Врачи зафиксировали первый случай смерти пациента со штаммом «омикрон»

Вице-премьер также отметила, что за неделю заболеваемость коронавирусом в России снизилась на 7,3% . Показатель составил 144,95 на сто тысяч населения. В то же время в 5 регионах он растет. В 24 субъектах Федерации также выросло число госпитализаций пациентов в тяжелом состоянии.

