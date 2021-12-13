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Врачи зафиксировали первый случай смерти пациента со штаммом «омикрон»

Ранее о летальных случаях зараженных «омикроном» в мире не сообщалось

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Ранее о случаях смерти зараженных штаммом «омикрон» не сообщалось

Ранее о случаях смерти зараженных штаммом «омикрон» не сообщалось

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В Великобритании умер первый человек, заразившийся «омикрон»-штаммом коронавируса. Об этом сообщает местное агентство PA со ссылкой на британского премьер-министра Бориса Джонсона.

Ранее о случаях смерти зараженных штаммом «омикрон» не сообщалось.

— К сожалению, мы наблюдаем случаи госпитализации в результате заражения «омикрон»-штаммом. Умер по меньшей мере один пациент, инфицированный «омикрон»-штаммом, — отметил Борис Джонсон, выступая перед журналистами после посещения центра вакцинации на западе Лондона.

До сих пор исследователи считали, что «омикрон» хоть и более заразная вариация коронавируса, но менее летальная его форма. Этот штамм называли даже «живой вакциной» — благодаря его сниженной патогенности и иммунитету к болезнетворным вариантам инфекции, который появляется у пациентов после выздоровления.

Также исследователи смоделировали влияние «омикрон»-штамма на течение пандемии. При оптимистичном сценарии с декабря по апрель от COVID-19 в Англии могут умереть 24,7 тысячи человек, при пессимистичном — почти 75 тысяч.

В России на сегодняшний день штамм «омикрон» обнаружили у 16 человек.

— Из 177 граждан, которые сегодня вернулись, у 16 обнаружен штамм «омикрон», они все находятся под наблюдением, — рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Госдумы 13 декабря.

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Вице-премьер также отметила, что за неделю заболеваемость коронавирусом в России снизилась на 7,3%. Показатель составил 144,95 на сто тысяч населения. В то же время в 5 регионах он растет. В 24 субъектах Федерации также выросло число госпитализаций пациентов в тяжелом состоянии.

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