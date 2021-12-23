«Все ошибочно думают, что не умрут»: патологоанатом показал, как коронавирус убивает у человека мозг и легкие

Есть еще и другие эффекты. Вирус вызывает образование тромбов. Фактически мы получаем ситуацию, когда уменьшение дыхательной поверхности легких сопровождается выраженным дефицитом кислорода. Кроме того, дефицит кислорода возникает из-за образования тромбов во всех клетках нашего организма, включая такие главные органы, как головной мозг и миокард. Клетки начинают просто-напросто погибать от дефицита кислорода. Это называется гипоксия при COVID-19.

Под микроскопом не видно ни одной неизмененной клетки. То есть все ткани обязательно имеют какие-то варианты повреждений. Мы не видим нормальных сосудов — во всех сосудах имеются изменения. Это либо образование тромбов, либо это увеличение проницаемости сосудистой стенки, которая сопровождается в том числе и микроскопическими кровоизлияниями.

Люди не всегда, наверное, понимают, что при вакцинации в месте введения вакцины возникает очень похожая картина. Но вот в чем разница. Разница заключается в масштабах. Для того чтобы выработать защиту, иммунная система работает через воспаление. Вакцина вызывает иммунный ответ, но вызывает его только в зоне введения вакцины. Масштабы поражения можно оценить в сантиметрах ткани всего лишь в зоне инъекции. И всё. Именно из-за этого, может быть, и возникает некоторая болезненность в зоне укола. Но все другие органы и системы не повреждаются. Если человек перенес COVID, то его иммунная система также выработает необходимые защитные элементы. Блокирующие антитела — клетки памяти — возникнут, но это будут катастрофические последствия для всех систем всех тканей и всех клеток организма. То есть масштабы совершенно разные. Количество клеток в коре головного мозга уменьшается в разы. Несколько десятков процентов клеток находится в состоянии гибели. Другие клетки находятся в состоянии выраженных дистрофических изменений, и мы не знаем, погибнут они или восстановятся.