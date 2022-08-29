Что вреднее для здоровья — хлеб или картошка. Объясняет врач-диетолог
Специалист подсказал, от чего стоит отказаться быстрее
На Руси хлеб и картошка веками считались первыми продуктами. Они спасали от голода в самые трудные времена, они присутствуют в разных видах на праздничных столах, они всегда есть в любом доме, незаменимые продукты, которые использует каждая хозяйка в приготовлении обедов для семьи. Но в последнее время сторонники здорового образа жизни и сидящие на диетах просто объявили войну второму хлебу, а вместе с ним и первому — основному. Так от чего стоит отказаться вперед? «Доктор Питер» расспросил кандидата медицинских наук Светлану Горяйнову, которая возглавляет клинику иммунной диетологии «Иммунохелс».
Реально эти продукты так вредны для здоровья, что нужно просто вносить их в черный список, или есть нюансы? Например, неправильно приготовленный картофель, вредный сорт и т. д.
Светлана Горяйнова, врач-терапевт, нутрициолог, к. м. н., главный врач клиники иммунной диетологии «Иммунохелс».
Картошка — второй хлеб
— Для картошки имеет значение ее вид, сорт, а также способ приготовления, — говорит врач-нутрициолог Светлана Горяйнова. — Так, сырой картофель совершенно не вреден, гликемический индекс у него вполовину ниже, чем у термически обработанного. Но сырой картофель никто не ест. А вот после приготовления у картошки довольно высокий гликемический индекс, поэтому она не рекомендуется людям с нарушением толерантности к углеводам, с сахарным диабетом.
Особенно вреден жареный картофель.
— Картошка, которая приготовлена при помощи интенсивной быстрой термообработки (например, фри), практически полностью теряет крахмал, становится быстрым углеводом. При употреблении такого блюда очень быстро повышается уровень сахара в крови, — объясняет врач. — Для того чтобы понять, насколько опасен картофель фри (и любой картофель, прошедший экстремальную термообработку) — можно сравнить его с глюкозой. Гликемический индекс глюкозы — 100, а картофеля фри — 97.
При этом врач говорит, что по степени полезности лидирует вареная и запеченная картошка. Ее гликемический индекс — 80–85.
— Когда мы едим термически обработанный картофель, можно сказать, что мы едим сахара, — говорит Светлана Горяйнова. — Всеми любимые пюре, картофель фри — это блюда, которые могут привести к проблемам с сосудами и сердцем, особенно когда уже есть нарушения метаболизма. Так что лучше всего готовить картофель в кожуре, используя минимум воды.
А вот если любимую всеми картошечку просто запечь в духовке в мундире, то она сразу становится ценным продуктом. Вспомните вкус детства — картофель, запеченный на костре. Это и вовсе деликатес, полезный для здоровья. Судите сами — печеный картофель имеет очень низкую калорийность, всего 80 ккал на 100 г, именно поэтому он считается ценным диетическим продуктом. Этот удивительный корнеплод намного полезнее, чем капуста и бананы, так как в нем содержится очень много калия. Так что, в принципе, не спешите расставаться с картошкой, если вы ее большой любитель
Хлеб всему голова?
— Хлеб из пшеничной муки вреднее, чем из цельнозерновой (особенно для диабетиков), — говорит Светлана Горяйнова. — Всё потому, что зерно, выращенное для переработки, шлифуется и при этом теряет практически всю пользу. Далее муку дополнительно выбеливают и обогащают искусственно. Так что готовый продукт из муки высшего сорта пользы практически не несет.
Что касается гликемического индекса, то у цельнозернового хлеба он около 70–75 единиц. Это ниже, чем у картофеля. Но и эта цифра высокая, отмечает эксперт.
Не стоит сравнивать с картошкой хлеб из альтернативной муки (не ржаной и не пшеничной), обращает внимание врач.
— Такой продукт безопаснее, особенно если базовое сырье, например, гречневая крупа. Его не стоит считать вредным продуктом, — считает Светлана Горяйнова.
Что вреднее
— В целом и картошка, и хлеб (традиционный) равноценны по гликемическому индексу, оба продукта можно приравнять к глюкозе, — резюмирует эксперт. — Основная их вредность в том, что в организме после употребления резко повышается уровень глюкозы в крови. Но при этом картофель как овощ богат микроэлементами и витаминами. А хлеб (пшеничный, ржаной, приготовленный на фабрике) практически не несет никакой пользы.