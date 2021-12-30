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Как пункты вакцинации будут работать на выходных? Публикуем расписание

31 декабря и 1 января поставить прививку не получится

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Пункты вакцинации будут в 12 ТЦ и на пригородном вокзале

Пункты вакцинации будут в 12 ТЦ и на пригородном вокзале

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Пункты вакцинации, расположенные в новосибирских поликлиниках, в основном не будут работать 31 декабря и 1 января. Только один пункт будет принимать людей в канун Нового года. Пункты вакцинации в торговых центрах будут работать по отдельному графику. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

— Стационарные пункты вакцинации против COVID-19 (расположенные в поликлиниках) откроются 2 января и будут также работать с 09:00 до 15:00. Мобильные прививочные пункты (те, которые открыты в торговых центрах) — по индивидуальным графикам, — сообщили в Минздраве.

Публикуем график работы мобильных пунктов вакцинации против коронавируса:

  • ТЦ «Аура» — с 5 по 9 января 11:00–14:00;
  • ТК «Река» — 8 января 10:00–16:00;
  • ТЦ «Сан-Сити» — с 3 по 9 января 09:00–17:00;
  • ТЦ «Мега» — 3, 4, 6, 8, 9 января 13:00–19:00;
  • ТЦ «Эдем» — 8 и 9 января 11:00–17:00;
  • ТЦ «Амстердам» — 3 и 5 января 10:00–15:00;
  • ТЦ «Версаль» — 9 января 10:00–15:00;
  • ТЦ «Малинка» — 31 декабря, 2 и 9 января 10:00–15:00;
  • Пригородный железнодорожный вокзал, ул. Шамшурина, 41 — 3 и 6 января 09:00–15:00;
  • ТЦ «Лента» (ул. Петухова, 73) — 4, 5, 6 января 10:00–13:00;
  • ТЦ «Континент» (ул. Троллейная, 130а) — 4 и 6 января 12:00–15:00;
  • ТЦ «Лента» (ул. Кирзаводская, 1а) — 3 и 5 января 12:00–15:00;
  • ТЦ «Леруа Мерлен» (ул. Мясникова, 29) — 4 и 6 января 10:00–13:00.

Собрали для вас расписание в одной картинке.

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На прошлой неделе мы публиковали расписание работы новосибирского транспорта в новогоднюю ночь и на каникулах. Мэрия решила сократить количество автобусов и не стала удлинять работу метро.

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