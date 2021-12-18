«Болит — это нормально, терпи»: сибирячка едва не умерла из-за оставленной в ней врачами марли

Как у Ольги принимали роды

В Следственный комитет Новосибирска обратился Александр Б., муж 28-летней женщины, ставшей, по его словам, жертвой врачебной халатности. История тянется уже несколько месяцев и до логического финала пока не дошла.

Молодая семья проживает в Октябрьском районе Новосибирска, но, когда у Ольги начались схватки, ее на скорой отвезли в клинический роддом № 6 в Кировском районе. Так вышло, что роддом № 4 (по месту жительства), в котором Ольга планировала рожать, тогда по каким-то причинам закрыли.



— Роды были сложные, так как ребенок был крупным, он встал в родовых путях. Длилось всё несколько часов. Вечером, в 23:00, на свет появился наш сын весом более четырех килограммов, — вспоминает Александр.



Роды принимали несколько врачей. У Ольги были сильные разрывы и кровотечение, чтобы его остановить, пациентке поставили тампонаду (тампон из широких длинных марлевых бинтов, с помощью которого останавливают кровотечение в матке; медицинская манипуляция применяется для остановки кровотечения в послеродовом периоде. — Прим. ред).