Что вреднее для здоровья — хлеб или картошка. Объясняет врач-диетолог

Реально эти продукты так вредны для здоровья, что нужно просто вносить их в черный список, или есть нюансы? Например, неправильно приготовленный картофель, вредный сорт и т. д.



Светлана Горяйнова, врач-терапевт, нутрициолог, к. м. н., главный врач клиники иммунной диетологии «Иммунохелс».



Картошка — второй хлеб

— Для картошки имеет значение ее вид, сорт, а также способ приготовления, — говорит врач-нутрициолог Светлана Горяйнова. — Так, сырой картофель совершенно не вреден, гликемический индекс у него вполовину ниже, чем у термически обработанного. Но сырой картофель никто не ест. А вот после приготовления у картошки довольно высокий гликемический индекс, поэтому она не рекомендуется людям с нарушением толерантности к углеводам, с сахарным диабетом.

