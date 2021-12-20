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В Новосибирской области уменьшилось число заболевших ковидом — тенденцию фиксируют пятую неделю подряд

Ситуация остается напряженной

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Власти региона напоминают, что важно соблюдать масочный режим

Власти региона напоминают, что важно соблюдать масочный режим

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В Новосибирской области отметили снижение числа заболевших коронавирусом на прошлой неделе, с 13 по 19 декабря.

— Пятую неделю хоть и идет снижение незначительное, тем не менее ситуация остается сложной, — рассказал глава Роспотребнадзора НСО Александр Щербатов.

Он уточнил, что на прошлой неделе заболело на 1% меньше людей, чем неделей ранее.

— Продолжаем контрольные мероприятия, разъяснительные по соблюдению санитарных мер безопасности. Я не раз говорил, что ношение масок — это не только борьба с ковидом, но с ОРВИ и гриппом. Думаю, никому не хочется болеть. Как говорится, насиделись и на больничном, и на карантине. Поэтому нужно как-то убедить наших земляков, что меры санитарной безопасности, как бы они ни надоели, особенно в зимний период, очень важны, — сказал губернатор НСО Андрей Травников.

В Новосибирской области продолжают действовать антиковидные ограничения. Почитайте в 10 карточках, какие меры нужно соблюдать. С сегодняшнего дня, 20 декабря, в регионе перестали пускать в парикмахерские, сауны и санатории без QR-кода.

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