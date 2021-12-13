Врачи зафиксировали первый случай смерти пациента со штаммом «омикрон»

В Великобритании умер первый человек, заразившийся «омикрон»-штаммом коронавируса. Об этом сообщает местное агентство PA со ссылкой на британского премьер-министра Бориса Джонсона.
Ранее о случаях смерти зараженных штаммом «омикрон» не сообщалось.
— К сожалению, мы наблюдаем случаи госпитализации в результате заражения «омикрон»-штаммом. Умер по меньшей мере один пациент, инфицированный «омикрон»-штаммом, — отметил Борис Джонсон, выступая перед журналистами после посещения центра вакцинации на западе Лондона.
До сих пор исследователи считали, что «омикрон» хоть и более заразная вариация коронавируса, но менее летальная его форма. Этот штамм называли даже «живой вакциной» — благодаря его сниженной патогенности и иммунитету к болезнетворным вариантам инфекции, который появляется у пациентов после выздоровления.
Также исследователи смоделировали влияние «омикрон»-штамма на течение пандемии. При оптимистичном сценарии с декабря по апрель от COVID-19 в Англии могут умереть 24,7 тысячи человек, при пессимистичном — почти 75 тысяч.
В России на сегодняшний день штамм «омикрон» обнаружили у 16 человек.
— Из 177 граждан, которые сегодня вернулись, у 16 обнаружен штамм «омикрон», они все находятся под наблюдением, — рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Госдумы 13 декабря.
Вице-премьер также отметила, что за неделю заболеваемость коронавирусом в России снизилась