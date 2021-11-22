Pfizer испытывает свой препарат от коронавируса в России. А у нас что, нет своих лекарств?

В России испытания продлятся до 2023 года, но могут завершиться раньше, как это было в случае с вакцинами, так как существует механизм досрочного завершения испытаний. Редакция NGS24.RU разбиралась, чем сейчас лечат от COVID-19, какие лекарства от вируса уже существуют и как там с разработкой отечественного препарата.

Что за лекарство и как его исследуют?

— Это лекарство, которое не дает размножаться самому вирусу. Оно состоит из ингибитора вирусной протеазы 3SL и противоспидного препарата ритонавира — это половина от «Калетры», которой лечили коронавирус в самом начале пандемии. Он замедляет метаболизм антиковидного препарата, снижает скорость ее выведения, и она дольше действует, — объясняет наш постоянный эксперт, врач доказательной медицины Борис Бриль.

В ходе исследований сначала они проходят проверку на безопасность на животных, потом на добровольцах, затем смотрят эффективность препарата. Сначала на маленькой группе людей, потом на все большей и большей. Как правило, это зависит от масштаба самой фармкомпании.