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Витамины не помогут: куда пропадает иммунитет после коронавируса и как его вернуть

Врачи говорят, что перенесенная инфекция — не всегда истинная причина плохого самочувствия

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Отразившая ковидный удар иммунная система не всегда потом может справиться с обычной простудой

Отразившая ковидный удар иммунная система не всегда потом может справиться с обычной простудой

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После коронавирусной инфекции люди нередко сталкиваются с осложнениями и симптомами, которые сохраняются уже после выздоровления. У врачей теперь есть на этот случай специальный диагноз, однако к нему относят осложнения, которые сохраняются дольше 12 недель после болезни, а плохое самочувствие беспокоит гораздо раньше. Люди часто сталкиваются с тем, что в народе именуется «падением иммунитета» — частыми болезнями, обострениями хронических заболеваний и даже появлением симптомов, которых прежде не было, но которые начинают беспокоить гораздо раньше, чем пройдут установленные научным сообществом 12 недель. Мы поговорили с врачами, чтобы разобраться, что делать в этом случае и как вернуть уничтоженный ковидом иммунитет.

— Как иммунолог я в первую очередь должен отметить, что говорить «падает иммунитет» или «усилить иммунитет» не совсем корректно, — отвечает терапевт, аллерголог-иммунолог Иван Скороходов. — Надо понимать, что любая вирусная инфекция вызывает острый и резкий иммунный ответ, высасывая все ресурсы организма, какие только возможно. Иммунная система очень похожа на человека: если она поработала — она устала, и она должна отдохнуть. Потрачены ресурсы, нужно время на восстановление. Только что была война, дивизии проредили. Даже после обычных вирусных инфекций все врачи рекомендуют: ну не лезьте на рожон, дайте время иммунной системе разгрузиться.

Иван Скороходов — практикующий терапевт, врач аллерголог-иммунолог. Член Российской ассоциации аллергологов и иммунологов.

Он объясняет, что мы регулярно сталкиваемся с угрозами помимо ковида: это и другие вирусы, и бактерии, и грибки. И когда иммунная система выложила все силы на борьбу с инфекцией, становимся к ним более уязвимыми.

— Я бы не стал говорить об иммунодефицитных состояниях после ковида, думаю, он просто очень сильно выматывает нервную систему за счет своей длительности, — говорит Скороходов. — Слабость иммунной системы после может приводить к новым инфекциям, но иммунная система сама восстановится. Я считаю, что точно не стоит без врача пить иммуномодуляторы, которые рекламируются где-то, иногда их и в аптеках советуют. Я вообще считаю, что не надо лишний раз лезть в иммунную систему, она зачастую сама прекрасно разбирается. Кто-то спрашивает: может, мне витамины попить для иммунной системы? Я всегда говорю: ну витамины попейте, питание у нас неидеальное. Но скажется ли это как-то на иммунной системе? Вряд ли.

Доктор говорит, что в организме часто бывают очаги хронической инфекции, которые могут быть разными: у кого-то часто возникают циститы, у кого-то тонзиллиты (воспаление горла), у кого-то риносинуситы (воспаление слизистой оболочки носа и околоносовых пазух). Врач рекомендует не ждать недели, а обращаться к профильному врачу с текущими жалобами. Но про коронавирус упомяните, может пригодиться.

— Врач имеет право рассмотреть любое состояние как состояние, связанное с перенесенной коронавирусной инфекцией, — говорит пульмонолог Алексей Кривоногов. — Но нужно учитывать наличие или отсутствие у пациента предыдущих заболеваний. Население страдает теми или иными формами болезней, которые могут быть просто не диагностированными. Например, прием лекарств может привести к обострениям гастроэнтерологических патологий. Иногда для лечения нужен мультидисциплинарный подход, чтобы определиться, существует ли постковидный синдром или это другие проблемы. Знаете, когда начинает обследоваться больной, мы чаще находим не постковидный синдром, а те заболевания, которые стали основой для появления постковидных жалоб. То есть это не симптомы, которые просто взяли и возникли у человека, — да, случилось заболевание, оно протекало определенным образом, но есть группа болезней, которые являются базисом для возникновения этих симптомов.

Алексей Кривоногов — пульмонолог, руководитель Центра диагностики и лечения последствий новой коронавирусной инфекции «Новой больницы» в Екатеринбурге.

Он отмечает, что сейчас врачи и ученые стараются выделить узкопрофильные симптомы, но, к сожалению, это не всегда идет на пользу. Уже существуют десятки симптомов и синдромов, которые относят к постковиду, что иногда запутывает врача на практике.

— Люди сталкиваются после ковида с множеством проблем, потому что вся человеческая популяция впервые столкнулась с таким коронавирусом, — говорит Алексей Кривоногов. — Лонгковид, постковид — термин очень собирательный, который состоит из множества симптомов, которые могут возникать у человека после перенесенного острого заболевания. Симптомы могут быть разнообразными. Они зависят от того, какой орган наиболее пострадал от инфекции.

СЮЖЕТ

Пятая волна ковидаПятая волна ковида

Например, если пострадали легкие, то после болезни люди сталкиваются с респираторными симптомами — кашель, одышка, нарушение дыхания. Есть группа пациентов с неврологическими симптомами, проблемы могут возникать с желудочно-кишечным трактом или сердечно-сосудистой системой (подробнее обо всех осложнениях и их лечении мы рассказывали в этом материале). Иногда люди долгое время находятся в одном положении на ИВЛ, после чего трудности возникают и с дыханием, и с передвижением. В такой ситуации оказалась жительница Свердловской области, которую после трех месяцев в реанимации врачи учили заново дышать и ходить: она рассказала свою историю порталу Е1.RU. Как показывает опыт этой пациентки — восстановление возможно, главное — вовремя обратиться к врачу. Иногда проблемы могут быть на первый взгляд неочевидными, поэтому у переболевших ковидом есть возможность пройти углубленную диспансеризацию.

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