Сроки действия QR-кодов опять изменились: все правила ковидных сертификатов на двух картинках

Введение коронавирусных
Сколько ждать
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Сертификат вместе с
До недавнего времени правило трех дней действовало в отношении всех вакцин (в России их зарегистрировано пять штук), в том числе и однокомпонентной. То есть привившиеся двухкомпонентной вакциной сначала ждали 21 день после первого укола, потом делали второй и только через три дня после этого получали свой
Если в положенные сроки
Правительство обещало еще один вариант коронавирусного
Сколько действует
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Срок действия сертификата долгое время зависел от причины его получения. За прививку
Если вы не болели и не прививались, единственный легальный способ получить
Сейчас
Законопроекты, которые предполагают посещение общественных мест и поездки на поездах и самолетах только при наличии иммунитета к коронавирусу или медицинского отвода от вакцинации, Правительство РФ внесло в Госдуму 12 ноября. Законопроекты вызвали широкое обсуждение, один из них в итоге даже был снят с рассмотрения.