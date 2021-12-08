«Ей не было и 30 лет». История пациентки, которая за две недели сгорела от коронавируса

На днях в Свердловской области от коронавируса умерла девушка, которой не было и 30 лет. В редакцию Е1.RU написала ее родственница, которая рассказала историю, чтобы никто не повторял ошибок Ольги (имя изменено. — Прим. ред.). Публикуем ее рассказ от первого лица.
— Ольга умерла вчера в реанимации. Молодая, здоровая, спортом занималась, анализы в частной клинике сдавала, следила за своим здоровьем. А от коронавируса сгорела за две недели. Прививаться не хотела. Думала, что другие болеют, а ее семьи это не коснется.
Они недавно ездили отдыхать, но вроде как там пронесло. Сколько я им ни говорила, чтобы они с мужем поставили прививку, они всё равно не соглашались. И это при том, что их родители вакцинировались. И хоть заболели, но в легкой форме, оставались дома. На что девушка отвечала: «Да родители так сильно болели, хоть и с прививкой». Да разве сильно? Температура 38 и дома, разве это тяжело?
Ни в какую не захотели. Потом вроде бы решились на «КовиВак», а где ее взять, если в городе нет? Тут ввели QR-коды. Ольга с мужем говорили: «Надо поставить прививки, а то нас никуда не пускают». А они и спортом занимались, ходили в фитнес-центр, любили ресторанчики. Потом вроде согласились на «Спутник Лайт». Но не поставили, передумали.
Захотели «КовиВак». Ездили в какой-то центр, где говорили, что эта вакцина есть. Но ее там не оказалось, от «Спутника» отказались. И в эту же неделю она почувствовала, что заболела. Сходила, сдала тест платно. И он, конечно, показал коронавирус. Заболела сильнее, чем муж. У него было 37, а у нее — 38,5. Вызвали врача, потом скорую, чтобы лечь в больницу. Но скорая обещала забрать к утру, а Оле становилось всё хуже и хуже. По стеночке в туалет ходила. Доехали на такси. Положили в больницу, делали капельницы. Врачи говорили, что поражение легких больше 25%.
Сатурация еще дома была 100%, а в больнице сильно упала. Мы звонили в реанимацию, и спрашивали: «Выживет? Не выживет?». Врачи говорили, что она приехала на самом пике. Сатурация тогда была вообще 60. Состояние крайне тяжелое. Ее положили в реанимацию, через два дня ввели в искусственную кому. И еще через день сообщили, что она умерла…
Оля ушла за две недели. Легкие были поражены на 100%. У ее мужа чистейшие легкие на КТ и мазок отрицательный. Он был всё время рядом и так не заболел. Он страшно переживает, это ужас прямо. Они были вместе почти десять лет. Говорили, что после прививок болеют, и что мама заболела с прививкой. Я говорю: «Ну болела, но ведь выздоровела. Прививка ставится для того, чтобы не умереть». Видимо, начитались чего-то в Интернете, насмотрелись блогеров. Не знаю, во что они верили.
Сразу в больницу не хотели. Говорили: «Посмотрим, что будет». Прождали четыре дня. И стало плохо. Я не знаю, где она так заразилась. Маски они носили только там, где их требовали. Из-за такой глупости такая беда случилась. У Ольги не было лишнего веса, никаких сопутствующих заболеваний.
Я всем говорю — прививайтесь. Каждый думает, что его семьи это не коснется. Думают, что не коснется, но касается.