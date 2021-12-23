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Из-за закрытия травмпункта в поликлинике жители Затулинки 4 месяца ездят за помощью в другой район

Его обещают отрыть только в феврале

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Травмпункт поликлиники <nobr class="_">№ 16</nobr> находится примерно в 10 километрах от поликлиники <nobr class="_">№ 22.</nobr> Ехать нужно около часа

Травмпункт поликлиники № 16 находится примерно в 10 километрах от поликлиники № 22. Ехать нужно около часа

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В Кировском районе Новосибирска не работает травмпункт в поликлинике № 22его работу обещали возобновить осенью. Но с сентября до сегодняшнего дня пациенты ездят в Ленинский район.

Об этом журналисту НГС рассказала читательница Светлана: по ее словам, закрытый летом травмпункт по-прежнему не работает:

— Травмпункт так и не открыли, хотя обещали в сентябре. Теперь со всего левого берега всех везут на Пархоменко. А там люди очень долго ждут в очереди, так как особенно в гололед получается очень много народу, — жалуется сибирячка.

Коллега Светланы недавно переходила улицу Громова и сломала ногу, поскользнувшись на переходе, и на скорой ее повези не в ближайшую поликлинику № 22, а в поликлинику № 16.

Журналист НГС узнал у Минздрава Новосибирской области, почему не работает травмпункт в поликлинике № 22:

— В настоящее время в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области на 2021–2025 годы» на площадях Городской клинической поликлиники № 22» проводится замена рентгенологических аппаратов. Возобновить оказание неотложной помощи по профилю «травматология» планируется в феврале 2022 года.

Круглосуточный травматологический пункт поликлиники № 22, добавили в Минздраве, временно размещен в здании одного из филиалов Городской клинической поликлиники 16 по адресу 2-й переулок Пархоменко, 7, кабинет 9. Там ведется первичный прием пациентов.

Ранее мы рассказывали о том, что в поликлинике № 16 в Новосибирске нередко образуются очереди из пациентов к терапевтам. Минздрав объяснял, что учреждению не хватает более 100 медработников.

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