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Тема дняЧто известно о новом штамме коронавируса?
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Александр Соловьев

врач, эксперт лабораторной диагностики
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Александр Соловьев

врач, эксперт лабораторной диагностики
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«Запаситесь респираторами FFP2 и обеспечьте ими своих родных». Врач — о новом штамме коронавируса

Он намного заразнее ранее известных

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Респираторы эффективнее масок защищают от коронавируса

Респираторы эффективнее масок защищают от коронавируса

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В мире начал распространяться «омикрон» — новый вариант коронавируса, еще более заразный и потенциально опасный. Врач, эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев изучил то, что на данный момент известно о штамме, и рассказал, какие меры можно предпринять, чтобы постараться от него уберечься. Публикуем его колонку.

COVID-19, штамм B. 1.1.529: благодаря ученым из ЮАР мир очень быстро узнал о новой глобальной угрозе. Со вторника научные коллективы приступили к изучению свойств нового штамма. Коллеги из ЮАР обратились ко всему миру с призывом о помощи и отдельно попросили помочь известных миллиардеров: страна не в состоянии самостоятельно сдержать распространение нового штамма внутри себя.

По предварительным данным, скорость его начального распространения существенно превышает скорость распространения «дельты» — сейчас это выглядит так, что Rt нового штамма в 6 раз выше «дельты». А Rt «дельты» был в 6–7 раз выше исходного уханьского штамма. B.1.1.529, кажется, вырос с 0,1 до 50% всего за пару недель, тогда как «дельте» потребовалось несколько месяцев, чтобы достичь такого же результата.

Данные геномного секвенирования избирательны (отбирались преимущественно в районе, где началась вспышка), и результаты задерживаются по времени выполнения исследования. Но из-за выпадения в отдельных тестах ПЦР одной из мишеней (S-гена) можно контролировать распространение нового штамма с помощью тестов ПЦР, как ранее с «альфой». Однако в России преимущественно используются ПЦР-наборы, которые не используют в качестве мишени S-ген.

Нужны специальные диагностические наборы для быстрого контроля, если мы хотим видеть реальную картину. В первую очередь такими тестами нужно обследовать всех, кто возвращается из других стран.

России нужны специальные диагностические наборы для выявления коронавируса, считает эксперт

России нужны специальные диагностические наборы для выявления коронавируса, считает эксперт

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Что нашей стране нужно помимо лабораторного мониторинга? Нужны строгие карантинные меры для прибывающих из стран — зон повышенного риска! История обнаружения зараженного новым штаммом в Гонконге очень показательна! Великобритания оперативно отреагировала на новый риск.

Нужно вводить строгое требование об использовании при перелетах исключительно респираторов FFP2-класса с запретом на использование респираторов с клапаном выдоха. Нужно озадачиться доступностью респираторов FFP2-класса для населения.

Нужно реализовать намерения по тестированию всех людей с симптомами ОРВИ на ковид, тестированию всех «контактных». Я бы рассматривал и необходимость такой меры, как допуск в коллективы после отсутствия, связанного с заболеванием или поездкой в другой регион/страну, после обязательного тестирования на ковид.

Расширение программы тестирования требует отдельного финансирования регионов с федерального уровня. Сейчас в регионах нет средств для существенного увеличения тестирования. Основное финансирование осуществляется через ОМС, обследование «контактных» при этом не оплачивается из его средств. Денежный дефицит в ОМС блокирует и инициативу по тестированию всех с симптомами ОРВИ.

Тестироваться на ковид должны все, у кого есть симптомы ОРВИ, а также контактные по коронавирусу

Тестироваться на ковид должны все, у кого есть симптомы ОРВИ, а также контактные по коронавирусу

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Очень важно реализовать программу эпидемиологического наблюдения за инфицированными и «контактными» с помощью электронных/программных ресурсов. Имеющиеся человеческие ресурсы в службе эпиднадзора не в состоянии в ручном режиме отслеживать все очаги и контролировать «контактных». Передача этой функции на медиков порочна!

Что можно сделать для себя?

  1. Вакцинироваться «Спутником V», если вы еще не вакцинированы. Если вы здоровый человек без признаков иммунодефицита — через шесть месяцев после вакцинации сделайте «Спутник Лайт». Если у вас есть заболевания, снижающие иммунитет, или состояние сниженного иммунитета — третью дозу лучше сделать через четыре месяца после вакцинации «Спутником V».
  2. Запаситесь респираторами FFP2 и обеспечьте ими своих родных. Используйте их всегда, когда встречаетесь с другими людьми в помещениях, общественном транспорте.

Что можно сделать для дополнительной защиты своей квартиры в многоквартирном доме или своего офиса? Нужно обеспечить увлажнение и очистку воздуха с регулярным проветриванием! Для очистки удобно использовать вентиляторы с HEPA-фильтром. Есть совмещенные модели вентиляторов с увлажнением и очисткой воздуха с помощью сменного HEPA-фильтра.

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COVID-19Александр СоловьёвЮАРреспираторкоронавирусштаммновый штамм
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