Сроки действия QR-кодов опять изменились: все правила ковидных сертификатов на двух картинках

Сколько ждать QR-код

Сертификат вместе с QR-кодом автоматически формируется в личном кабинете на «Госуслугах» после того, как человек переболел ковидом или вакцинировался. Документ должен появиться в личном кабинете в течение трех дней после этого. Но, конечно, есть детали.

