Витамины не помогут: куда пропадает иммунитет после коронавируса и как его вернуть

— Как иммунолог я в первую очередь должен отметить, что говорить «падает иммунитет» или «усилить иммунитет» не совсем корректно, — отвечает терапевт, аллерголог-иммунолог Иван Скороходов. — Надо понимать, что любая вирусная инфекция вызывает острый и резкий иммунный ответ, высасывая все ресурсы организма, какие только возможно. Иммунная система очень похожа на человека: если она поработала — она устала, и она должна отдохнуть. Потрачены ресурсы, нужно время на восстановление. Только что была война, дивизии проредили. Даже после обычных вирусных инфекций все врачи рекомендуют: ну не лезьте на рожон, дайте время иммунной системе разгрузиться.



Иван Скороходов — практикующий терапевт, врач аллерголог-иммунолог. Член Российской ассоциации аллергологов и иммунологов.



Он объясняет, что мы регулярно сталкиваемся с угрозами помимо ковида: это и другие вирусы, и бактерии, и грибки. И когда иммунная система выложила все силы на борьбу с инфекцией, становимся к ним более уязвимыми.



— Я бы не стал говорить об иммунодефицитных состояниях после ковида, думаю, он просто очень сильно выматывает нервную систему за счет своей длительности, — говорит Скороходов. — Слабость иммунной системы после может приводить к новым инфекциям, но иммунная система сама восстановится. Я считаю, что точно не стоит без врача пить иммуномодуляторы, которые рекламируются где-то, иногда их и в аптеках советуют. Я вообще считаю, что не надо лишний раз лезть в иммунную систему, она зачастую сама прекрасно разбирается. Кто-то спрашивает: может, мне витамины попить для иммунной системы? Я всегда говорю: ну витамины попейте, питание у нас неидеальное. Но скажется ли это как-то на иммунной системе? Вряд ли.

