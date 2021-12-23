Из-за закрытия травмпункта в поликлинике жители Затулинки 4 месяца ездят за помощью в другой район

В Кировском районе Новосибирска не работает травмпункт в поликлинике № 22 — его работу обещали возобновить осенью. Но с сентября до сегодняшнего дня пациенты ездят в Ленинский район.



Об этом журналисту НГС рассказала читательница Светлана: по ее словам, закрытый летом травмпункт по-прежнему не работает:

— Травмпункт так и не открыли, хотя обещали в сентябре. Теперь со всего левого берега всех везут на Пархоменко. А там люди очень долго ждут в очереди, так как особенно в гололед получается очень много народу, — жалуется сибирячка.