«Болит — это нормально, терпи»: сибирячка едва не умерла из-за оставленной в ней врачами марли

Ситуация с претензиями к недобросовестным врачам из года в год почти не меняется: пострадавшие пациенты идут войной на больницы, в этом их нередко поддерживает Следственный комитет, возбуждая уголовные дела. Ряды потерпевших в этот раз пополнила жительница Новосибирска, рожавшая в роддоме
Как у Ольги принимали роды
В Следственный комитет Новосибирска обратился Александр Б., муж
Молодая семья проживает в Октябрьском районе Новосибирска, но, когда у Ольги начались схватки, ее на скорой отвезли в клинический роддом
— Роды были сложные, так как ребенок был крупным, он встал в родовых путях. Длилось всё несколько часов. Вечером, в 23:00, на свет появился наш сын весом более четырех килограммов, — вспоминает Александр.
Роды принимали несколько врачей. У Ольги были сильные разрывы и кровотечение, чтобы его остановить, пациентке поставили тампонаду (тампон из широких длинных марлевых бинтов, с помощью которого останавливают кровотечение в матке; медицинская манипуляция применяется для остановки кровотечения в послеродовом периоде. — Прим. ред).
Сама Ольга была практически в шоковом состоянии и плохо понимала, что происходит. Через несколько часов женщину перевели в послеродовую палату. По словам девушки, о тампонаде никто из медиков ей не сказал, в медкарте пометки об этом не было, наблюдающему врачу тоже не сообщили. Уже на вторые сутки Ольга почувствовала сильные боли внутри влагалища, которые усиливались с каждым часом. С жалобами на боль она обратилась к лечащему врачу, но та ее успокоила, напомнив о сложных родах. В последующие дни становилось только хуже: молодая мама не могла ни лежать, ни передвигаться, ни ходить в туалет. Она вновь обратилась к доктору.
— Врач ей сказала: «Были сложные роды, и то, что болит — это нормально, терпи, всё пройдет». Всё это время жена была на связи со мной. Она обращалась к врачу еще несколько раз. Доктор осмотрела ее прямо на кровати визуально — потрогала живот и сказала: «Всё нормально у тебя. Никаких причин для волнения я не вижу». Супруга поверила врачу и смирилась с этой болью в надежде, что действительно всё пройдет.
На третий день брали какие-то анализы — был выявлен повышенный уровень лейкоцитов. Ольге сказали: «Состояние у вас удовлетворительное, и, в принципе, мы вас можем выписать сегодня либо можем вас оставить еще на сутки и снова сдать анализы на лейкоциты». Я сказал: «Ну раз врачи считают состояние удовлетворительным, то заберу вас с ребенком домой, а анализы сдашь в поликлинике». При выписке не проводили осмотр на гинекологическом кресле. Хочу отметить, когда были получены анализы с повышенным уровнем лейкоцитов, ей даже не назначили другие анализы. То есть причину повышенных лейкоцитов не выявили, — утверждает муж Ольги.
«У вас там что-то есть»
Александр привез жену и новорожденного сына домой, а сам уехал в Кемеровскую область на работу. Между тем женщине становилось всё хуже, а когда стало невмоготу, она поехала в другой роддом, где сдала анализы. Результаты показали, что уровень лейкоцитов стал еще выше. Врачи посоветовали ей срочно обратиться к гинекологу.
Из-за того, что малыша оставить было не с кем, Ольга отложила визит к врачу еще на три дня. Не выдержав боли, 5 апреля она оставила сына-грудничка с мамой и пошла к гинекологу, взяв с собой выписной эпикриз. На тот момент женщина уже была не в состоянии терпеть и чуть не теряла сознание от боли.
— Я же доверяла врачу, который говорил: «Роды были тяжелые. Потерпи, всё пройдет. Не ты первая, не ты последняя». Пришла к врачу, говорю: «Сделайте что-нибудь, иначе я прям здесь умру». Когда врач начала меня осматривать на гинекологическом кресле, она произнесла: «У вас там что-то есть». Доктор позвала на помощь медсестру, после чего достала оттуда марлевую тампонаду размером
— Острый гнойный эндометрит послеродовой. Гнойный кольпит на фоне инородного тела во влагалище (тампонада большой марлевой пеленкой размером
Женщина пролежала несколько дней в больнице в Калининском районе.
Дело есть, а виновных нет
Пока Ольга лежала в больнице, ее муж сходил в Следственный комитет по Новосибирской области.
— Я обратился в ведомство, чтобы привлечь врачей за халатность, врачебную ошибку, неоказание должной помощи. Предоставил следователю направление на госпитализацию, где написано об извлечении тампонады и указан диагноз, поставленный врачом-гинекологом, а также другие необходимые документы. Мы с супругой подали жалобы в Минздрав, в прокуратуру, в страховую, — перечисляет Александр.
В ответ на его жалобу Минздрав прислал документ, в котором сообщил, что в учреждении провели «внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности». По его результатам медперсонал, оказывавший Ольге помощь, «привлечен к дисциплинарной ответственности, применены меры финансового характера».
— По информации, имеющейся в Министерстве здравоохранения Новосибирской области, медицинская помощь в ГБУЗ Новосибирской области «Гинекологическая больница
В свою очередь, СК не усмотрел в действиях врачей признаков халатности, но усмотрел признаки уголовной статьи «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» и отправил материалы в МВД.
— С этим я был крайне не согласен. Как они могли определить степень тяжести, не проведя ни единой экспертизы? Как они квалифицировали эту статью? Я написал жалобу в прокуратуру на постановление СК о квалификации статьи. На мой взгляд, здесь налицо статья 124 УК РФ «Неоказание помощи больному без уважительных причин лицом, обязанным ее оказывать в соответствии с законом или со специальным правилом, если это повлекло по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью больного» и статья 293 УК РФ «Халатность»? — предположил муж пострадавшей.
Как пояснил Александр, прокуратура Кировского района удовлетворила жалобу — отозвали материалы из МВД и вернули в СК с указанием о возбуждении дела на предмет халатности.
В июне уголовное дело всё-таки возбудили. Однако не по факту халатности, а по части 1 статьи 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
— Я с этой квалификацией не согласен. На мой взгляд, в действиях врачей усматриваются признаки халатности. Была назначена экспертиза по делу, она готова, но далее никаких мер следственными органами не принимается. Обвинение никому не предъявлено до сих пор. Дело фактовое. То есть лица, причастные к совершению преступления квалифицируемой статьи, не установлены. Налицо бездействие следственных органов. Их позиция непонятна, — отмечает Александр.
Больше всего супругов возмущает, что перед ними никто из врачей не извинился.
— Прошло 10 месяцев, ни одного извинения не было принесено со стороны врачей или Минздрава. Я надеюсь на объективное расследование. На то, что Минздрав примет соответствующие меры. Считаю, виновные должны понести справедливое наказание, — объяснил свою позицию муж Ольги.
В Следственном комитете по Новосибирской области сообщили, что уголовное дело сейчас находится в Кировском следственном отделе.
— В настоящее время расследование по уголовному делу не завершено, проводятся судебные экспертизы. В соответствии с требованиями
Минздрав отказался комментировать ситуацию, сославшись на врачебную тайну.
НГС обратился к нескольким врачам-гинекологам и акушерам Новосибирска за комментариями о том, какими последствиями для здоровья чреваты инциденты с оставлением инородных тел в организме пациентов, но доктора отказались говорить на эту тему.
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