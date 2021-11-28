«Запаситесь респираторами FFP2 и обеспечьте ими своих родных». Врач — о новом штамме коронавируса

В мире начал распространяться «омикрон» — новый вариант коронавируса, еще более заразный и потенциально опасный. Врач, эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев изучил то, что на данный момент известно о штамме, и рассказал, какие меры можно предпринять, чтобы постараться от него уберечься. Публикуем его колонку.
COVID-19, штамм
По предварительным данным, скорость его начального распространения существенно превышает скорость распространения «дельты» — сейчас это выглядит так, что Rt нового штамма в 6 раз выше «дельты». А Rt «дельты» был в 6–7 раз выше исходного уханьского штамма.
Данные геномного секвенирования избирательны (отбирались преимущественно в районе, где началась вспышка), и результаты задерживаются по времени выполнения исследования. Но из-за выпадения в отдельных тестах ПЦР одной из мишеней (S-гена) можно контролировать распространение нового штамма с помощью тестов ПЦР, как ранее с «альфой». Однако в России преимущественно используются ПЦР-наборы, которые не используют в качестве мишени S-ген.
Нужны специальные диагностические наборы для быстрого контроля, если мы хотим видеть реальную картину. В первую очередь такими тестами нужно обследовать всех, кто возвращается из других стран.
Что нашей стране нужно помимо лабораторного мониторинга? Нужны строгие карантинные меры для прибывающих из стран — зон повышенного риска! История обнаружения зараженного новым штаммом в Гонконге очень показательна! Великобритания оперативно отреагировала на новый риск.
Нужно вводить строгое требование об использовании при перелетах исключительно респираторов FFP2-класса с запретом на использование респираторов с клапаном выдоха. Нужно озадачиться доступностью респираторов FFP2-класса для населения.
Нужно реализовать намерения по тестированию всех людей с симптомами ОРВИ на ковид, тестированию всех «контактных». Я бы рассматривал и необходимость такой меры, как допуск в коллективы после отсутствия, связанного с заболеванием или поездкой в другой регион/страну, после обязательного тестирования на ковид.
Расширение программы тестирования требует отдельного финансирования регионов с федерального уровня. Сейчас в регионах нет средств для существенного увеличения тестирования. Основное финансирование осуществляется через ОМС, обследование «контактных» при этом не оплачивается из его средств. Денежный дефицит в ОМС блокирует и инициативу по тестированию всех с симптомами ОРВИ.
Очень важно реализовать программу эпидемиологического наблюдения за инфицированными и «контактными» с помощью электронных/программных ресурсов. Имеющиеся человеческие ресурсы в службе эпиднадзора не в состоянии в ручном режиме отслеживать все очаги и контролировать «контактных». Передача этой функции на медиков порочна!
Что можно сделать для себя?
- Вакцинироваться «Спутником V», если вы еще не вакцинированы. Если вы здоровый человек без признаков иммунодефицита — через шесть месяцев после вакцинации сделайте «Спутник Лайт». Если у вас есть заболевания, снижающие иммунитет, или состояние сниженного иммунитета — третью дозу лучше сделать через четыре месяца после вакцинации «Спутником V».
- Запаситесь респираторами FFP2 и обеспечьте ими своих родных. Используйте их всегда, когда встречаетесь с другими людьми в помещениях, общественном транспорте.
Что можно сделать для дополнительной защиты своей квартиры в многоквартирном доме или своего офиса? Нужно обеспечить увлажнение и очистку воздуха с регулярным проветриванием! Для очистки удобно использовать вентиляторы с HEPA-фильтром. Есть совмещенные модели вентиляторов с увлажнением и очисткой воздуха с помощью сменного HEPA-фильтра.
Недавно глава уральского Роспотребнадзора рассказал, сколько привитых свердловчан болеет ковидом. Всего в Свердловской области вакцинировано более 1,8 миллиона человек, из них более 732 тысяч — в Екатеринбурге.
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