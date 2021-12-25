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Сроки действия QR-кодов опять изменились: все правила ковидных сертификатов на двух картинках

Справки для обладателей антител всё еще остаются в планах

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В регионах всё больше мест, где требуются коронавирусные <nobr class="_">QR-коды,</nobr> — от ресторанов и театров до автобусов

В регионах всё больше мест, где требуются коронавирусные QR-коды, — от ресторанов и театров до автобусов

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Введение коронавирусных QR-кодов в общественных местах на федеральном уровне пока обсуждается: Госдума приняла закон в первом чтении, отправила на доработку и ушла на новогодние каникулы. Однако во многих регионах в эти самые каникулы QR-коды будут активно применяться в магазинах, гостиницах, кинотеатрах, а кое-где — и в общественном транспорте. Практически в каждом регионе правила свои, но есть и то, что едино для всех, — сроки выдачи и сроки действия QR-кодов. Они тоже менялись, но теперь, кажется, устоялись. В этом материале мы собрали актуальную информацию.

Сколько ждать QR-код


Сертификат вместе с QR-кодом автоматически формируется в личном кабинете на «Госуслугах» после того, как человек переболел ковидом или вакцинировался. Документ должен появиться в личном кабинете в течение трех дней после этого. Но, конечно, есть детали.

До недавнего времени правило трех дней действовало в отношении всех вакцин (в России их зарегистрировано пять штук), в том числе и однокомпонентной. То есть привившиеся двухкомпонентной вакциной сначала ждали 21 день после первого укола, потом делали второй и только через три дня после этого получали свой QR-код, а привитым однокомпонентным «Лайтом» ждать ничего не нужно было: укол, три дня, и QR-код в кармане. Теперь тем, кто привился однокомпонентной вакциной, QR-код выдают через 21 день — за это время (а не за три дня, конечно) должен выработаться иммунитет. Впрочем, это касается только тех, кто вакцинировался впервые. Если вы уже переболели или прививались от ковида ранее, а «Лайтом» ревакцинировались — ждать три недели не придется.

Если в положенные сроки QR-код в личном кабинете на «Госуслугах» так и не появился, можно подать жалобу прямо там же — обычно это помогает и проблема решается довольно быстро. Еще можно пожаловаться на «Госуслуги» на сайте Минцифры. Если не помогает, нужно проверить, верно ли заполнены ваши данные в личном кабинете, и обратиться туда, где была сделана прививка — пусть тоже проверят, верно ли внесли вас в реестр. Если вы не зарегистрированы на «Госуслугах» — получить сертификат с QR-кодом можно в МФЦ.

Если <nobr class="_">QR-код</nobr> не приходит в нужный срок, можно подать жалобу

Если QR-код не приходит в нужный срок, можно подать жалобу

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Правительство обещало еще один вариант коронавирусного QR-кода — на основании теста на антитела. Такой порядок предложат и тем, кто болел, не обращаясь к врачу, и тем, кто привился иностранными вакцинами. Выдавать сертификат им будут на полгода. Вице-премьер Татьяна Голикова в первой половине декабря говорила, что подготовка к выдаче таких сертификатов, вероятно, будет завершена до конца месяца. Правда, пока документов, регламентирующих эту процедуру, опубликовано не было.

Сколько действует QR-код


Срок действия сертификата долгое время зависел от причины его получения. За прививку QR-код давали на год, а тем, кто переболел коронавирусной инфекцией, — только на полгода. С недавних пор оба сертификата рассчитаны на год, но это может измениться: в случае ухудшения эпидситуации сроки действия могут сократить до полугода. Впрочем, врачи всё равно рекомендуют раз в 5–6 месяцев ревакцинироваться.

Если вы не болели и не прививались, единственный легальный способ получить QR-код — сдать ПЦР-тест. Если результат будет отрицательным, станете счастливым обладателем QR-кода со сроком действия 48 часов. Раньше он действовал 72 часа, но в декабре правила изменились.

Сроки действия <nobr class="_">QR-кода</nobr> последний раз менялись в декабре

Сроки действия QR-кода последний раз менялись в декабре

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Сейчас ПЦР-теста, как правило, достаточно, для того чтобы попасть в так называемые зоны, свободные от коронавируса, однако скоро всё может измениться. Если предложенный правительством закон о QR-кодах в общественных местах будет принят Госдумой и подписан президентом без изменений, в комплект к отрицательному ПЦР-тесту нужен будет еще и медотвод от прививки.

Законопроекты, которые предполагают посещение общественных мест и поездки на поездах и самолетах только при наличии иммунитета к коронавирусу или медицинского отвода от вакцинации, Правительство РФ внесло в Госдуму 12 ноября. Законопроекты вызвали широкое обсуждение, один из них в итоге даже был снят с рассмотрения.

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