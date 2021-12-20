В Новосибирской области уменьшилось число заболевших ковидом — тенденцию фиксируют пятую неделю подряд

В Новосибирской области отметили снижение числа заболевших коронавирусом на прошлой неделе, с 13 по 19 декабря.
— Пятую неделю хоть и идет снижение незначительное, тем не менее ситуация остается сложной, — рассказал глава Роспотребнадзора НСО Александр Щербатов.
Он уточнил, что на прошлой неделе заболело на 1% меньше людей, чем неделей ранее.
— Продолжаем контрольные мероприятия, разъяснительные по соблюдению санитарных мер безопасности. Я не раз говорил, что ношение масок — это не только борьба с ковидом, но с ОРВИ и гриппом. Думаю, никому не хочется болеть. Как говорится, насиделись и на больничном, и на карантине. Поэтому нужно как-то убедить наших земляков, что меры санитарной безопасности, как бы они ни надоели, особенно в зимний период, очень важны, — сказал губернатор НСО Андрей Травников.
В Новосибирской области продолжают действовать антиковидные ограничения. Почитайте в 10 карточках, какие меры нужно соблюдать. С сегодняшнего дня,