героя родился сын. Илья задумался: а какой пример он будет показывать своему ребенку? К 26 годам он имел рыхлое и слабое тело, а проблемы со здоровьем — как у глубоко пожилого человека. Тогда Илья задумался: а что будет дальше?
— Тогда-то я и откопал на балконе кеды, самые простейшие и примитивные, и отправился на стадион. Решил начать бегать. Побежал максимум километр, сил не осталось, и я решил просто идти. Так, чередуя бег и ходьбу, в моей жизни появилась физкультура. Со временем добавил упражнения типа подтягивания, отжимания, брусья. В тот же момент решил отказаться от алкогольных напитков и других ненужных продуктов. Просто стал меньше есть. Калории тогда я не считал, всё делал по ощущениям, денег на диетолога и тренера не было. От каких-то любимых продуктов не отказывался, поэтому страданий и мучений не было, — рассказывает Илья.
Жена Ильи поддержала супруга. Несмотря на то, что ребенок был совсем маленьким, она отпускала мужа каждый раз, когда он собирался на пробежку.
Вес уходил медленно
— Вес уходил небыстро, но отражение в зеркале начало нравиться уже через пару месяцев. Спустя пять месяцев, когда наступила зима, я пошел в спортзал. Там продолжал бегать и выполнять небольшой набор упражнений. Вспоминая сейчас, с какой техникой и в какой обуви я бегал, становится немного не по себе. Ошибок было много. И вот так с помощью бега и тренажерного зала я и сбросил 30 килограммов. Жена, поскольку была всё время рядом, сильных изменений не видела. Но она гордилась мной и мотивировала. А вот мама, когда увидела меня после долгого перерыва, даже заволновалась. И записала меня к врачам на сдачу анализов. Которые оказались гораздо лучше, чем до начала моих занятий, — рассказывает Илья.
Не отказывал в любимых блюдах
Друзья Ильи, которые долго его не видели, были в приятном удивлении от существенных изменений. Они говорили, что он сильно похудел и стал выглядеть намного лучше.
Ярославец говорит, что никогда не считал калории, не отказывал себе в любимых блюдах (пицце, соусах, сладостях), даже когда начал худеть. Просто уменьшал объемы порций. А к экстремальным способам сбросить вес Илья относится крайне негативно.
— К голоданию отношусь отрицательно, как и к любым диетам, так как у них есть один большой минус: они заканчиваются, а лишние килограммы даже в двойном объеме прилипают обратно. За последнее время изучил много статей о нашем организме, также углубил познания в области анатомии, биохимии, биомеханики, физиологии, чтобы знать, как правильно сбрасывать вес и безопасно тренироваться. В прошлом году даже получил диплом по направлению «Тренерско-преподавательская деятельность в области физической культуры и спорта». Но тренером я не работаю, я сделал это для себя, — рассказывает Илья.
Сейчас ярославцу 31 год. На данный момент его вес держится на отметке 89 килограммов. К лету Илья планирует сбросить до 80 килограммов. А еще он занялся бизнесом и стал владельцем фирмы, которая занимается продажей и монтажом фасадных и кровельных материалов.
Ушел с ненавистной работы
Когда похудел, это не только придало ему уверенности в своей внешности, но и добавило внутренних сил.
— Я не только сменил гардероб на два размера меньше, но и набрался смелости, чтобы уйти с ненавистной работы. У меня появилось понимание, кто я такой и чего я хочу. Для всех, не только для тех, кто решил похудеть, хочу сказать фразу, произнесенную Уорреном Баффетом (американский предприниматель, миллиардер. — Прим. ред.): «Представьте, что у вас есть машина, и это единственная машина, которая у вас будет в жизни. Конечно, в таком случае вы будете ухаживать за ней крайне внимательно — менять масло чаще, чем необходимо, ездить аккуратно и так далее. Теперь задумайтесь, что у вас всего один мозг и одно тело. Заботьтесь о них. Самый главный актив человека — это он сам. Поэтому берегите и улучшайте себя».
Ранее мы рассказывали о девушке, которой пришлось похудеть на 10 килограммов, несмотря на то, что ее вес был всего 54 кило.