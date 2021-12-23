«Все ошибочно думают, что не умрут»: патологоанатом показал, как коронавирус убивает у человека мозг и легкие

Откровения врача-патологоанатома красной зоны, заведующего кафедрой биологии ВолгГМУ, доктора медицинских наук Григория Снигура. Впервые он подробно рассказывает о процессах, происходящих с организмом человека, пораженного
В России мы одними из первых выяснили, каким образом выглядят на макроскопическом уровне изменения от
Это первый шаг к раку
Существует вероятность нескольких исходов. Первый исход, самый благополучный, — это восстановление полностью структуры легкого и, соответственно, его функции. Второй исход — человек, который перенес
Есть еще и другие эффекты. Вирус вызывает образование тромбов. Фактически мы получаем ситуацию, когда уменьшение дыхательной поверхности легких сопровождается выраженным дефицитом кислорода. Кроме того, дефицит кислорода возникает из-за образования тромбов во всех клетках нашего организма, включая такие главные органы, как головной мозг и миокард. Клетки начинают просто-напросто погибать от дефицита кислорода. Это называется гипоксия при COVID-19.
Под микроскопом не видно ни одной неизмененной клетки. То есть все ткани обязательно имеют какие-то варианты повреждений. Мы не видим нормальных сосудов — во всех сосудах имеются изменения. Это либо образование тромбов, либо это увеличение проницаемости сосудистой стенки, которая сопровождается в том числе и микроскопическими кровоизлияниями.
Люди не всегда, наверное, понимают, что при вакцинации в месте введения вакцины возникает очень похожая картина. Но вот в чем разница. Разница заключается в масштабах. Для того чтобы выработать защиту, иммунная система работает через воспаление. Вакцина вызывает иммунный ответ, но вызывает его только в зоне введения вакцины. Масштабы поражения можно оценить в сантиметрах ткани всего лишь в зоне инъекции. И всё. Именно из-за этого, может быть, и возникает некоторая болезненность в зоне укола. Но все другие органы и системы не повреждаются. Если человек перенес COVID, то его иммунная система также выработает необходимые защитные элементы. Блокирующие антитела — клетки памяти — возникнут, но это будут катастрофические последствия для всех систем всех тканей и всех клеток организма. То есть масштабы совершенно разные. Количество клеток в коре головного мозга уменьшается в разы. Несколько десятков процентов клеток находится в состоянии гибели. Другие клетки находятся в состоянии выраженных дистрофических изменений, и мы не знаем, погибнут они или восстановятся.
Лекарств от коронавируса нет
Больше всего меня поражает масштаб того, что происходит. Мы сталкивались с разными эпидемиями, в том числе и гриппа. Бывают и летальные исходы, но они единичные. Год назад, как бы фантастически это ни звучало, в нашем отделении не было вскрытия тех, кому меньше 60 лет. В этом году были вскрытия людей и 40 лет, и 30 лет. Большая часть этих историй примерно одинакова. Заболел, лечился дома, через две недели попал в стационар. Прогрессирует дыхательная недостаточность. Затем идет прогрессирование полиорганной недостаточности. Постепенно всё это нарастает, и через несколько дней человек оказывается в отделении реанимации и интенсивной терапии и там умирает. У нас нет лекарства, которое эффективно помогает бороться с коронавирусом. Ну не разработали его. Его не существует. Просто-напросто есть лечение симптомов. Поэтому единственное, что может дать хоть какую-то гарантию, — это, конечно, вакцинация.
Молодой человек похоронил отца, через неделю похоронил мать. Спрашиваешь: «Вы прививку делали?» На что он искренне отвечает: «Нет, а зачем?» Ты впадаешь в ступор. Просто когда тебе человек говорит, что он похоронил своих родственников, и при этом он считает, что прививку делать не нужно.
Была история, которая стала хорошо известной. Врач умирает от ковида. И все, кто его знал, говорят: вот он же сделал прививку и умер. Но немногие знали о том, что он делал не прививку, а сделал себе сертификат о вакцинации. И здесь был тоже шок. Потому что ты не понимаешь — зачем это было делать? Он же прекрасно всё понимал, всё знал, сам врач. Но хотел обмануть всех, но не обманул. У него были какие-то цели, какие-то планы. Но потому, что по каким-то причинам он не привился, он не смог их реализовать в полной мере. Он не увидит своих внуков или правнуков. Не сделает того, о чём мечтал всю свою жизнь. И это всего лишь из-за того, что по непонятным причинам человек добровольно сам себя не защитил.
Чудовищное сокращение ресурса организма
Вакцин же существует очень много. И я сталкивался с тем, что люди говорят: «Я не буду вакцинироваться, вакцина не изучена». Задаешь простой вопрос: в роддоме ты отказался от вакцинации своих детей? Нет, не отказывался. Им сделали всё, что было в календаре прививок. И когда ты спрашиваешь: ты знаешь, какие побочные эффекты возможны от этих прививок? Нет. Непонятен выбор. В одном случае человек полностью доверился системе здравоохранения, а в другом случае почему-то по непонятным причинам начинает искать аргументы против вакцинации. Хотя и в случае со своими детьми, и во втором случае он не обладает нужными знаниями и компетенциями. Странная ситуация. При этом все ошибочно думают, что вот именно я-то и не умру. Я веду здоровый образ жизни, никогда ничем серьезно не болел и меня это точно не коснется. Но практика показывает, что это не всегда так.
Сейчас мы находимся в ситуации, когда все предсказания абсолютно не имеют никакого значения. Нельзя предугадать и нельзя предсказать ресурс, который заложен от природы в организме человека. Он колоссальный. Но, мне кажется, что те повреждения клеток и тканей при ковиде, они не просто немного сокращают этот ресурс. Они просто чудовищно его сокращают и уменьшают. На месте тех воспалительных изменений, которые, например, будут в миокарде, будет рубец. Если бы этот рубец формировался из-за того, что в сосуде растет бляшка, прошли бы десятилетия. Здесь всё происходит буквально за несколько недель или месяц. И то же самое по всем остальным органам.
Вакцина не спасает от того, что ты не заболеешь. Но она тебе дает высокий шанс на то, что ты не окажешься в больнице, не окажешься в палате интенсивной терапии или в реанимации, не окажешься на аппарате искусственной вентиляции легких. Ну и тем более, что не окажется в патологоанатомическом отделении.
В начале эпидемии я всем предлагал прийти на работу и посмотреть на происходящее, чтобы не осталось сомнений. Тем не менее у меня есть очень хороший близкий друг, который всячески оттягивал вакцинацию под разными поводами. Он дотянул до того момента, пока не заболел, и теперь у него есть повод еще полгода не вакцинироваться. Сложно сказать, чем руководствуются люди. Это либо безграмотность, либо это какое-то невежество, непросвещенность и непрофессионализм.
Я долго пытался объяснить это студентам, с которыми я работаю, людям из близкого моего окружения. Практически все уже вакцинированы. Осталось лишь несколько человек, которых я не смог убедить. Но с ними разговаривать бесполезно, да и я больше никого не убеждаю. Я просто занимаюсь своей работой.
От ковида еще никто не умер
Больше всего меня удивляет, когда родственники начинают обвинять врачей. Тех людей, которые пытались спасти жизнь, делали всё, что возможно. Но врачи явно не виноваты в том, что человек, например, долго находился дома и ничем не лечился. Но и не всегда исход зависит от того, как лечат. Это зависит от внутренних ресурсов самого человека. От его исходного состояния. Потому что кто-то ведет здоровый образ жизни, а кто-то не совсем здоровый. Есть люди, у которых имеются определенные хронические заболевания, и это всё влияет на исход. Многие считают, что если он заболел и купит лекарства, в том числе недешевые или очень дорогие, то шансы выздороветь и у него будут выше.
В жизни лекарства не дают тебе здоровья. Лекарство влияет на какие-то процессы, протекающие при заболевании организма. И всё. Но уровень здоровья оно не увеличивает. Поэтому у каждого лекарства есть свои побочные эффекты. Те препараты, которыми сейчас лечат коронавирусную инфекцию, все содержат определенный набор побочных эффектов. При приеме препаратов от лечения ковида у человека будут повреждаться другие органы и системы. Например, существенно возрастает риск развития сахарного диабета после ковида. Таких ситуаций очень много. Еще бытует мнение, что умирают от коронавируса. Умирают не от ковида. От ковида еще никто не умер. Умирают от его осложнений, и это тоже иногда сбивает с толку. Но на самом деле люди также не умирают от инфаркта миокарда, они не умирают от инсульта. Они умирают от осложнений заболевания. То есть, например, у человека инфаркт миокарда. Это основное заболевание в структуре диагноза. Но причиной смерти будет отек легких.
Это естественный отбор
Когда ты выходишь из красной зоны, тем более из красной зоны морга, ты видишь людей, которые не носят маски, охранников в торговых центрах, которые не измеряют температуру и не делают замечания людям без масок, то поражает такая бесшабашность и, наверное, безалаберность многих людей. Все мы в школе учили такой предмет, как биология. Основополагающая теория биологии — это учение Дарвина. Все думают, что выживают сильнейшие. В школе всегда рассматривают этот процесс в виде хищника и жертвы, лисы и зайца. Догоняют самых слабых, больных и старых. Заяц выживает, когда молод и так далее. Сейчас видишь, что люди разделились на несколько групп. Есть те, кто верят в вакцинацию. Есть те, кто не верят. И сталкиваясь на вскрытии с теми, кто не поверил в вакцинацию, не сделал себе прививку, к сожалению, ты понимаешь: за этим стоит естественный отбор. Он реально убирает из популяции людей, но не по принципу силы, не по принципу наличия денег или власти. А по какому-то иному принципу. И это очень страшная вещь.