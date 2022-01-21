В семь раз заразней, в три раза быстрей: чем отличается омикрон-штамм коронавируса от остальных

Самый заразный штамм коронавируса

Новый штамм отличается, в первую очередь, скоростью распространения. Помните, когда появился штамм дельта, все говорили, что он гораздо заранее оригинального, уханьского ковида? Так вот, омикрон заразней дельты в семь раз! Об этом сообщает Роспотребнадзор.



Омикрон не только лучше прилипает к окружающим, но и максимально быстро делает их опасными: человек становится заразен уже в первые сутки после инфицирования. А симптомы появляются в течение двух-пяти дней.



Омикроном болеют не так, как дельтой?

Мы уже писали выше, что инкубационный период омикрона с момента заражения до появления симптомов — всего от двух до пяти дней. Для сравнения: у дельты он составлял в среднем 6–8 дней, а оригинальный уханьский штамм мог проявить себя даже через пару недель. К слову, вместе с сокращением инкубационного периода вируса власти решили уменьшить и период карантина до семи дней. Вице-премьер и глава оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в России Татьяна Голикова на днях заявила, что соответствующие документы скоро будут подписаны.

