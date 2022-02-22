Витамины не помогут: куда пропадает иммунитет после коронавируса и как его вернуть

После коронавирусной инфекции люди нередко сталкиваются с осложнениями и симптомами, которые сохраняются уже после выздоровления. У врачей теперь есть на этот случай специальный диагноз, однако к нему относят осложнения, которые сохраняются дольше 12 недель после болезни, а плохое самочувствие беспокоит гораздо раньше. Люди часто сталкиваются с тем, что в народе именуется «падением иммунитета» — частыми болезнями, обострениями хронических заболеваний и даже появлением симптомов, которых прежде не было, но которые начинают беспокоить гораздо раньше, чем пройдут установленные научным сообществом 12 недель. Мы поговорили с врачами, чтобы разобраться, что делать в этом случае и как вернуть уничтоженный ковидом иммунитет.
— Как иммунолог я в первую очередь должен отметить, что говорить «падает иммунитет» или «усилить иммунитет» не совсем корректно, — отвечает терапевт, аллерголог-иммунолог Иван Скороходов. — Надо понимать, что любая вирусная инфекция вызывает острый и резкий иммунный ответ, высасывая все ресурсы организма, какие только возможно. Иммунная система очень похожа на человека: если она поработала — она устала, и она должна отдохнуть. Потрачены ресурсы, нужно время на восстановление. Только что была война, дивизии проредили. Даже после обычных вирусных инфекций все врачи рекомендуют: ну не лезьте на рожон, дайте время иммунной системе разгрузиться.
Иван Скороходов — практикующий терапевт, врач аллерголог-иммунолог. Член Российской ассоциации аллергологов и иммунологов.
Он объясняет, что мы регулярно сталкиваемся с угрозами помимо ковида: это и другие вирусы, и бактерии, и грибки. И когда иммунная система выложила все силы на борьбу с инфекцией, становимся к ним более уязвимыми.
— Я бы не стал говорить об иммунодефицитных состояниях после ковида, думаю, он просто очень сильно выматывает нервную систему за счет своей длительности, — говорит Скороходов. — Слабость иммунной системы после может приводить к новым инфекциям, но иммунная система сама восстановится. Я считаю, что точно не стоит без врача пить иммуномодуляторы, которые рекламируются где-то, иногда их и в аптеках советуют. Я вообще считаю, что не надо лишний раз лезть в иммунную систему, она зачастую сама прекрасно разбирается. Кто-то спрашивает: может, мне витамины попить для иммунной системы? Я всегда говорю: ну витамины попейте, питание у нас неидеальное. Но скажется ли это как-то на иммунной системе? Вряд ли.
Доктор говорит, что в организме часто бывают очаги хронической инфекции, которые могут быть разными: у кого-то часто возникают циститы, у кого-то тонзиллиты (воспаление горла), у кого-то риносинуситы (воспаление слизистой оболочки носа и околоносовых пазух). Врач рекомендует не ждать недели, а обращаться к профильному врачу с текущими жалобами. Но про коронавирус упомяните, может пригодиться.
— Врач имеет право рассмотреть любое состояние как состояние, связанное с перенесенной коронавирусной инфекцией, — говорит пульмонолог Алексей Кривоногов. — Но нужно учитывать наличие или отсутствие у пациента предыдущих заболеваний. Население страдает теми или иными формами болезней, которые могут быть просто не диагностированными. Например, прием лекарств может привести к обострениям гастроэнтерологических патологий. Иногда для лечения нужен мультидисциплинарный подход, чтобы определиться, существует ли постковидный синдром или это другие проблемы. Знаете, когда начинает обследоваться больной, мы чаще находим не постковидный синдром, а те заболевания, которые стали основой для появления постковидных жалоб. То есть это не симптомы, которые просто взяли и возникли у человека, — да, случилось заболевание, оно протекало определенным образом, но есть группа болезней, которые являются базисом для возникновения этих симптомов.
Алексей Кривоногов — пульмонолог, руководитель Центра диагностики и лечения последствий новой коронавирусной инфекции «Новой больницы» в Екатеринбурге.
Он отмечает, что сейчас врачи и ученые стараются выделить узкопрофильные симптомы, но, к сожалению, это не всегда идет на пользу. Уже существуют десятки симптомов и синдромов, которые относят к постковиду, что иногда запутывает врача на практике.
— Люди сталкиваются после ковида с множеством проблем, потому что вся человеческая популяция впервые столкнулась с таким коронавирусом, — говорит Алексей Кривоногов. — Лонгковид, постковид — термин очень собирательный, который состоит из множества симптомов, которые могут возникать у человека после перенесенного острого заболевания. Симптомы могут быть разнообразными. Они зависят от того, какой орган наиболее пострадал от инфекции.
СЮЖЕТ
Например, если пострадали легкие, то после болезни люди сталкиваются с респираторными симптомами — кашель, одышка, нарушение дыхания. Есть группа пациентов с неврологическими симптомами, проблемы могут возникать с желудочно-кишечным трактом или сердечно-сосудистой системой (подробнее обо всех осложнениях и их лечении мы рассказывали в этом материале). Иногда люди долгое время находятся в одном положении на ИВЛ, после чего трудности возникают и с дыханием, и с передвижением. В такой ситуации оказалась жительница Свердловской области, которую после трех месяцев в реанимации врачи учили заново дышать и ходить: она рассказала свою историю порталу Е1.RU. Как показывает опыт этой пациентки — восстановление возможно, главное — вовремя обратиться к врачу. Иногда проблемы могут быть на первый взгляд неочевидными, поэтому у переболевших ковидом есть возможность пройти углубленную диспансеризацию.