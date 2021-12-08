«Ей не было и 30 лет». История пациентки, которая за две недели сгорела от коронавируса

Они недавно ездили отдыхать, но вроде как там пронесло. Сколько я им ни говорила, чтобы они с мужем поставили прививку, они всё равно не соглашались. И это при том, что их родители вакцинировались. И хоть заболели, но в легкой форме, оставались дома. На что девушка отвечала: «Да родители так сильно болели, хоть и с прививкой». Да разве сильно? Температура 38 и дома, разве это тяжело?

Ни в какую не захотели. Потом вроде бы решились на «КовиВак», а где ее взять, если в городе нет? Тут ввели QR-коды. Ольга с мужем говорили: «Надо поставить прививки, а то нас никуда не пускают». А они и спортом занимались, ходили в фитнес-центр, любили ресторанчики. Потом вроде согласились на «Спутник Лайт». Но не поставили, передумали.



Захотели «КовиВак». Ездили в какой-то центр, где говорили, что эта вакцина есть. Но ее там не оказалось, от «Спутника» отказались. И в эту же неделю она почувствовала, что заболела. Сходила, сдала тест платно. И он, конечно, показал коронавирус. Заболела сильнее, чем муж. У него было 37, а у нее — 38,5. Вызвали врача, потом скорую, чтобы лечь в больницу. Но скорая обещала забрать к утру, а Оле становилось всё хуже и хуже. По стеночке в туалет ходила. Доехали на такси. Положили в больницу, делали капельницы. Врачи говорили, что поражение легких больше 25%.