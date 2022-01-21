В семь раз заразней, в три раза быстрей: чем отличается омикрон-штамм коронавируса от остальных

В России за последние сутки выявили
Самый заразный штамм коронавируса
Новый штамм отличается, в первую очередь, скоростью распространения. Помните, когда появился штамм дельта, все говорили, что он гораздо заранее оригинального, уханьского ковида? Так вот, омикрон заразней дельты в семь раз! Об этом сообщает Роспотребнадзор.
Омикрон не только лучше прилипает к окружающим, но и максимально быстро делает их опасными: человек становится заразен уже в первые сутки после инфицирования. А симптомы появляются в течение двух-пяти дней.
Омикроном болеют не так, как дельтой?
Мы уже писали выше, что инкубационный период омикрона с момента заражения до появления симптомов — всего от двух до пяти дней. Для сравнения: у дельты он составлял в среднем 6–8 дней, а оригинальный уханьский штамм мог проявить себя даже через пару недель. К слову, вместе с сокращением инкубационного периода вируса власти решили уменьшить и период карантина до семи дней. Вице-премьер и глава оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в России Татьяна Голикова на днях заявила, что соответствующие документы скоро будут подписаны.
Что касается отличия симптомов, то здесь пока мнения расходятся. С одной стороны, есть исследования, что при омикроне пациенты намного чаще жалуются на выраженную интенсивную боль в горле, лихорадку, кашель и диарею. С другой — врачи говорят, что это может быть не столько отличием самого штамма, сколько особенностями его распространения в популяции.
— Дело не в самом возбудителе, дело в тяжести заболевания, которая зависит от того, кто болеет. Да, теперь склонность к более низкой температуре. За счет чего? Процент легких случаев увеличился, — объясняет иммунолог Николай Крючков. — Но и количество заболевших увеличилось, в том числе за счет прорывных инфекций — когда болеют люди, уже имеющие иммунитет. У них болезнь протекает значительно легче. Почему, например, симптом «потеря аппетита» иногда выходит на первый план? Потому что других симптомов нет или мало. Сейчас говорят, что першение, боль в горле — чаще, потеря обоняния — реже. Но это не значит, что при омикроне принципиально другие симптомы.
Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент медицинского университета имени
Омикрон менее опасен?
В целом летальность у омикрона, по словам иммунолога Николая Крючкова, заметно снизилась, но насколько точно, непонятно. Поэтому пока врачи говорят об этом с осторожностью.
— Минимум раза в четыре по сравнению с дельтой. Но это в хорошо иммунных популяциях, — говорит иммунолог. — У нас, наверное, тоже эффект будет послабее, но всё равно будет заметно. У нас большая заразность, больше заражается людей с иммунитетом, которые гораздо устойчивей к развитию тяжелых форм заболевания. Думаю, что с учетом всех факторов омикрон-волна будет примерно на уровне дельта-волны по смертности, может быть, превзойдет ее. Менее вероятно, что она будет меньше по смертности.
То есть несмотря на то, что вирус стал менее злым, за счет большего охвата он всё равно даст много летальных исходов. Николай Крючков считает, что их будет больше, чем во время волны дельты.
Прививка от него не защищает?
Нельзя сказать, что не защищает совсем, но люди с иммунитетом, ранее привитые или переболевшие ковидом, могут снова заразиться.
— Существующие вакцины слабо его сдерживают, но помогают в отношении снижения тяжести заболевания и смертности, — говорит вирусолог Анатолий Альтштейн. — В странах, где население хорошо вакцинировано, летальность очень низкая.
Анатолий Альтштейн — вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени
Однако, хоть прививка и не так эффективна против омикрона, по данным Роспотребнадзора, особенно интенсивно штамм распространяется среди людей, у которых нет иммунитета к ковиду после вакцинации или болезни.
Когда омикрон уйдет?
Точно неизвестно никому, но врачи строят прогнозы на то, как будет развиваться вызванная им волна. В каждом регионе свои предположения: многие считают, что пик придется на февраль. Николай Крючков полагает, что ситуация стабилизируется к маю, Анатолий Альтштейн считает, что волна продлится полгода.
— Точного прогноза у меня нет, но что-то вроде шести-семи месяцев обычно занимают эти волны. Я, правда, надеялся бы на то, что она раньше кончится, — говорит Анатолий Альтштейн. — Мы еще не знаем, почему волны кончаются, чем это определяется. Принято считать, что возрастает иммунитет, но на самом деле процент зараженных людей не настолько большой, чтобы рассматривать это только через иммунологию. Я подозреваю, что есть механизмы, которые ограничивают распространение вируса.
Подробнее о прогнозах на ближайшую и дальнейшие волны коронавируса можно почитать в этом материале.