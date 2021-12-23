Из-за закрытия травмпункта в поликлинике жители Затулинки 4 месяца ездят за помощью в другой район

В Кировском районе Новосибирска не работает травмпункт в поликлинике
Об этом журналисту НГС рассказала читательница Светлана: по ее словам, закрытый летом травмпункт по-прежнему не работает:
— Травмпункт так и не открыли, хотя обещали в сентябре. Теперь со всего левого берега всех везут на Пархоменко. А там люди очень долго ждут в очереди, так как особенно в гололед получается очень много народу, — жалуется сибирячка.
Коллега Светланы недавно переходила улицу Громова и сломала ногу, поскользнувшись на переходе, и на скорой ее повези не в ближайшую поликлинику
Журналист НГС узнал у Минздрава Новосибирской области, почему не работает травмпункт в поликлинике
— В настоящее время в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области на
Круглосуточный травматологический пункт поликлиники
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