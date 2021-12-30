Как пункты вакцинации будут работать на выходных? Публикуем расписание

Пункты вакцинации, расположенные в новосибирских поликлиниках, в основном не будут работать 31 декабря и
— Стационарные пункты вакцинации против COVID-19 (расположенные в поликлиниках) откроются
Публикуем график работы мобильных пунктов вакцинации против коронавируса:
- ТЦ «Аура» — с 5 по 9 января 11:00–14:00;
- ТК «Река» — 8 января 10:00–16:00;
- ТЦ «Сан-Сити» — с 3 по 9 января 09:00–17:00;
- ТЦ «Мега» — 3, 4, 6, 8, 9 января 13:00–19:00;
- ТЦ «Эдем» — 8 и 9 января 11:00–17:00;
- ТЦ «Амстердам» — 3 и 5 января 10:00–15:00;
- ТЦ «Версаль» — 9 января 10:00–15:00;
- ТЦ «Малинка» — 31 декабря, 2 и 9 января 10:00–15:00;
- Пригородный железнодорожный вокзал, ул. Шамшурина, 41 — 3 и 6 января 09:00–15:00;
- ТЦ «Лента» (ул. Петухова, 73) — 4, 5, 6 января 10:00–13:00;
- ТЦ «Континент» (ул. Троллейная, 130а) — 4 и 6 января 12:00–15:00;
- ТЦ «Лента» (ул. Кирзаводская, 1а) — 3 и 5 января 12:00–15:00;
- ТЦ «Леруа Мерлен» (ул. Мясникова, 29) — 4 и 6 января 10:00–13:00.
Собрали для вас расписание в одной картинке.
На прошлой неделе мы публиковали расписание работы новосибирского транспорта в новогоднюю ночь и на каникулах. Мэрия решила сократить количество автобусов и не стала удлинять работу метро.