«Препараты мракобесия»: израильский врач Борис Бриль — о бесполезных, но очень дорогих лекарствах от ковида

— Заболевших после прививок и в легкой форме, и даже в тяжелой тоже можно встретить в медицинской практике. Некоторые болеют и после второго компонента «Спутника V». Почему это происходит?



— Вакцина не работает на 100%, нужно понимать, в какой период заболел человек, после или еще до второго компонента. Инкубационный период до симптоматики — это 12 дней. Говорят, человек пошел вакцинировался, а потом через неделю заболел. Так он заболел до вакцины. Нужно носить специальные средства, стараться оберегаться в период после вакцинации. Почему госпитализируют вакцинированных?



— Может, для перестраховки?



— В медицине нельзя перестраховываться. Здесь есть очень четкие доказательные параметры, если им не следовать, можно получить катастрофу медицинской системы. Это происходит из-за использования недоказательных фактов. Как только ты уходишь в недоказательную медицину, ты получаешь крах здравоохранения. Только в странах, где нет медицины, говорят: «Сколько врачей — столько мнений». В странах с развитой медициной другой подход — есть четкие доказательные протоколы, которые показали себя на миллионах случаев, на исследованиях. В доказательной медицине мнение любого академика стоит на самом последнем месте.



— Среди врачей есть специалисты, которые отговаривают от вакцинации? Какие могут быть основания, чтобы не ставить прививку, помимо медотводов (после перенесенного коронавируса, например)?



— Потому что неучи. Прислушиваться нужно только к исследованиям. Единственное прямое противопоказание против вакцинации — аллергическая реакция на компонент вакцины и заболевание в острой фазе. Но это не значит, что сейчас нужно всем проверять аллергические пробы. Количество аллергий на вакцину во много раз меньше, чем аллергий на креветки. Это с тем же успехом нужно перед каждым рестораном стоять и делать аллергические пробы на продукты.

Если врач говорит, что перед вакциной нужно сделать проверку на аллергию, то он даже не знает базы аллергологии. Никогда с первого контакта не бывает аллергической реакции. Чтобы была реакция, должна быть повторная встреча с этим компонентом. Также ни одно хроническое заболевание не считается противопоказанием. Наоборот, это показание к прививке, потому что шанс умереть человеку с сердечной недостаточностью, с легочными проблемами, с сахарным диабетом гораздо выше. Вакцина — спасение для людей.