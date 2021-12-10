10 декабря пятница
СЕЙЧАС -10°С
Пробки 7/10
usd 73.60
eur 83.34
Тема дняКогда наблюдать метеорный поток Геминиды
Все новости
Все новости

Врач рассказала, сколько детей в Новосибирске заразились ковидом повторно

В большинстве случаев коронавирус у них прошел в легкой форме

427
6Обсудить

Поделиться

Повторных заражений на самом деле может быть и больше, но фиксируются именно дважды лабораторно подтвержденные случаи

Повторных заражений на самом деле может быть и больше, но фиксируются именно дважды лабораторно подтвержденные случаи

Поделиться

В Новосибирске зарегистрированы случаи повторного заражения коронавирусной инфекцией среди детей. Об этом журналисту НГС сообщила главный врач детской городской клинической больницы № 3 Татьяна Комиссарова.

— У нас было пять детей, у которых коронавирус подтвержден повторно, — уточнила врач.

Татьяна Комиссарова пояснила, что в целом второй раз дети болели так же — с легким течением, но в двух случаях было тяжелее.

— У одного мальчика была пневмония, а у второго — заболевание по типу острого бронхита с кишечными проявлениями.

Как взрослые болеют коронавирусом второй раз, мы описывали здесь.

Ранее мы рассказывали, сколько новорожденных заразилось коронавирусом в Новосибирской области.

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантинеВсё о коронавирусе и карантине

Ваш ребенок тоже дважды переболел коронавирусом? Расскажите, как протекала болезнь, медицинскому обозревателю НГС Марии Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 961 845-55-78 (WhatsApp, СМС, Telegram).

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

детикоронавирускоронавирус в Новосибирскеповторное заражение
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.
Подписаться