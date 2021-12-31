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Как будут работать больницы и стоматологи в праздники? Рассказывает Минздрав НСО

В Новосибирске будут работать шесть травмпунктов

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Поликлиники будут работать по графику выходного дня

Поликлиники будут работать по графику выходного дня

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Минздрав Новосибирской области опубликовал график работы больниц и пунктов вакцинации от коронавируса. Рассказываем, когда можно будет попасть к врачу.

— В праздничные с 31 декабря по 9 января дни жители региона смогут получить медицинскую помощь в поликлиниках по расписанию выходных: ежедневно с 09:00 до 15:00. Стационарные пункты вакцинации против COVID-19 (расположенные в поликлиниках) откроются 2 января и будут также работать с 09:00 до 15:00, — сообщила пресс-служба Минздрава НСО.

Государственные стоматологические поликлиники будут работать 31 декабря и 8 января с 09:00 до 15:00. В остальные праздничные дни можно обратиться в дежурные поликлиники. 3 января — в Клиническую стоматологическую поликлинику № 2, 4 января — в стоматологию № 3 на Петухова, 20 и Новосибирскую областную стоматологическую поликлинику, 5 января — в поликлиники № 1 и № 8, 6 января — в поликлинику № 5.

Пациентов с острой зубной болью будут принимать 1, 2, 7 и 9 января в Клинической стоматологической поликлинике № 3 и в Новосибирской областной стоматологии. В остальные праздничные дни эти организации работают с 07:00 до 15:00.

Травмпункты будут принимать больных по адресам Серебренниковская, 43, проспект Дзержинского, 44, 2-й переулок Пархоменко, 7, Героев Революции, 5, Зорге, 47/1, Александра Невского, 9.

Скорая помощь и стационары продолжат работать круглосуточно.

Ранее НГС писал о том, что на Затулинке закрылся травмпункт, из-за чего жители вынуждены ездить за помощью в другой район. В ситуации разбиралась медицинский обозреватель Мария Тищенко.

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