Как будут работать больницы и стоматологи в праздники? Рассказывает Минздрав НСО

Минздрав Новосибирской области опубликовал график работы больниц и пунктов вакцинации от коронавируса. Рассказываем, когда можно будет попасть к врачу.
— В праздничные с 31 декабря по 9 января дни жители региона смогут получить медицинскую помощь в поликлиниках по расписанию выходных: ежедневно с 09:00 до 15:00. Стационарные пункты вакцинации против COVID-19 (расположенные в поликлиниках) откроются 2 января и будут также работать с 09:00 до 15:00, — сообщила пресс-служба Минздрава НСО.
Государственные стоматологические поликлиники будут работать 31 декабря и 8 января с 09:00 до 15:00. В остальные праздничные дни можно обратиться в дежурные поликлиники. 3 января — в Клиническую стоматологическую поликлинику № 2, 4 января — в стоматологию № 3 на Петухова, 20 и Новосибирскую областную стоматологическую поликлинику, 5 января — в поликлиники № 1 и № 8, 6 января — в поликлинику № 5.
Пациентов с острой зубной болью будут принимать 1, 2, 7 и 9 января в Клинической стоматологической поликлинике № 3 и в Новосибирской областной стоматологии. В остальные праздничные дни эти организации работают с 07:00 до 15:00.
Травмпункты будут принимать больных по адресам Серебренниковская, 43, проспект Дзержинского, 44, 2-й переулок Пархоменко, 7, Героев Революции, 5, Зорге, 47/1, Александра Невского, 9.
Скорая помощь и стационары продолжат работать круглосуточно.
Ранее НГС писал о том, что на Затулинке закрылся травмпункт, из-за чего жители вынуждены ездить за помощью в другой район. В ситуации разбиралась медицинский обозреватель Мария Тищенко.