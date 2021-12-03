К пассажиру рейса Москва — Новосибирск приехала скорая помощь в Толмачево

К пассажиру рейса S7 2513 Москва — Новосибирск приехала скорая помощь после посадки — женщине стало плохо во время полета.
Эту информацию журналисту НГС подтвердили в пресс-службе аэропорта Толмачево:
— Было ухудшение самочувствия пассажира, поэтому вызвали скорую. Такое случается нечасто.
Главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Новосибирской области Ирина Большакова рассказала журналисту НГС, что это не был рейс с экстренной посадкой, пациентка обратилась за помощью после посадки, поэтому ее оказала скорая города Обь.
Журналист НГС запросил комментарий о подробностях произошедшего в пресс-службе регионального Минздрава, но на момент публикации не получил ответ. Также НГС отправил запрос в авиакомпанию.
Обновлено: в Минздраве эту информацию подтвердили и уточнили, что пассажиру госпитализация не потребовалась.
Ранее мы рассказывали, что в Толмачево экстренно сел самолет до Братска, потому что женщине стало плохо на борту.