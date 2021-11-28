«Запаситесь респираторами FFP2 и обеспечьте ими своих родных». Врач — о новом штамме коронавируса

По предварительным данным, скорость его начального распространения существенно превышает скорость распространения «дельты» — сейчас это выглядит так, что Rt нового штамма в 6 раз выше «дельты». А Rt «дельты» был в 6–7 раз выше исходного уханьского штамма. B.1.1.529 , кажется, вырос с 0,1 до 50% всего за пару недель, тогда как «дельте» потребовалось несколько месяцев, чтобы достичь такого же результата.

Данные геномного секвенирования избирательны (отбирались преимущественно в районе, где началась вспышка), и результаты задерживаются по времени выполнения исследования. Но из-за выпадения в отдельных тестах ПЦР одной из мишеней (S-гена) можно контролировать распространение нового штамма с помощью тестов ПЦР, как ранее с «альфой». Однако в России преимущественно используются ПЦР-наборы, которые не используют в качестве мишени S-ген.

Нужны специальные диагностические наборы для быстрого контроля, если мы хотим видеть реальную картину. В первую очередь такими тестами нужно обследовать всех, кто возвращается из других стран.