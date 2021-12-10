Врач рассказала, сколько детей в Новосибирске заразились ковидом повторно

В Новосибирске зарегистрированы случаи повторного заражения коронавирусной инфекцией среди детей. Об этом журналисту НГС сообщила главный врач детской городской клинической больницы
— У нас было пять детей, у которых коронавирус подтвержден повторно, — уточнила врач.
Татьяна Комиссарова пояснила, что в целом второй раз дети болели так же — с легким течением, но в двух случаях было тяжелее.
— У одного мальчика была пневмония, а у второго — заболевание по типу острого бронхита с кишечными проявлениями.
Как взрослые болеют коронавирусом второй раз, мы описывали здесь.
Ранее мы рассказывали, сколько новорожденных заразилось коронавирусом в Новосибирской области.
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